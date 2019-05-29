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В BMW запатентовали дрона-мойщика машин

Новости

Николай Андреев

Компания BMW запатентовала особый вид квадрокоптера, который будет отмывать машины без участия человека. Такая технология составит конкуренцию выездным автомойкам, а также пригодится для обслуживания беспилотных автомобилей.

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  • Согласно тексту патента, дрон нужно будет вызывать с помощью мобильного приложения. Квадрокоптер прилетит к автомобилю, распознает его и проверит, закрыты ли окна, люк и двери. Если машина открыта, система уведомляет об этом владельца.

  • Процесс мойки включает в себя предварительную мойку, основную, сушку и обработку воском. Детали всех процедур в патенте не указаны. Также квадрокоптер сделает фотографии до и после мойки.

  • Дрон-мойщик сможет размещаться и в самом автомобиле. Такой вариант подойдёт для машин с автономным управлением. В этом случае система будет автоматически отмывать многочисленные датчики и радары, с помощью которых беспилотник ориентируется в пространстве.

Воспользовались бы услугами дрона-мойщика?

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