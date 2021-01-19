У BMW появился мотоцикл с огромными «ноздрями»

Кастомайзер работал в основном над внешностью мотоцикла: Дирк Олеркинг заявил, что вмеши­ваться в моторные технологии и настройки ходовой части не станет, так как они в этом просто не нуждаются. Однако внешний вид BMW R 18 преобразился заметно.

Массивный «обтекатель» простирается вплоть до топливного бака и двигателя мотоцикла и украшен специально продуманной графикой и имитацией сдвоенной решётки радиатора в стиле винтажных автомо­билей BMW. При этом в обтекатель интегри­рована современная свето­диодная фара.

Аналогичный подход применён и при дизайне задней части мотоцикла. В част­ности, заднее крыло почти полностью накрывает колесо и несёт на себе своего рода «плавник» со встроенным фонарём. Как отмечают в BMW, в целом дизайн кастома выполнен в стилистике ар-деко.

Spirit of Passion стал третьим кастомом в линейке SoulFuel, которую BMW создаёт вместе с известными кастомай­зерами. Первый авторский мотоцикл из этой серии построил калифор­нийский механик Роланд Сэндс: он адаптировал круизёр для гонок на ускорение. Вторая работа принад­лежит австрийцу Бернхарду Науманну, который превратил BMW R 18 в подобие кафе-рейсера.

BMW Motorrad представила R 18 весной прошлого года. Эта модель ознамено­вала возвращение марки в сегмент круизных мотоциклов. BMW R 18, выпол­ненный в нарочито винтажной стилистике, оснащён самым крупным двух­цилинд­ровым мотором в истории мотоциклов BMW: его объём составляет 1,8 литра. В России BMW R 18 стоит минимум 1 860 000 рублей.