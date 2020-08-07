Круизёр BMW R18 стал дрэгстером с «нитро»
Артём Шахнович
BMW Motorrad и кастом-ателье Roland Sands Design представили концептуальный мотоцикл R18 Dragster с большим количеством модификаций. Доработки коснулись двигателя, шасси, тормозной системы и внешнего вида.
Дрэгстер построен на базе большого круизёра BMW R18. От стандартного мотоцикла он отличается эргономикой водительского места: установлено более низкое сиденье, а привычный руль сменили клипоны, которые крепятся к вилке от BMW R nineT. Передние тормоза с радиальным креплением суппортов взяты у спортбайка BMW S 1000 RR.
Оппозитный двухцилиндровый двигатель объёмом 1802 кубических сантиметра получил модифицированную систему впуска, впрыск закиси азота и новый выпускной тракт из нержавеющей стали. О том, как увеличилась отдача с заводских 91 л.с. и 158 Нм, не сообщается.
Внешне байк также отличается модифицированной рамой, другим топливным баком и шинами Dunlop.
Мотоцикл изготовлен в единственном экземпляре и демонстрирует возможности кастомизации модели R18. На его постройку ушло примерно 3,5 месяца. BMW Motorrad и Roland Sands Designs разработали для R18 набор аксессуаров из алюминия, включая новый корпус спидометра, зеркала заднего вида и крышку топливного бака.
BMW R18 – большой круизёр, соперничающий с продукцией американских марок Harley-Davidson и Indian. Он же обладатель самого большого оппозитного двигателя за всю историю мотоциклов баварской компании.