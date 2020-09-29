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Раскрыта цена первого супербайка от BMW M для России

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Дмитрий Елизаров

Российский офис концерна BMW обнародовал базовую стоимость супербайка BMW M 1000 RR. Цена стартует с отметки в 2 645 000 рублей. Это более чем на миллион дороже BMW S 1000 RR, но в России для новинки окажется доступен ещё и пакет M Competition. Продажи откроются в апреле 2021 года.

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  • Опциональный пакет добавит к стоимости мотоцикла ещё 350 000 рублей. В него включены набор карбоновых и фрезеро­ванных альтер­натив для некоторых деталей, сиденья и подножки для пассажира, а также система реги­страции данных M GPS Laptrigger.

  • Первая совместная работа BMW M и BMW Motorrad оснащена литровым четырёх­цилиндровым мотором, способным раскручи­ваться до 15100 об./мин. Развивает двигатель 212 л.с. и 113 Нм крутящего момента.

  • На набор 100 км/ч у 192-кило­граммо­вого байка уйдёт 3,1 секунды, заявленная максимальная скорость — 306 км/ч.

  • В списке отличий BMW M 1000 RR приводятся также специально разра­ботанные аэро­динами­ческие элементы, повышающие устойчи­вость, карбоновые колёсные диски, М-тормоза, система выбора режимов езды с пятью пред­установками и набор специфи­ческих водитель­ских ассистентов.

  • Приём предзаказов на мотоцикл от BMW M в России уже открыт.

  • Супербайк дебютировал в один день с двумя новейшими спорт­карами BMW M — седаном M3 и купе M4. Помимо новой внешности обе модели получили трёх­литровый турбо­мотор (480 либо 510 л.с.), два варианта привода, задний и полный, и набор аксессуаров от M Performance.

Стоит новинка своих денег, как считаете?

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