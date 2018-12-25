Британцы назвали любимые автомобили злостных нарушителей ПДД. Угадайте, кто в лидерах
Британский агрегатор страховых предложений GoCompare Car составил рейтинг автомобилей, владельцы которых ведут себя на дороге наиболее агрессивно и чаще других нарушают ПДД. Статистику, собранную компанией, приводит газета Daily Mail.
Самые опасные и агрессивные водители ездят (сюрприз-сюрприз!) на автомобилях BMW. А особенно – владельцы купе BMW 420d: примерно 17 процентов из них превышают скорость, проезжают на запрещающий сигнал светофора и так далее. А 21 процент владельцев BMW 420d заявлял о страховых случаях, которые происходили по их вине.
Другие представители немецкого премиума тоже не отстают. На втором месте (15,5 процента) – владельцы Audi A5. Третью строчку занимают сразу две модели Mercedes-Benz, C220 и E220 (по 14,8 процента). На пятом месте – Jaguar XF (14,3 процента).
В самом низу рейтинга – водители на маломощных малолитражках: Fiat Panda, Honda Jazz, Skoda Citigo, Ford Ka, Suzuki Alto, Hyundai Getz, Kia Picanto, Nissan Micra, Hyundai i10. Владельцы этих моделей нарушают ПДД менее чем в пяти процентах случаев. А самыми спокойными и законопослушными названы водители Vauxhall Agila (всего 4,1 процента).
По словам представителя компании GoCompare Car Мэтта Оливера, больше опасений вызывают не сами результаты рейтинга (то, что на дорогих и мощных машинах чаще нарушают ПДД – это не новость), а тот факт, что таких таких водителей становится всё больше – ведь модели Audi, BMW и Mercedes-Benz входят в десятку самых популярных автомобилей Великобритании.
В сентябре GoCompare Car проводила опрос среди двух тысяч водителей: их попросили назвать модели, чьи владельцы агрессивно ведут себя на дорогах. Оказалось, что самые агрессивные водители ездят на BMW, а на втором месте – водители Ford Transit (британский аналог наших Газелей).