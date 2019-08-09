В России отзывают 22 286 BMW из-за коррозии

Ржавчина может появиться из-за агрессивных реагентов и перепадов температур. Она способна привести к сбоям в работе электрики и электроники автомобиля, вплоть до невозможности запуска двигателя.

Для устранения дефекта официальные дилеры проверят точки отвода плюсового провода аккумулятора и при необходимости выполнят бесплатный ремонт.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.