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Новый BMW M3 получит полный привод и мотор от кроссоверов

Новости

Николай Андреев

Горячий седан BMW M3 нового поколения оснастят полно­приводной трансмиссией и трёхлитровой «турбо­шестёркой» S58, которая ранее дебютировала на кроссоверах X3 M и X4 M. Об этом британскому изданию Car рассказал глава подразделения BMW M Маркус Флаш.

Прототип нового BMW M3. Фото: Car
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Прототип нового BMW M3. Фото: Car

  • Так же как и на кроссоверах, двигатель будет доступен в двух модифи­кациях – 480-сильной (в базе) и 510-сильной (в варианте Competition). Самые мощные версии X3 M/X4 M Competition разгоняются до 100 км/ч за 4,1 секунды, но новый M3 должен оказаться ещё динамичнее, благодаря более лёгкому кузову.

  • Также M3 впервые оснастят системой полного привода с возможностью полного отключения передней оси. Она, как и восьмиступенчатый «автомат», будет заимствована у старшей модели M5.

  • В базе новый M3 останется заднеприводным. Отличительной чертой начальной версии будет шести­ступенчатая «механика» и задний дифферен­циал с электронно­управляемой блокировкой.

Ожидается, что премьера BMW M3 нового поколения состоится в сентябре на Франкфурт­ском автосалоне. Производство начнётся в 2020 году.

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