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BMW откажется от минивэнов

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Николай Андреев

Компания BMW не планирует создавать преемников для нынешних моделей 2 серии Active Tourer и Gran Tourer. Об этом изданию Autocar рассказал вице-президент BMW по управлению продуктами Петер Хенрик.

BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
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BMW 2 серии Active Tourer

  • По словам Петера, компактвэны проделали отличную работу по привлечению новых клиентов к бренду. Однако теперь BMW 2 серии Active Tourer и Gran Tourer не вписываются в современную модельную линейку марки. Автомобили постепенно снимут с производства, а клиентам на замену предложат младшие кроссоверы – X1 и X2.

  • Созданный в 2014 году для конкуренции Mercedes-Benz B-класса, BMW 2 серии Active Tourer стал первым серийным автомобилем баварской марки, оснащённым передним приводом. Спустя год появилась удлинённая версия BMW 2 серии Gran Tourer с тремя рядами сидений. В 2018 году модели претерпели небольшое обновление.

В России из компактвэнов BMW продаётся только 2 серия Active Tourer. Версия 218i с бензиновой «турботройкой» 1.5 мощностью 140 л.с. и шестиступенчатой «механикой» стоит от 1 810 000 ₽.

Будете скучать по минивэнам BMW, когда их снимут с производства?

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