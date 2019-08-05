Новый BMW M3 получит полный привод и мотор от кроссоверов

Так же как и на кроссоверах, двигатель будет доступен в двух модифи­кациях – 480-сильной (в базе) и 510-сильной (в варианте Competition). Самые мощные версии X3 M/X4 M Competition разгоняются до 100 км/ч за 4,1 секунды, но новый M3 должен оказаться ещё динамичнее, благодаря более лёгкому кузову.