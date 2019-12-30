Для «дочки» Volvo нарисовали беспилотник, желающий убить всех людей

Компания BMW откажется от супердизеля

Новости

Андрей Шульдешов

Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента). Об этом сообщает портал Bimmer Today.

  • Причиной отказа от двигателя, появившегося ещё в 2016 году, стала слишком сложная в производстве и обслужи­вании система турбо­наддува с четырьмя турбинами (две низкого давления, две высокого). 

  • В первую очередь, мощного дизеля лишатся седаны BMW M550d и 750d (стандартная и длинно­базная L-версии) — соответ­ствующие модифи­кации будут выведены из гаммы в 2020 году. Следом за ними на покой уйдут дизельные версии M50d кроссоверов X5, X6 и X7. Преемника сопоставимой мощности у этого дизеля нет: по некоторым данным, вместо этого мотора появится дизель-гибридная силовая установка.

  • После ухода B57D30S0 мощнейшим агрегатом на тяжёлом топливе станет трёх­литровая «шестёрка» B57D30T0 с двойным турбо­наддувом. Её мощность составляет 326 лошадиных сил при 680 Нм крутящего момента.

Четыре турбины — и правда перебор?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение