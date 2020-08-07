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Круизёр BMW R18 стал дрэгстером с «нитро»

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Артём Шахнович

BMW Motorrad и кастом-ателье Roland Sands Design представили концепту­альный мотоцикл R18 Dragster с большим количе­ством моди­фикаций. Доработки коснулись двигателя, шасси, тормозной системы и внешнего вида.

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  • Дрэгстер построен на базе большого круизёра BMW R18. От стандартного мотоцикла он отличается эргономикой водитель­ского места: установлено более низкое сиденье, а привычный руль сменили клипоны, которые крепятся к вилке от BMW R nineT. Передние тормоза с радиальным креплением суппортов взяты у спортбайка BMW S 1000 RR.

  • Оппозитный двухцилиндровый двигатель объёмом 1802 кубических сантиметра получил модифи­цированную систему впуска, впрыск закиси азота и новый выпускной тракт из нержавеющей стали. О том, как увеличилась отдача с заводских 91 л.с. и 158 Нм, не сообщается.

  • Внешне байк также отличается модифи­цированной рамой, другим топливным баком и шинами Dunlop.

  • Мотоцикл изготовлен в единственном экзем­пляре и демонстрирует возмож­ности кастомизации модели R18. На его постройку ушло примерно 3,5 месяца. BMW Motorrad и Roland Sands Designs разработали для R18 набор аксес­суаров из алюминия, включая новый корпус спидометра, зеркала заднего вида и крышку топливного бака.

  • BMW R18 – большой круизёр, соперни­чающий с продукцией американских марок Harley-Davidson и Indian. Он же обладатель самого большого оппозитного двигателя за всю историю мотоциклов баварской компании.

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