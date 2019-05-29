В BMW запатентовали дрона-мойщика машин
Николай Андреев
Компания BMW запатентовала особый вид квадрокоптера, который будет отмывать машины без участия человека. Такая технология составит конкуренцию выездным автомойкам, а также пригодится для обслуживания беспилотных автомобилей.
Согласно тексту патента, дрон нужно будет вызывать с помощью мобильного приложения. Квадрокоптер прилетит к автомобилю, распознает его и проверит, закрыты ли окна, люк и двери. Если машина открыта, система уведомляет об этом владельца.
Процесс мойки включает в себя предварительную мойку, основную, сушку и обработку воском. Детали всех процедур в патенте не указаны. Также квадрокоптер сделает фотографии до и после мойки.
Дрон-мойщик сможет размещаться и в самом автомобиле. Такой вариант подойдёт для машин с автономным управлением. В этом случае система будет автоматически отмывать многочисленные датчики и радары, с помощью которых беспилотник ориентируется в пространстве.