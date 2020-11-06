BMW поразил «вирус Канвондо»: у машин массово выходит из строя электроника в Южной Корее
Дмитрий Елизаров
Программное обеспечение автомобилей BMW с бортовой операционной системой iDrive 7 испытывает странные сбои в южнокорейской провинции Канвондо. Об этом пишет издание Autoevolution со ссылкой на многочисленные сообщения в соцсетях. Что именно происходит с электроникой, достоверно пока не известно.
Утверждается, что при проезде через провинцию Канвондо у BMW с современной операционной системой не только сбоит сама операционка, но выходят из строя и другие сервисы — в частности, навигационная система и протокол Apple CarPlay. Кроме того, отключаются некоторые водительские ассистенты.
Издание предполагает, что проблема может быть связана с отказом бортового модема: он не справляется с интенсивным трафиком, имеющим место на территории именно этой провинции. Неспособность модема обрабатывать данные и приводит к массированному отказу систем.
По данным Autoevolution, BMW ранее выпустила софт для исправления ошибки, однако установившие его автовладельцы жалуются, что он только усугубляет ситуацию. Более того, один из пользователей ресурса Reddit пожаловался на аналогичную проблему и в США. Его автомобиль уже отправлен на сервисную станцию, но решения пока не найдено.
С летним обновлением операционной системы iDrive 7 компания BMW ввела в действие систему платной подписки на опции. За отдельные деньги можно на определённый период активировать, допустим, подогрев сидений, адаптивную подвеску или «умный» круиз-контроль.