Перехватчик BMW 8 серии от AC Schnitzer — такими должны быть машины полиции. Видео

Отдача штатного 4,4-литрового V8 с двойным турбо­наддувом была увеличена с заводских 530 л.с. и 750 Нм до 620 л.с. и 840 Нм крутящего момента. Тем самым доработанная BMW M850i почти сравнялась по отдаче двигателя с BMW M8 в версии Competition — её мотор развивает 625 л.с.

Подвеску спорткару доработали при помощи фирменных пружин, уменьшив дорожный просвет на 30 милли­метров на передней оси и на 25 милли­метров на задней. Кроме того, купе получило развитый аэро­динами­ческий обвес, составленный из спойлеров, сплиттеров, накладок на пороги и диффузора, а также 21-дюймовые колёсные диски. Все альтер­нативные детали кузова выпол­нены из карбона. Салон купе украсили при помощи алюмини­евых аналогов некоторых штатных компонентов.

При помощи цветной плёнки автомобиль «пере­одели» в офици­альную полицей­скую ливрею. Кроме того, BMW M850i обзавелась полицей­скими спец­сигналами на крыше и в переднем бампере.

Машина построена в рамках действующей в Германии с 2005 года социальной программы Tune it! Safe! Программа, которая реализуется именитыми ателье при поддержке местного мини­стерства транспорта, призывает автомо­билистов использовать только каче­ственные запчасти — это касается и тюнинга. Принято считать, что «гаражные» доработки автомо­билей потенциально снижают дорожную безопасность.