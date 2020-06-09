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Сборку автомобилей BMW в России остановят из-за нехватки деталей

Новости

Николай Андреев

Калининградский завод «Автотор» приостановит производство машин BMW из-за нехватки комплектующих. Как рассказал «ТАСС» генеральный директор предприятия Руслан Садыко, конвейеры не будут работать с середины июня до начала июля, а проблема с деталями полностью решится к концу следующего месяца.

  • «Автотору» пришлось остановить сборку автомобилей из-за весеннего карантина на заводах BMW в Европе и США в связи с пандемией коронавируса. Это нарушило логисти­ческие цепочки, и калинин­градское предприятие осталось без части компонентов. Во время остановки на «Автоторе» проведут обслужи­вание оборудования.

  • Калининградский завод уже простаивал с 28 марта по 13 апреля во время введённого в России режима нерабочих дней. Несмотря на продол­жение действия этого периода до 10 мая, предприятие получило от местных властей разреше­ние на возобнов­ление производства при соблюдении мер безопасности сотрудников.

  • Сейчас мощности BMW на «Автоторе» загружены на 70 процентов. На предприятии собирают седаны 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5, X6 и X7. Сборка ведётся крупно­узловым методом из готовых машино­комплектов.

Планировали купить BMW российской сборки в ближайшее время?

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