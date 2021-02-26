Глава BMW спрогнозировал спад продаж электромобилей Tesla

Отрасль очень быстро движется вперёд, и скоро компании Tesla будет непросто справляться с множе­ством конкурентов. Как отметил руково­дитель BMW, такое развитие ситуации логичным образом приведёт к умень­шению темпов роста продаж электрокаров Tesla.

Американская фирма в прошлом году поставила личный рекорд по продажам, передав клиентам почти 500 тысяч машин. По итогам 2021 года Tesla ждёт дальнейшего расширения поставок: их объёмы могут увеличиться на 50% и продолжат расти аналогичными темпами в течение нескольких ближайших лет.

Целый ряд автопроизводителей также планирует резко нарастить производ­ство и продажи собственных электро­мобилей. К примеру, Volkswagen собирается удвоить объёмы и вплотную приблизиться к запланиро­ванным показателям Tesla в 750 тысяч машин.