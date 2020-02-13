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В России отзывают 20-летние BMW из-за подушек Takata

Новости

Николай Андреев

Росстандарт объявил об отзыве 1652 автомобилей BMW 3 серии в кузове E46. Эти автомобили были проданы в России с января 1998 года по декабрь 2000-го.

  • На отзываемые машины устанавливались дефектные водительские подушки безопасности Takata NADI. Со временем у них растрескивается и выходит из строя газогенератор, который надувает подушку при аварии.

  • На сервисе у отзываемых автомобилей проверят серийный номер подушки безопасности водителя и, если она входит в список проблемных, проведут её замену. Для владельцев машин она будет бесплатной.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разрабо­танного Авто.ру совместно с Росстан­дартом. Для просмотра инфор­мации по машине нужно ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также есть возмож­ность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.

Ваша машина попадала под отзыв?

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