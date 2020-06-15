«Семёрка» BMW ждала владельца 23 года, но он так и не приехал. Сейчас седан продают

Неназванный британец заказал и оплатил праворульный седан непосред­ственно в Германии. Однако он скоро­постижно скончался. «Семёрка» стояла в отапли­ваемом помещении на терри­тории немецкого дилера в ожидании наслед­ников умершего владельца, но за 23 года они так и не появились.

В 2015 году белый седан без пробега продали в Польшу. Нынешний хозяин относился к авто­мобилю очень бережно, и спустя пять лет на одометре значится всего 482 мили (775 километров). У машины даже сохрани­лись оригиналь­ные шины Pirelli, а также заводские тормозные диски и колодки.