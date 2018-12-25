Fiat упакует рождественские подарки за британцев

Британцы назвали любимые автомобили злостных нарушителей ПДД. Угадайте, кто в лидерах

Новости

Британский агрегатор страховых предложений GoCompare Car составил рейтинг автомобилей, владельцы которых ведут себя на дороге наиболее агрессивно и чаще других нарушают ПДД. Статистику, собранную компанией, приводит газета Daily Mail.

  • Самые опасные и агрессивные водители ездят (сюрприз-сюрприз!) на автомобилях BMW. А особенно – владельцы купе BMW 420d: примерно 17 процентов из них превышают скорость, проезжают на запрещающий сигнал светофора и так далее. А 21 процент владельцев BMW 420d заявлял о страховых случаях, которые происходили по их вине.

  • Другие представители немецкого премиума тоже не отстают. На втором месте (15,5 процента) – владельцы Audi A5. Третью строчку занимают сразу две модели Mercedes-Benz, C220 и E220 (по 14,8 процента). На пятом месте – Jaguar XF (14,3 процента).

  • В самом низу рейтинга – водители на маломощных малолитражках: Fiat Panda, Honda Jazz, Skoda Citigo, Ford Ka, Suzuki Alto, Hyundai Getz, Kia Picanto, Nissan Micra, Hyundai i10. Владельцы этих моделей нарушают ПДД менее чем в пяти процентах случаев. А самыми спокойными и законопослушными названы водители Vauxhall Agila (всего 4,1 процента).

  • По словам представителя компании GoCompare Car Мэтта Оливера, больше опасений вызывают не сами результаты рейтинга (то, что на дорогих и мощных машинах чаще нарушают ПДД – это не новость), а тот факт, что таких таких водителей становится всё больше – ведь модели Audi, BMW и Mercedes-Benz входят в десятку самых популярных автомобилей Великобритании.

  • В сентябре GoCompare Car проводила опрос среди двух тысяч водителей: их попросили назвать модели, чьи владельцы агрессивно ведут себя на дорогах. Оказалось, что самые агрессивные водители ездят на BMW, а на втором месте – водители Ford Transit (британский аналог наших Газелей).

А вас раздражают водители BMW?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение