«Семёрку» BMW заставили работать на пиве и сигаретах

Любители уничтожать автомобили необычными способами и по совместительству авторы канала Neutral Drop раздобыли на свалке BMW 745i в кузове E65 для очередных опытов. В этот раз они заставили 4,4-литровый V8 курить (запихнув во впускной патрубок зажжённую сигарету) и пить (залив в мотор несколько бутылок пива). Однако двигатель никак не хотел погибать, поэтому блогеры всыпали в мотор несколько упаковок дроби, добив BMW в прямом смысле этого слова.

Внимание: в ролике присутствуют сцены насилия над машинами. Если вы фанат BMW, то лучше посмотрите, как взрывается двигатель на Toyota Supra.