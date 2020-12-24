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Автомобили BMW бесплатно поздравят своих владельцев с Новым годом

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Дмитрий Елизаров

C 24 декабря автомобили BMW (правда, не все) начнут поздравлять своих водителей с праздниками — Рождеством и Новым годом. Чтобы получить баварский сюрприз, придётся сначала самому инициировать диалог, то есть поздравить свою машину.

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  • Увидеть поздравление можно будет при помощи голосового помощника BMW, произнеся фразу «Привет, BMW, счастливого Рождества» или «Привет, BMW, с Новым годом». В ответ автомобиль покажет на дисплее медиа­системы праздничную анимацию с соответ­ствующей музыкой и устроит световое шоу при помощи наружной оптики.

  • Аналогичное поздравление можно будет получить и вручную. Кнопка активации «новогодней программы» появится на медиа­дисплее при запуске двигателя, а также будет доступна в соответ­ствующем пункте бортового меню.

  • Поздравлять своих владельцев с Рождеством BMW будут начиная с 24 декабря, с Новым годом — с 1 января, при этом воспроизводить поздрав­ление можно будет в течение одной недели. Официально заявлено, что «новогоднюю программу» смогут показывать баварские автомобили, проданные в 41 стране мира. Однако доступ к ней откроют только машинам с самой последней версией фирменной операционной системы 7.0, которая включает в себя возможность обновлений «по воздуху».

  • Уже напомнили о приближении Нового года и в компании Bentley. Британцы подготовили для Санта-Клауса особую версию седана Flying Spur с особой отделкой кузова и интерьера и списком послушных детей и шалунов, «вшитым» в медиасистему.

Чувствуете приближение Нового года?

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