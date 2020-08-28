BMW 3.0 CS 1974 года превратили в роскошный рестомод для Роберта Дауни-младшего
Дмитрий Елизаров
Знаменитое своими масл-карами ателье SpeedKore чуть ли не впервые в своей истории основательно доработало европейское купе BMW 3.0 CS (1974). Заказчиком выступил актёр Роберт Дауни-младший, известный по роли «Железного Человека». Он же принимал участие в модернизации дизайна.
BMW 3.0 CS сохранило стальной кузов, хотя в SpeedKore в процессе строительства рестомодов чаще всего заменяют кузовные панели карбоновыми аналогами. У купе же из углепластиков выполнены только накладки на передний бампер, пороги и элементы заднего бампера. Купе украсили титановыми матово-серыми решёткой радиатора и оконными рамками, а поверхность молдингов и заднего спойлера по просьбе заказчика имитирует текстуру древесины.
Аналогичный оттенок применён в отделке интерьера наряду с коричневой кожей и плетёной тканью. Передняя панель сохранила аутентичный вид, однако подверглась основательным переделкам ради интегрирования мультимедийной системы с замаскированным монитором. От задних кресел купе отказались в пользу расширения багажного пространства. Кроме того, в заднюю часть салона встроен холодильник для напитков.
Штатный карбюраторный двигатель 3.0 CS объёмом 3,0 литра заменили на впрысковый 3,6-литровый агрегат от BMW M5 в кузове E34 с отдачей в 311 л.с., а механическая коробка уступила своё место четырёхдиапазонному автомату ZF.
Стоимость проекта не озвучивается.