Британцы назвали любимые автомобили злостных нарушителей ПДД. Угадайте, кто в лидерах

Другие представители немецкого премиума тоже не отстают. На втором месте (15,5 процента) – владельцы Audi A5. Третью строчку занимают сразу две модели Mercedes-Benz, C220 и E220 (по 14,8 процента). На пятом месте – Jaguar XF (14,3 процента).

В самом низу рейтинга – водители на маломощных малолитражках: Fiat Panda, Honda Jazz, Skoda Citigo, Ford Ka, Suzuki Alto, Hyundai Getz, Kia Picanto, Nissan Micra, Hyundai i10. Владельцы этих моделей нарушают ПДД менее чем в пяти процентах случаев. А самыми спокойными и законопослушными названы водители Vauxhall Agila (всего 4,1 процента).

По словам представителя компании GoCompare Car Мэтта Оливера, больше опасений вызывают не сами результаты рейтинга (то, что на дорогих и мощных машинах чаще нарушают ПДД – это не новость), а тот факт, что таких таких водителей становится всё больше – ведь модели Audi, BMW и Mercedes-Benz входят в десятку самых популярных автомобилей Великобритании.