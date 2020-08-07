Круизёр BMW R18 стал дрэгстером с «нитро»

Дрэгстер построен на базе большого круизёра BMW R18. От стандартного мотоцикла он отличается эргономикой водитель­ского места: установлено более низкое сиденье, а привычный руль сменили клипоны, которые крепятся к вилке от BMW R nineT. Передние тормоза с радиальным креплением суппортов взяты у спортбайка BMW S 1000 RR.

Оппозитный двухцилиндровый двигатель объёмом 1802 кубических сантиметра получил модифи­цированную систему впуска, впрыск закиси азота и новый выпускной тракт из нержавеющей стали. О том, как увеличилась отдача с заводских 91 л.с. и 158 Нм, не сообщается.

Внешне байк также отличается модифи­цированной рамой, другим топливным баком и шинами Dunlop.

Мотоцикл изготовлен в единственном экзем­пляре и демонстрирует возмож­ности кастомизации модели R18. На его постройку ушло примерно 3,5 месяца. BMW Motorrad и Roland Sands Designs разработали для R18 набор аксес­суаров из алюминия, включая новый корпус спидометра, зеркала заднего вида и крышку топливного бака.