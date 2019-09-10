Первый электрический флагман от Mercedes-Benz будет выглядеть вот так

Концепт BMW 4 серии получил огромную решётку

Новости

Николай Андреев

Компания BMW привезла на автосалон шоу-кар под названием Concept 4. Он призван показать, каким станет следующее поколе­ние купе 4-й серии, ведь по словам создателей, концепт на 85 процентов повторяет будущую серийную версию.

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  • Купе BMW Concept 4 получило решётку радиатора впечат­ляющих размеров, которая отсылает к моделям марки 1930-х годов. Явно концеп­туальны маленькие зеркала заднего вида, выполнен­ные из одного куска алюминия. Общий силуэт кузова и 21-дюймовые колёсные диски могут пойти в серию без изме­нений.

  • О технических характеристиках концепта ничего не сообща­ется. Скорее всего, линейка моторов будет аналогична соплат­форменному семей­ству BMW 3 серии. Сейчас на «трёшку» ставят бензиновые, дизельные и гибридные турбо­моторы на четыре и шесть цилинд­ров мощностью от 150 до 374 лошадиных сил.

  • Ожидается, что серийное купе BMW 4 серии представят в 2020 году. Позже появятся кабриолет и пяти­дверный лифтбек Gran Coupe. А на 2021 год заплани­рован выход полностью электри­ческой модели i4, с которой концепт поделится некоторыми дизайнер­скими решениями.

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