Концепт BMW 4 серии получил огромную решётку
Николай Андреев
Компания BMW привезла на автосалон шоу-кар под названием Concept 4. Он призван показать, каким станет следующее поколение купе
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Купе BMW Concept 4 получило решётку радиатора впечатляющих размеров, которая отсылает к моделям марки
1930-хгодов. Явно концептуальны маленькие зеркала заднего вида, выполненные из одного куска алюминия. Общий силуэт кузова и 21-дюймовые колёсные диски могут пойти в серию без изменений.
О технических характеристиках концепта ничего не сообщается. Скорее всего, линейка моторов будет аналогична соплатформенному семейству BMW 3 серии. Сейчас на «трёшку» ставят бензиновые, дизельные и гибридные турбомоторы на четыре и шесть цилиндров мощностью от 150 до 374 лошадиных сил.
Ожидается, что серийное купе BMW 4 серии представят в 2020 году. Позже появятся кабриолет и пятидверный лифтбек Gran Coupe. А на 2021 год запланирован выход полностью электрической модели i4, с которой концепт поделится некоторыми дизайнерскими решениями.