Компания BMW откажется от супердизеля
Андрей Шульдешов
Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента). Об этом сообщает портал Bimmer Today.
Причиной отказа от двигателя, появившегося ещё в 2016 году, стала слишком сложная в производстве и обслуживании система турбонаддува с четырьмя турбинами (две низкого давления, две высокого).
В первую очередь, мощного дизеля лишатся седаны BMW M550d и 750d (стандартная и длиннобазная
L-версии)— соответствующие модификации будут выведены из гаммы в 2020 году. Следом за ними на покой уйдут дизельные версии M50d кроссоверов X5, X6 и X7. Преемника сопоставимой мощности у этого дизеля нет: по некоторым данным, вместо этого мотора появится дизель-гибридная силовая установка.
После ухода B57D30S0 мощнейшим агрегатом на тяжёлом топливе станет трёхлитровая «шестёрка» B57D30T0 с двойным турбонаддувом. Её мощность составляет 326 лошадиных сил при 680 Нм крутящего момента.