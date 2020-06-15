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«Семёрка» BMW ждала владельца 23 года, но он так и не приехал. Сейчас седан продают

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Николай Андреев

На польском аукционе Catawiki идут торги за седан BMW 740i в кузове Е32, выпущенный в 1992 году. Первые 23 года жизни автомобиль стоял в дилерском центре марки в ожидании оплатив­шего его владельца. Текущая ставка составляет 7805 евро (618 тысяч рублей). До конца торгов осталось два дня.

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  • Неназванный британец заказал и оплатил праворульный седан непосред­ственно в Германии. Однако он скоро­постижно скончался. «Семёрка» стояла в отапли­ваемом помещении на терри­тории немецкого дилера в ожидании наслед­ников умершего владельца, но за 23 года они так и не появились.

  • В 2015 году белый седан без пробега продали в Польшу. Нынешний хозяин относился к авто­мобилю очень бережно, и спустя пять лет на одометре значится всего 482 мили (775 километров). У машины даже сохрани­лись оригиналь­ные шины Pirelli, а также заводские тормозные диски и колодки.

  • BMW 740i (Е32) оснащён четырёх­литровым V8 мощностью 286 л.с. (400 Н·м) и пятиступен­чатым «автоматом». Модель этого поколения производилась с 1986 по 1994 год. Всего выпустили 311 068 экземпляров.

Весной в Польше продавали BMW 740i в кузове E38. Авто­мобиль 1997 года выпуска с пробегом 255 кило­метров всю жизнь хранился в особой капсуле с механи­­ческой циркуляцией воздуха. Новый покупатель отдал за седан 120 050 евро (9,5 миллиона рублей).

Почему белый седан BMW 740i стоит так мало на аукционе?

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