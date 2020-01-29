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Водородные BMW сравняются по цене с бензиновыми к 2025 году

Новости

Николай Андреев

Стоимость автомобилей с водородными силовыми установ­ками в ближайшие пять лет упадёт до уровня машин с бензино­выми двигателями. Такой прогноз изданию The Telegraph дал глава направ­ления водородных технологий BMW Юрген Гулднер.

Концепт BMW i Hydrogen NEXT
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Концепт BMW i Hydrogen NEXT

  • По его словам, в ближайшее время значительно снизится стоимость основных компо­нентов водородо­мобилей, в том числе электро­моторов. BMW сотрудни­чает в этой сфере с компанией Toyota c 2015 года. Недавно автопро­изводи­тели приступили к работе над силовой установкой третьего поколения, в котором сведено к мини­муму приме­нение очень дорогой платины, используемой в качестве катали­затора химической реакции.

  • В 2019 году на Франкфуртском автосалоне BMW показала концепт i Hydrogen NEXT, построенный на базе X5. Сейчас компания испыты­вает прототипы водородного крос­совера: запас их хода составляет 400–480 километров, а на полную заправку уходит около четырёх минут.

  • Планируется, что водородные BMW X5 с увеличенным до 560 километров запасом хода поступят в мелко­серийное производ­ство в 2022 году. Чуть позже начнётся выпуск крос­соверов X6 и X7, оснащённых такими же силовыми установками.

Компания Toyota в конце 2020 года начнёт продажи водородного седана Mirai второго поколения. Заднеприводная четырёх­дверка способна проезжать на одной заправке 845 километров.

Готовы ездить на водородомобиле?

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