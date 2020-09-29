Раскрыта цена первого супербайка от BMW M для России
Дмитрий Елизаров
Российский офис концерна BMW обнародовал базовую стоимость супербайка BMW M 1000 RR. Цена стартует с отметки в
Опциональный пакет добавит к стоимости мотоцикла ещё 350 000 рублей. В него включены набор карбоновых и фрезерованных альтернатив для некоторых деталей, сиденья и подножки для пассажира, а также система регистрации данных M GPS Laptrigger.
Первая совместная работа BMW M и BMW Motorrad оснащена литровым четырёхцилиндровым мотором, способным раскручиваться до 15100
об./мин.Развивает двигатель 212 л.с. и 113 Нм крутящего момента.
На набор 100 км/ч у 192-килограммового байка уйдёт 3,1 секунды, заявленная максимальная скорость —
306 км/ч.
В списке отличий BMW M 1000 RR приводятся также специально разработанные аэродинамические элементы, повышающие устойчивость, карбоновые колёсные диски,
М-тормоза,система выбора режимов езды с пятью предустановками и набор специфических водительских ассистентов.
Приём предзаказов на мотоцикл от BMW M в России уже открыт.
Супербайк дебютировал в один день с двумя новейшими спорткарами BMW M — седаном M3 и купе M4. Помимо новой внешности обе модели получили трёхлитровый турбомотор (480 либо 510 л.с.), два варианта привода, задний и полный, и набор аксессуаров от M Performance.