BMW научила машины открываться от разряженного смартфона

Система по-прежнему применяет протокол NFC (Near Field Communication), но теперь она может быть установлена не только на смартфоны, но и на умные часы. Главной особенностью обновления стало появление чипа безопасности, который умеет считать цифровой ключ даже с выключенного телефона с разряженной батареей.

Запуск двигателя возможен, если устройство с NFC и специальным приложением будет помещено, например, на площадку беспроводной зарядки. Кроме того, владельцы автомобилей BMW могут переслать «ключ» пяти людям, чтобы машиной пользовались, например, родственники или друзья. Список мобильных устройств, которые поддерживают систему, компания не предоставила.