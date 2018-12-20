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BMW и Mercedes-Benz будут вместе разрабатывать автомобили

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Два крупных немецких бренда – Mercedes-Benz и BMW планируют наладить технологическое партнерство, в рамках которого будут разрабатываться электрические платформы, батареи и системы автономного управления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники. В самих компаниях эту информацию пока не комментируют.

Зачем им это нужно?

Автомобильная индустрия меняется: производители вынуждены активно инвестировать в развитие электромобилей и систем автономного управления, сокращая издержки в других сферах. Объединение усилий двух крупных брендов позволит снизить затраты. 

Volkswagen Group, например, уже «подружился» с Ford Motor Co. – они уже вместе работают в сфере коммерческих автомобилей и беспилотного транспорта.

При этом Daimler AG и BMW AG получили в 2018 году меньше прибыли, чем планировали, – в том числе из-за растущих трат на развитие электрокаров и беспилотников. Daimler в ближайшие четыре года намерен выпустить десять электромобилей, а BMW к 2025 году сделает 12 таких машин.

Это значит, что под брендами BMW и Mercedes-Benz будут выпускаться одинаковые машины?

Отнюдь. Сотрудничество затронет только общие аспекты: компоненты силовых установок, программное обеспечение, инфраструктура. А всё, что касается индивидуальных особенностей бренда, сохранится. 

К тому же, эти компании уже сотрудничают в некоторых сферах. Совместно с Audi AG и еще несколькими компаниями они купили геолокационную платформу HERE, которая используется при создании навигационных систем. А в США BMW и Mercedes-Benz договорились объединить свои сервисы каршеринга – Car2Go и DriveNow. Наконец, эти марки совместно с концерном Volkswagen развивает в Европе сеть быстрых зарядок IONITY.

У обоих автогигантов есть и успешные истории сотрудничества с другими автопроизводителями. BMW совместно с Toyota выпустила спорткар (BMW Z4 нового поколения – это родной брат новой Toyota Supra, которую скоро представят официально), а Mercedes-Benz успешно сотрудничает с альянсом Renault-Nissan, обмениваясь узлами и агрегатами. Например, пикап Mercedes-Benz X-Class – это соплатформенник Renault Alaskan и Nissan Navara, а новый А-класс использует моторы, унифицированные с двигателями Renault.

Сотрудничество BMW и Daimler – это...

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