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Глава BMW спрогнозировал спад продаж электромобилей Tesla

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Дмитрий Елизаров

Глава BMW Оливер Ципсе заявил на одной из технических конференций, что доминиро­ванию Tesla на рынке электрокаров скоро придёт конец. Как пишет Bloomberg, он связал это со скорым ростом предложений в этом сегменте рынка от других производителей.

  • Отрасль очень быстро движется вперёд, и скоро компании Tesla будет непросто справляться с множе­ством конкурентов. Как отметил руково­дитель BMW, такое развитие ситуации логичным образом приведёт к умень­шению темпов роста продаж электрокаров Tesla.

  • Американская фирма в прошлом году поставила личный рекорд по продажам, передав клиентам почти 500 тысяч машин. По итогам 2021 года Tesla ждёт дальнейшего расширения поставок: их объёмы могут увеличиться на 50% и продолжат расти аналогичными темпами в течение нескольких ближайших лет.

  • Целый ряд автопроизводителей также планирует резко нарастить производ­ство и продажи собственных электро­мобилей. К примеру, Volkswagen собирается удвоить объёмы и вплотную приблизиться к запланиро­ванным показателям Tesla в 750 тысяч машин.

  • Ранее сообщалось, что в 2020 году суммарные поставки электро­мобилей на европейский рынок от трёх ключевых региональных произво­дителей — BMW, Daimler и Volkswagen — превысили местные продажи Tesla примерно вшестеро. Один только концерн Volkswagen смог реализовать около 117 тысяч электрокаров, тогда как Tesla продала в Европе только 96 тысяч машин. В свою очередь, Tesla рассчитывает увеличить своё присут­ствие в регионе с запуском собственного завода, который сейчас строится рядом с Берлином.

Как считаете, удастся европейским электрокарам победить Tesla?

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