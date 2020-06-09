Сборку автомобилей BMW в России остановят из-за нехватки деталей
Николай Андреев
Калининградский завод «Автотор» приостановит производство машин BMW
«Автотору» пришлось остановить сборку автомобилей
из-завесеннего карантина на заводах BMW в Европе и США в связи с пандемией коронавируса. Это нарушило логистические цепочки, и калининградское предприятие осталось без части компонентов. Во время остановки на «Автоторе» проведут обслуживание оборудования.
Калининградский завод уже простаивал с 28 марта по 13 апреля во время введённого в России режима нерабочих дней. Несмотря на продолжение действия этого периода до 10 мая, предприятие получило от местных властей разрешение на возобновление производства при соблюдении мер безопасности сотрудников.
Сейчас мощности BMW на «Автоторе» загружены на 70 процентов. На предприятии собирают седаны
3-й, 5-йи 7-йсерий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5, X6 и X7. Сборка ведётся крупноузловым методом из готовых машинокомплектов.