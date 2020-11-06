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BMW поразил «вирус Канвондо»: у машин массово выходит из строя электроника в Южной Корее

Новости

Дмитрий Елизаров

Программное обеспечение автомобилей BMW с бортовой операци­онной системой iDrive 7 испытывает странные сбои в южно­корейской провинции Канвондо. Об этом пишет издание Autoevolution со ссылкой на много­численные сообщения в соцсетях. Что именно происходит с электроникой, досто­верно пока не известно.

  • Утверждается, что при проезде через провинцию Канвондо у BMW с современной операци­онной системой не только сбоит сама операци­онка, но выходят из строя и другие сервисы — в частности, навигаци­онная система и протокол Apple CarPlay. Кроме того, отключаются некоторые водитель­ские ассистенты.

  • Издание предполагает, что проблема может быть связана с отказом бортового модема: он не справ­ляется с интен­сивным трафиком, имеющим место на территории именно этой провинции. Неспособ­ность модема обраба­тывать данные и приводит к массиро­ванному отказу систем.

  • По данным Autoevolution, BMW ранее выпустила софт для исправ­ления ошибки, однако установив­шие его авто­владельцы жалуются, что он только усугубляет ситуацию. Более того, один из пользо­вателей ресурса Reddit пожало­вался на аналогичную проблему и в США. Его авто­мобиль уже отправлен на сервисную станцию, но решения пока не найдено.

  • С летним обновлением операци­онной системы iDrive 7 компания BMW ввела в действие систему платной подписки на опции. За отдельные деньги можно на опреде­лённый период активировать, допустим, подогрев сидений, адаптивную подвеску или «умный» круиз-контроль.

А у вас в машине есть интернет?

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