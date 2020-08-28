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BMW 3.0 CS 1974 года превратили в роскошный рестомод для Роберта Дауни-младшего

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Дмитрий Елизаров

Знаменитое своими масл-карами ателье SpeedKore чуть ли не впервые в своей истории основательно доработало европейское купе BMW 3.0 CS (1974). Заказчиком выступил актёр Роберт Дауни-младший, известный по роли «Железного Человека». Он же принимал участие в модернизации дизайна.

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  • BMW 3.0 CS сохранило стальной кузов, хотя в SpeedKore в процессе строитель­ства рестомодов чаще всего заменяют кузовные панели карбоновыми аналогами. У купе же из углепластиков выполнены только накладки на передний бампер, пороги и элементы заднего бампера. Купе украсили титановыми матово-серыми решёткой радиатора и оконными рамками, а поверхность молдингов и заднего спойлера по просьбе заказчика имитирует текстуру древесины.

  • Аналогичный оттенок применён в отделке интерьера наряду с коричневой кожей и плетёной тканью. Передняя панель сохранила аутентичный вид, однако подверглась основатель­ным переделкам ради интегри­рования мульти­медийной системы с замаски­рованным монитором. От задних кресел купе отказались в пользу расширения багажного простран­ства. Кроме того, в заднюю часть салона встроен холодильник для напитков.

  • Штатный карбюраторный двигатель 3.0 CS объёмом 3,0 литра заменили на впрысковый 3,6-литровый агрегат от BMW M5 в кузове E34 с отдачей в 311 л.с., а механическая коробка уступила своё место четырёх­диапазонному автомату ZF.

  • Стоимость проекта не озвучивается.

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