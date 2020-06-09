Сборку автомобилей BMW в России остановят из-за нехватки деталей

«Автотору» пришлось остановить сборку автомобилей из-за весеннего карантина на заводах BMW в Европе и США в связи с пандемией коронавируса. Это нарушило логисти­ческие цепочки, и калинин­градское предприятие осталось без части компонентов. Во время остановки на «Автоторе» проведут обслужи­вание оборудования.

Калининградский завод уже простаивал с 28 марта по 13 апреля во время введённого в России режима нерабочих дней. Несмотря на продол­жение действия этого периода до 10 мая, предприятие получило от местных властей разреше­ние на возобнов­ление производства при соблюдении мер безопасности сотрудников.