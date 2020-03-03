BMW показала конкурента самой доступной Теслы
Александр Мирошкин
Компания BMW официально представила прототип Concept i4 — концептуального предвестника серийного электрокара, который поборется за покупателей, например, с Tesla Model 3. Концепт-кар показали на специальном мероприятии в Мюнхене, хотя изначально планировалось, что i4 дебютирует на моторшоу в Женеве, но выставку отменили в связи с запретом швейцарских властей на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
Так как прототип укомплектован полностью электрической силовой установкой, у него нет привычной радиаторной решётки. Вместо неё на концепт-кар поставили две большие «ноздри», в которые встроены «различные датчики и сенсоры». Вероятно, речь идёт об устройствах, необходимых для работы системы автономного управления. Однако в BMW ничего не сказали о том, какого уровня автопилот стоит на i4 и есть ли он вообще.
Вместе c i4 компания BMW показала ещё и новую версию собственного логотипа. Автопроизводитель охарактеризовал эмблему как «прозрачную и двухмерную». От используемого сейчас логотипа новинка отличается отсутствием чёрной окантовки, на которой написано «BMW».
BMW i4 оснастили полностью цифровой приборной панелью и огромным экраном мультимедийной системы, которые собраны единым модулем. Оформление дисплеев может меняться в зависимости от выбранного режима движения. Плюс ко всему, в салоне прототипа почти нет физических кнопок: даже управление климатической установкой осуществляется через сенсорный экран.
Звуковое сопровождение для i4 компания BMW разработала совместно с немецким композитором Хансом Циммером — автором саундтреков к таким фильмам, как «Гладиатор», «Начало» и «Тёмный рыцарь». Звуки, издаваемые машиной, как и оформление экранов в салоне, будут меняться в зависимости от выбранного режима работы управляющей электроники. Для прототипа также придумали особое звуковое сопровождение, воспроизводимое при открывании двери и запуске силовой установки.
Как сообщалось ранее, серийный BMW i4 получит два электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 530 лошадиных сил. С места до ста километров в час электромобиль разгонится примерно за четыре секунды, а его максимальная скорость превысит 200 километров в час.
Модель оснастят батареей ёмкостью 80 киловатт-часов. Запас хода BMW i4 составит 600 километров. На мощной зарядной станции аккумулятор можно зарядить на 80 процентов всего за 35 минут.
Серийное производство i4 начнётся на заводе BMW в Мюнхене в 2021 году.