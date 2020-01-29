Водородные BMW сравняются по цене с бензиновыми к 2025 году
Николай Андреев
Стоимость автомобилей с водородными силовыми установками в ближайшие пять лет упадёт до уровня машин с бензиновыми двигателями. Такой прогноз изданию The Telegraph дал глава направления водородных технологий BMW Юрген Гулднер.
По его словам, в ближайшее время значительно снизится стоимость основных компонентов водородомобилей, в том числе электромоторов. BMW сотрудничает в этой сфере с компанией Toyota c 2015 года. Недавно автопроизводители приступили к работе над силовой установкой третьего поколения, в котором сведено к минимуму применение очень дорогой платины, используемой в качестве катализатора химической реакции.
В 2019 году на Франкфуртском автосалоне BMW показала концепт i Hydrogen NEXT, построенный на базе X5. Сейчас компания испытывает прототипы водородного кроссовера: запас их хода составляет 400–480 километров, а на полную заправку уходит около четырёх минут.
Планируется, что водородные BMW X5 с увеличенным до 560 километров запасом хода поступят в мелкосерийное производство в 2022 году. Чуть позже начнётся выпуск кроссоверов X6 и X7, оснащённых такими же силовыми установками.
Компания Toyota в конце 2020 года начнёт продажи водородного седана Mirai второго поколения. Заднеприводная четырёхдверка способна проезжать на одной заправке 845 километров.