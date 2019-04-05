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Евросоюз обвинил немецкие автоконцерны в антиэкологическом сговоре. Всех сдал Daimler

Новости

Николай Андреев

Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил немецкие автоконцерны BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре – с целью блокирования разработки и внедрения передовых технологий очистки вредных выбросов автомобилей. Итогом этого обвинения могут стать крупные штрафы для всех участников сговора.

  • По данным Automotive News Europe, о сговоре Еврокомиссии рассказали представители Daimler – в рамках сделки со следствием в обмен на менее суровое наказание. Европейские чиновники начали расследование ситуации ещё в сентябре 2018 года, а теперь выступили с официальным обвинением.

  • По предварительным данным, BMW, Daimler и Volkswagen в период с 2006 по 2014 год препятствовали внедрению технологий нейтрализации выхлопных газов с помощью мочевины AdBlue автомобилей с дизельными двигателями и фильтров твёрдых частиц на бензиновых.

  • Таким образом, по мнению Еврокомиссии, действия автопроизводителей могли лишить покупателей возможности владеть менее вредными для окружающей среды машинами. 

  • Если сговор будет доказан, то немецким концернам грозят штрафы в размере 10 процентов от ежегодного оборота каждой компании – а это несколько сотен миллионов евро.

Заклятые конкуренты действительно могли вступить в сговор?

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