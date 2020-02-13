В России отзывают 20-летние BMW из-за подушек Takata
Николай Андреев
Росстандарт объявил об отзыве 1652 автомобилей BMW 3 серии в кузове E46. Эти автомобили были проданы в России с января 1998 года по декабрь 2000-го.
На отзываемые машины устанавливались дефектные водительские подушки безопасности Takata NADI. Со временем у них растрескивается и выходит из строя газогенератор, который надувает подушку при аварии.
На сервисе у отзываемых автомобилей проверят серийный номер подушки безопасности водителя и, если она входит в список проблемных, проведут её замену. Для владельцев машин она будет бесплатной.
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.