Водородные BMW сравняются по цене с бензиновыми к 2025 году

По его словам, в ближайшее время значительно снизится стоимость основных компо­нентов водородо­мобилей, в том числе электро­моторов. BMW сотрудни­чает в этой сфере с компанией Toyota c 2015 года. Недавно автопро­изводи­тели приступили к работе над силовой установкой третьего поколения, в котором сведено к мини­муму приме­нение очень дорогой платины, используемой в качестве катали­затора химической реакции.

В 2019 году на Франкфуртском автосалоне BMW показала концепт i Hydrogen NEXT, построенный на базе X5. Сейчас компания испыты­вает прототипы водородного крос­совера: запас их хода составляет 400–480 километров, а на полную заправку уходит около четырёх минут.