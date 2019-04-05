Евросоюз обвинил немецкие автоконцерны в антиэкологическом сговоре. Всех сдал Daimler
Николай Андреев
Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил немецкие автоконцерны BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре – с целью блокирования разработки и внедрения передовых технологий очистки вредных выбросов автомобилей. Итогом этого обвинения могут стать крупные штрафы для всех участников сговора.
По данным Automotive News Europe, о сговоре Еврокомиссии рассказали представители Daimler – в рамках сделки со следствием в обмен на менее суровое наказание. Европейские чиновники начали расследование ситуации ещё в сентябре 2018 года, а теперь выступили с официальным обвинением.
По предварительным данным, BMW, Daimler и Volkswagen в период с 2006 по 2014 год препятствовали внедрению технологий нейтрализации выхлопных газов с помощью мочевины AdBlue автомобилей с дизельными двигателями и фильтров твёрдых частиц на бензиновых.
Таким образом, по мнению Еврокомиссии, действия автопроизводителей могли лишить покупателей возможности владеть менее вредными для окружающей среды машинами.
Если сговор будет доказан, то немецким концернам грозят штрафы в размере 10 процентов от ежегодного оборота каждой компании – а это несколько сотен миллионов евро.