Раскрыта цена первого супербайка от BMW M для России

Опциональный пакет добавит к стоимости мотоцикла ещё 350 000 рублей. В него включены набор карбоновых и фрезеро­ванных альтер­натив для некоторых деталей, сиденья и подножки для пассажира, а также система реги­страции данных M GPS Laptrigger.

Первая совместная работа BMW M и BMW Motorrad оснащена литровым четырёх­цилиндровым мотором, способным раскручи­ваться до 15100 об./мин. Развивает двигатель 212 л.с. и 113 Нм крутящего момента.

На набор 100 км/ч у 192-кило­граммо­вого байка уйдёт 3,1 секунды, заявленная максимальная скорость — 306 км/ч.

В списке отличий BMW M 1000 RR приводятся также специально разра­ботанные аэро­динами­ческие элементы, повышающие устойчи­вость, карбоновые колёсные диски, М-тормоза, система выбора режимов езды с пятью пред­установками и набор специфи­ческих водитель­ских ассистентов.

Приём предзаказов на мотоцикл от BMW M в России уже открыт.