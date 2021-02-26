Глава BMW спрогнозировал спад продаж электромобилей Tesla
Дмитрий Елизаров
Глава BMW Оливер Ципсе заявил на одной из технических конференций, что доминированию Tesla на рынке электрокаров скоро придёт конец. Как пишет Bloomberg, он связал это со скорым ростом предложений в этом сегменте рынка от других производителей.
Отрасль очень быстро движется вперёд, и скоро компании Tesla будет непросто справляться с множеством конкурентов. Как отметил руководитель BMW, такое развитие ситуации логичным образом приведёт к уменьшению темпов роста продаж электрокаров Tesla.
Американская фирма в прошлом году поставила личный рекорд по продажам, передав клиентам почти 500 тысяч машин. По итогам 2021 года Tesla ждёт дальнейшего расширения поставок: их объёмы могут увеличиться на 50% и продолжат расти аналогичными темпами в течение нескольких ближайших лет.
Целый ряд автопроизводителей также планирует резко нарастить производство и продажи собственных электромобилей. К примеру, Volkswagen собирается удвоить объёмы и вплотную приблизиться к запланированным показателям Tesla в 750 тысяч машин.
Ранее сообщалось, что в 2020 году суммарные поставки электромобилей на европейский рынок от трёх ключевых региональных производителей — BMW, Daimler и Volkswagen — превысили местные продажи Tesla примерно вшестеро. Один только концерн Volkswagen смог реализовать около 117 тысяч электрокаров, тогда как Tesla продала в Европе только 96 тысяч машин. В свою очередь, Tesla рассчитывает увеличить своё присутствие в регионе с запуском собственного завода, который сейчас строится рядом с Берлином.