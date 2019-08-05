Новый BMW M3 получит полный привод и мотор от кроссоверов
Николай Андреев
Горячий седан BMW M3 нового поколения оснастят полноприводной трансмиссией и трёхлитровой «турбошестёркой» S58, которая ранее дебютировала на кроссоверах X3 M и X4 M. Об этом британскому изданию Car рассказал глава подразделения BMW M Маркус Флаш.
Так же как и на кроссоверах, двигатель будет доступен в двух модификациях – 480-сильной (в базе) и 510-сильной (в варианте Competition). Самые мощные версии X3 M/X4 M Competition разгоняются до
100 км/чза 4,1 секунды, но новый M3 должен оказаться ещё динамичнее, благодаря более лёгкому кузову.
Также M3 впервые оснастят системой полного привода с возможностью полного отключения передней оси. Она, как и восьмиступенчатый «автомат», будет заимствована у старшей модели M5.
В базе новый M3 останется заднеприводным. Отличительной чертой начальной версии будет шестиступенчатая «механика» и задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой.
Ожидается, что премьера BMW M3 нового поколения состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Производство начнётся в 2020 году.