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У BMW появился мотоцикл с огромными «ноздрями»

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Дмитрий Елизаров

Подразделение BMW Motorrad представило вариант авторской доработки своего новейшего круизёра R 18: кастом под названием Spirit of Passion построен ателье Kingston Custom во главе с Дирком Олеркингом. Мотоцикл получил носовой «обтекатель» в ретро­стиле с огромными «ноздрями».

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  • Кастомайзер работал в основном над внешностью мотоцикла: Дирк Олеркинг заявил, что вмеши­ваться в моторные технологии и настройки ходовой части не станет, так как они в этом просто не нуждаются. Однако внешний вид BMW R 18 преобразился заметно.

  • Массивный «обтекатель» простирается вплоть до топливного бака и двигателя мотоцикла и украшен специально продуманной графикой и имитацией сдвоенной решётки радиатора в стиле винтажных автомо­билей BMW. При этом в обтекатель интегри­рована современная свето­диодная фара.

  • Аналогичный подход применён и при дизайне задней части мотоцикла. В част­ности, заднее крыло почти полностью накрывает колесо и несёт на себе своего рода «плавник» со встроенным фонарём. Как отмечают в BMW, в целом дизайн кастома выполнен в стилистике ар-деко.

  • Spirit of Passion стал третьим кастомом в линейке SoulFuel, которую BMW создаёт вместе с известными кастомай­зерами. Первый авторский мотоцикл из этой серии построил калифор­нийский механик Роланд Сэндс: он адаптировал круизёр для гонок на ускорение. Вторая работа принад­лежит австрийцу Бернхарду Науманну, который превратил BMW R 18 в подобие кафе-рейсера.

  • BMW Motorrad представила R 18 весной прошлого года. Эта модель ознамено­вала возвращение марки в сегмент круизных мотоциклов. BMW R 18, выпол­ненный в нарочито винтажной стилистике, оснащён самым крупным двух­цилинд­ровым мотором в истории мотоциклов BMW: его объём составляет 1,8 литра. В России BMW R 18 стоит минимум 1 860 000 рублей.

  • Осенью прошлого года был рассекречен первый мотоцикл BMW, созданный при участии инженеров автомо­биль­ного «подраз­деления M». Супербайк BMW M 1000 RR, способный набрать 100 км/ч за 3,1 секунды, появится на российском рынке весной.

Ну как, впечатляет преображение?

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