Кабриолеты Aurus начали продавать частным лицам

Более 4 тысяч старых BMW 3 и 5 серий попали под отзыв в России

Новости

Николай Андреев

Росстандарт объявил о старте отзывной кампании, в которую попали 4144 автомобиля BMW 3 серии (E46) и 5 серии (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 год. Оказалось, что на них устанавливались бракованные подушки безопасности фирмы Takata.

BMW 3 серии (E46)
BMW 5 серии (E39)
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BMW 3 серии (E46)

  • Главная причина отзыва – дефектный газогенератор подушки водителя. От высокой влажности в течение длительного времени может растрескаться его корпус. В случае срабаты­вания механизма из-за внутреннего давления отлетают металлические осколки, способные серьёзно ранить человека.

  • На отзываемых баварских автомобилях проведут замену газогенератора подушки безопасности водителя. Для владельцев машин она будет бесплатной.

  • По этой же причине по всему миру отозвали более 37 миллионов автомобилей. Бракованные детали подушек безопасности японской фирмы Takata долгое время устанавливали 17 автопроизводителей.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разрабо­танного Авто.ру совместно с Росстан­дартом. Для просмотра инфор­мации по машине нужно ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также есть возмож­ность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.

Ваш автомобиль когда-нибудь попадал под отзыв?

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