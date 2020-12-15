Перехватчик BMW 8 серии от AC Schnitzer — такими должны быть машины полиции. Видео
Дмитрий Елизаров
Ателье AC Schnitzer представило свой новейший проект — серьёзно доработанное купе BMW M850i, которое получило не только мотор увеличенной мощности, но и ливрею немецкой полиции. И всё это с полного одобрения и при поддержке местных правоохранительных органов.
Отдача штатного 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом была увеличена с заводских 530 л.с. и 750 Нм до 620 л.с. и 840 Нм крутящего момента. Тем самым доработанная BMW M850i почти сравнялась по отдаче двигателя с BMW M8 в версии Competition — её мотор развивает 625 л.с.
Подвеску спорткару доработали при помощи фирменных пружин, уменьшив дорожный просвет на 30 миллиметров на передней оси и на 25 миллиметров на задней. Кроме того, купе получило развитый аэродинамический обвес, составленный из спойлеров, сплиттеров, накладок на пороги и диффузора, а также 21-дюймовые колёсные диски. Все альтернативные детали кузова выполнены из карбона. Салон купе украсили при помощи алюминиевых аналогов некоторых штатных компонентов.
При помощи цветной плёнки автомобиль «переодели» в официальную полицейскую ливрею. Кроме того, BMW M850i обзавелась полицейскими спецсигналами на крыше и в переднем бампере.
Машина построена в рамках действующей в Германии с 2005 года социальной программы Tune it! Safe! Программа, которая реализуется именитыми ателье при поддержке местного министерства транспорта, призывает автомобилистов использовать только качественные запчасти — это касается и тюнинга. Принято считать, что «гаражные» доработки автомобилей потенциально снижают дорожную безопасность.
Для ателье AC Schnitzer эта BMW стала шестым по счёту автомобилем, подготовленным для участия в программе. В 2018 году тюнеры дорабатывали в аналогичном стиле гибридный спорткар BMW i8.