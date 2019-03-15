BMW и Mercedes-Benz сэкономят 14 миллиардов евро на общей платформе

Автопроизводители планируют создать общую платформу для компактных и среднеразмерных автомобилей. В первую очередь, она будет предназначена для полностью электрических машин, но эта же архитектура подойдёт и под установку обычных двигателей. Сейчас переговоры находятся на ранней стадии, поэтому планы могут измениться.

