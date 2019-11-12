Мощнейший серийный автомобиль сделала консалтинговая фирма из Японии

BMW научила машины открываться от разряженного смартфона

Новости

Николай Андреев

Компания BMW представила второе поколение функции разблокировки центрального замка автомобиля при помощи смартфона. Отныне цифровой ключ будет работать даже при использовании разряженного гаджета. 

1/3

  • Система по-прежнему применяет протокол NFC (Near Field Communication), но теперь она может быть установлена не только на смартфоны, но и на умные часы. Главной особенностью обновления стало появление чипа безопасности, который умеет считать цифровой ключ даже с выключенного телефона с разряженной батареей.

  • Запуск двигателя возможен, если устройство с NFC и специальным приложением будет помещено, например, на площадку беспроводной зарядки. Кроме того, владельцы автомобилей BMW могут переслать «ключ» пяти людям, чтобы машиной пользовались, например, родственники или друзья. Список мобильных устройств, которые поддерживают систему, компания не предоставила. 

  • В ближайшем будущем цифровой ключ BMW научат работать по протоколу UWB 3.0 (Ultra-Wide Band). Это позволит открывать машину и запускать двигатель, не доставая смартфон из кармана. Сейчас устройство с NFC необходимо подносить к дверной ручке.

Ваш автомобиль можно открыть с помощью смартфона?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение