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BMW и Mercedes-Benz сэкономят 14 миллиардов евро на общей платформе

Новости

Николай Андреев

Два крупнейших немецких концерна BMW и Daimler ведут переговоры о совместной разработке электромобилей. Как сообщает Reuters, если соглашение о партнёрстве будет достигнуто, каждая компания сэкономит не менее 7 миллиардов евро в течение семи лет.

  • Автопроизводители планируют создать общую платформу для компактных и среднеразмерных автомобилей. В первую очередь, она будет предназначена для полностью электрических машин, но эта же архитектура подойдёт и под установку обычных двигателей. Сейчас переговоры находятся на ранней стадии, поэтому планы могут измениться.

  • В феврале 2019 года концерны BMW и Daimler основали совместное предприятие, в котором объединили свои сервисы мобильности. У неё будет пять направлений деятельности: ReachNow (сервис совместных поездок), ShareNow (краткосрочная аренда автомобилей), FreeNow (такси и услуги наёмных шофёров), ParkNow (сервис резервирования парковочных мест) и ChargeNow (зарядка электромобилей).

Купили бы BMW на платформе Mercedes-Benz? А наоборот?

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