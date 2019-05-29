В BMW запатентовали дрона-мойщика машин

Согласно тексту патента, дрон нужно будет вызывать с помощью мобильного приложения. Квадрокоптер прилетит к автомобилю, распознает его и проверит, закрыты ли окна, люк и двери. Если машина открыта, система уведомляет об этом владельца.

Процесс мойки включает в себя предварительную мойку, основную, сушку и обработку воском. Детали всех процедур в патенте не указаны. Также квадрокоптер сделает фотографии до и после мойки.