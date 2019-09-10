Концепт BMW 4 серии получил огромную решётку

Купе BMW Concept 4 получило решётку радиатора впечат­ляющих размеров, которая отсылает к моделям марки 1930-х годов. Явно концеп­туальны маленькие зеркала заднего вида, выполнен­ные из одного куска алюминия. Общий силуэт кузова и 21-дюймовые колёсные диски могут пойти в серию без изме­нений.

О технических характеристиках концепта ничего не сообща­ется. Скорее всего, линейка моторов будет аналогична соплат­форменному семей­ству BMW 3 серии. Сейчас на «трёшку» ставят бензиновые, дизельные и гибридные турбо­моторы на четыре и шесть цилинд­ров мощностью от 150 до 374 лошадиных сил.