Более 4 тысяч старых BMW 3 и 5 серий попали под отзыв в России
Николай Андреев
Росстандарт объявил о старте отзывной кампании, в которую попали 4144 автомобиля BMW 3 серии (E46) и 5 серии (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 год. Оказалось, что на них устанавливались бракованные подушки безопасности фирмы Takata.
Главная причина отзыва – дефектный газогенератор подушки водителя. От высокой влажности в течение длительного времени может растрескаться его корпус. В случае срабатывания механизма из-за внутреннего давления отлетают металлические осколки, способные серьёзно ранить человека.
На отзываемых баварских автомобилях проведут замену газогенератора подушки безопасности водителя. Для владельцев машин она будет бесплатной.
По этой же причине по всему миру отозвали более 37 миллионов автомобилей. Бракованные детали подушек безопасности японской фирмы Takata долгое время устанавливали 17 автопроизводителей.
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.