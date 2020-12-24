Автомобили BMW бесплатно поздравят своих владельцев с Новым годом
Дмитрий Елизаров
C 24 декабря автомобили BMW (правда, не все) начнут поздравлять своих водителей с праздниками — Рождеством и Новым годом. Чтобы получить баварский сюрприз, придётся сначала самому инициировать диалог, то есть поздравить свою машину.
Увидеть поздравление можно будет при помощи голосового помощника BMW, произнеся фразу «Привет, BMW, счастливого Рождества» или «Привет, BMW, с Новым годом». В ответ автомобиль покажет на дисплее медиасистемы праздничную анимацию с соответствующей музыкой и устроит световое шоу при помощи наружной оптики.
Аналогичное поздравление можно будет получить и вручную. Кнопка активации «новогодней программы» появится на медиадисплее при запуске двигателя, а также будет доступна в соответствующем пункте бортового меню.
Поздравлять своих владельцев с Рождеством BMW будут начиная с 24 декабря, с Новым годом — с 1 января, при этом воспроизводить поздравление можно будет в течение одной недели. Официально заявлено, что «новогоднюю программу» смогут показывать баварские автомобили, проданные в 41 стране мира. Однако доступ к ней откроют только машинам с самой последней версией фирменной операционной системы 7.0, которая включает в себя возможность обновлений «по воздуху».
Уже напомнили о приближении Нового года и в компании Bentley. Британцы подготовили для Санта-Клауса особую версию седана Flying Spur с особой отделкой кузова и интерьера и списком послушных детей и шалунов, «вшитым» в медиасистему.