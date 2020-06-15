«Семёрка» BMW ждала владельца 23 года, но он так и не приехал. Сейчас седан продают
Николай Андреев
На польском аукционе Catawiki идут торги за седан BMW 740i в кузове Е32, выпущенный в 1992 году. Первые 23 года жизни автомобиль стоял в дилерском центре марки в ожидании оплатившего его владельца. Текущая ставка составляет 7805 евро (618 тысяч рублей). До конца торгов осталось два дня.
Неназванный британец заказал и оплатил праворульный седан непосредственно в Германии. Однако он скоропостижно скончался. «Семёрка» стояла в отапливаемом помещении на территории немецкого дилера в ожидании наследников умершего владельца, но за 23 года они так и не появились.
В 2015 году белый седан без пробега продали в Польшу. Нынешний хозяин относился к автомобилю очень бережно, и спустя пять лет на одометре значится всего 482 мили (775 километров). У машины даже сохранились оригинальные шины Pirelli, а также заводские тормозные диски и колодки.
BMW 740i (Е32) оснащён четырёхлитровым V8 мощностью 286 л.с. (400 Н·м) и пятиступенчатым «автоматом». Модель этого поколения производилась с 1986 по 1994 год. Всего выпустили 311 068 экземпляров.
Весной в Польше продавали BMW 740i в кузове E38. Автомобиль 1997 года выпуска с пробегом 255 километров всю жизнь хранился в особой капсуле с механической циркуляцией воздуха. Новый покупатель отдал за седан 120 050 евро (9,5 миллиона рублей).