Евросоюз обвинил немецкие автоконцерны в антиэкологическом сговоре. Всех сдал Daimler

По данным Automotive News Europe, о сговоре Еврокомиссии рассказали представители Daimler – в рамках сделки со следствием в обмен на менее суровое наказание. Европейские чиновники начали расследование ситуации ещё в сентябре 2018 года, а теперь выступили с официальным обвинением.

По предварительным данным, BMW, Daimler и Volkswagen в период с 2006 по 2014 год препятствовали внедрению технологий нейтрализации выхлопных газов с помощью мочевины AdBlue автомобилей с дизельными двигателями и фильтров твёрдых частиц на бензиновых.

Таким образом, по мнению Еврокомиссии, действия автопроизводителей могли лишить покупателей возможности владеть менее вредными для окружающей среды машинами.