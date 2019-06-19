BMW откажется от минивэнов

По словам Петера, компактвэны проделали отличную работу по привлечению новых клиентов к бренду. Однако теперь BMW 2 серии Active Tourer и Gran Tourer не вписываются в современную модельную линейку марки. Автомобили постепенно снимут с производства, а клиентам на замену предложат младшие кроссоверы – X1 и X2.