BMW Z4: как Supra, но без крыши?

«Семёрку» BMW заставили работать на пиве и сигаретах

Видео

Николай Андреев

Любители уничтожать автомобили необычными способами и по совместительству авторы канала Neutral Drop раздобыли на свалке BMW 745i в кузове E65 для очередных опытов. В этот раз они заставили 4,4-литровый V8 курить (запихнув во впускной патрубок зажжённую сигарету) и пить (залив в мотор несколько бутылок пива). Однако двигатель никак не хотел погибать, поэтому блогеры всыпали в мотор несколько упаковок дроби, добив BMW в прямом смысле этого слова.

Внимание: в ролике присутствуют сцены насилия над машинами. Если вы фанат BMW, то лучше посмотрите, как взрывается двигатель на Toyota Supra.

This 745i BMW was some trooper and took one hell of a beating. We redlined it for Quite some time and she held out strong. Watch how it has its last request a cigarette and a cold beer! Only on Neutral Drop Folks! Merch neutraldroptv.com https://neutraldroptv.com/ Instagram @neutraldroptv https://www.instagram.com/tv/B7uIGT-B-88/?igshid=1ck6ghhou4qki tiktok neutraldrop https://vm.tiktok.com/4cy2sF/ Junkman ND https://www.youtube.com/channel/UCZLXtmU8NnrvPf-aFfBpmxQ MOONEY Dash Cam https://www.youtube.com/channel/UCxcXOTrqvCHDxL7BPD7ufwA Brooke Mooney https://www.youtube.com/channel/UCac5Xq35tInjKXNlqJIs5Hw Brittney Mooney https://www.youtube.com/channel/UCXJgpA9pw65rikJb5V1XjYQ The Mooney Twins https://www.youtube.com/channel/UCaLK5NgvtZiYDdxUjOEmPAA

Жалко автомобиль?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение