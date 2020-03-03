BMW показала конкурента самой доступной Теслы

Так как прототип укомплектован полностью электрической силовой установкой, у него нет привычной радиаторной решётки. Вместо неё на концепт-кар поставили две большие «ноздри», в которые встроены «различные датчики и сенсоры». Вероятно, речь идёт об устройствах, необходимых для работы системы автономного управления. Однако в BMW ничего не сказали о том, какого уровня автопилот стоит на i4 и есть ли он вообще.

Вместе c i4 компания BMW показала ещё и новую версию собственного логотипа. Автопроиз­водитель охарактери­зовал эмблему как «прозрачную и двухмерную». От используемого сейчас логотипа новинка отличается отсутствием чёрной окантовки, на которой написано «BMW».

BMW i4 оснастили полностью цифровой приборной панелью и огромным экраном мульти­медийной системы, которые собраны единым модулем. Оформление дисплеев может меняться в зависимости от выбранного режима движения. Плюс ко всему, в салоне прототипа почти нет физических кнопок: даже управление климатической установкой осуществля­ется через сенсорный экран.

Звуковое сопровождение для i4 компания BMW разработала совместно с немецким композитором Хансом Циммером — автором саундтреков к таким фильмам, как «Гладиатор», «Начало» и «Тёмный рыцарь». Звуки, издаваемые машиной, как и оформление экранов в салоне, будут меняться в зависи­мости от выбранного режима работы управляющей электроники. Для прототипа также придумали особое звуковое сопровож­дение, воспроизводимое при открывании двери и запуске силовой установки.

Как сообщалось ранее, серийный BMW i4 получит два электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 530 лошадиных сил. С места до ста километров в час электро­мобиль разгонится примерно за четыре секунды, а его максимальная скорость превысит 200 километров в час.

Модель оснастят батареей ёмкостью 80 киловатт-часов. Запас хода BMW i4 составит 600 километров. На мощной зарядной станции аккумулятор можно зарядить на 80 процентов всего за 35 минут.