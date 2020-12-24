Автомобили BMW бесплатно поздравят своих владельцев с Новым годом

Увидеть поздравление можно будет при помощи голосового помощника BMW, произнеся фразу «Привет, BMW, счастливого Рождества» или «Привет, BMW, с Новым годом». В ответ автомобиль покажет на дисплее медиа­системы праздничную анимацию с соответ­ствующей музыкой и устроит световое шоу при помощи наружной оптики.

Аналогичное поздравление можно будет получить и вручную. Кнопка активации «новогодней программы» появится на медиа­дисплее при запуске двигателя, а также будет доступна в соответ­ствующем пункте бортового меню.

Поздравлять своих владельцев с Рождеством BMW будут начиная с 24 декабря, с Новым годом — с 1 января, при этом воспроизводить поздрав­ление можно будет в течение одной недели. Официально заявлено, что «новогоднюю программу» смогут показывать баварские автомобили, проданные в 41 стране мира. Однако доступ к ней откроют только машинам с самой последней версией фирменной операционной системы 7.0, которая включает в себя возможность обновлений «по воздуху».