Компания BMW откажется от супердизеля

Причиной отказа от двигателя, появившегося ещё в 2016 году, стала слишком сложная в производстве и обслужи­вании система турбо­наддува с четырьмя турбинами (две низкого давления, две высокого).

В первую очередь, мощного дизеля лишатся седаны BMW M550d и 750d (стандартная и длинно­базная L-версии) — соответ­ствующие модифи­кации будут выведены из гаммы в 2020 году. Следом за ними на покой уйдут дизельные версии M50d кроссоверов X5, X6 и X7. Преемника сопоставимой мощности у этого дизеля нет: по некоторым данным, вместо этого мотора появится дизель-гибридная силовая установка.