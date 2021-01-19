У BMW появился мотоцикл с огромными «ноздрями»
Дмитрий Елизаров
Подразделение BMW Motorrad представило вариант авторской доработки своего новейшего круизёра R 18: кастом под названием Spirit of Passion построен ателье Kingston Custom во главе с Дирком Олеркингом. Мотоцикл получил носовой «обтекатель» в ретростиле с огромными «ноздрями».
Кастомайзер работал в основном над внешностью мотоцикла: Дирк Олеркинг заявил, что вмешиваться в моторные технологии и настройки ходовой части не станет, так как они в этом просто не нуждаются. Однако внешний вид BMW R 18 преобразился заметно.
Массивный «обтекатель» простирается вплоть до топливного бака и двигателя мотоцикла и украшен специально продуманной графикой и имитацией сдвоенной решётки радиатора в стиле винтажных автомобилей BMW. При этом в обтекатель интегрирована современная светодиодная фара.
Аналогичный подход применён и при дизайне задней части мотоцикла. В частности, заднее крыло почти полностью накрывает колесо и несёт на себе своего рода «плавник» со встроенным фонарём. Как отмечают в BMW, в целом дизайн кастома выполнен в стилистике ар-деко.
Spirit of Passion стал третьим кастомом в линейке SoulFuel, которую BMW создаёт вместе с известными кастомайзерами. Первый авторский мотоцикл из этой серии построил калифорнийский механик Роланд Сэндс: он адаптировал круизёр для гонок на ускорение. Вторая работа принадлежит австрийцу Бернхарду Науманну, который превратил BMW R 18 в подобие кафе-рейсера.
BMW Motorrad представила R 18 весной прошлого года. Эта модель ознаменовала возвращение марки в сегмент круизных мотоциклов. BMW R 18, выполненный в нарочито винтажной стилистике, оснащён самым крупным двухцилиндровым мотором в истории мотоциклов BMW: его объём составляет 1,8 литра. В России BMW R 18 стоит минимум
1 860 000рублей.
Осенью прошлого года был рассекречен первый мотоцикл BMW, созданный при участии инженеров автомобильного «подразделения M». Супербайк BMW M 1000 RR, способный набрать
100 км/чза 3,1 секунды, появится на российском рынке весной.