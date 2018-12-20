BMW и Mercedes-Benz будут вместе разрабатывать автомобили

Автомобильная индустрия меняется: производители вынуждены активно инвестировать в развитие электромобилей и систем автономного управления, сокращая издержки в других сферах. Объединение усилий двух крупных брендов позволит снизить затраты.

Volkswagen Group, например, уже «подружился» с Ford Motor Co. – они уже вместе работают в сфере коммерческих автомобилей и беспилотного транспорта.



При этом Daimler AG и BMW AG получили в 2018 году меньше прибыли, чем планировали, – в том числе из-за растущих трат на развитие электрокаров и беспилотников. Daimler в ближайшие четыре года намерен выпустить десять электромобилей, а BMW к 2025 году сделает 12 таких машин.