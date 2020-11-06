BMW поразил «вирус Канвондо»: у машин массово выходит из строя электроника в Южной Корее

Утверждается, что при проезде через провинцию Канвондо у BMW с современной операци­онной системой не только сбоит сама операци­онка, но выходят из строя и другие сервисы — в частности, навигаци­онная система и протокол Apple CarPlay. Кроме того, отключаются некоторые водитель­ские ассистенты.

Издание предполагает, что проблема может быть связана с отказом бортового модема: он не справ­ляется с интен­сивным трафиком, имеющим место на территории именно этой провинции. Неспособ­ность модема обраба­тывать данные и приводит к массиро­ванному отказу систем.

По данным Autoevolution, BMW ранее выпустила софт для исправ­ления ошибки, однако установив­шие его авто­владельцы жалуются, что он только усугубляет ситуацию. Более того, один из пользо­вателей ресурса Reddit пожало­вался на аналогичную проблему и в США. Его авто­мобиль уже отправлен на сервисную станцию, но решения пока не найдено.