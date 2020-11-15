Битва универсалов: в дрэге сравнили практичные Audi, BMW и Volvo
Михаил Кондратьев
Британский портал Carwow провёл сравнение трёх «горячих» универсалов примерно одинаковой стоимости. Audi S4, BMW M340i и Volvo V60 T8 сразились в традиционном дрэге (разгон с места на дистанции 402 метра), ускорении с ходу (со скорости
Все автомобили в этом тесте полноприводные, однако существенно отличаются силовыми установками. Так, практичная Audi единственная в испытании оснащена дизелем — это V6 объёмом 3,0 литра с 347 силами и «рекордными» 700 Нм крутящего момента.
Баварский универсал обладает наименее мощным двигателем среди соперников — это рядная «шестёрка» с 374 силами и 500 Нм крутящего момента — но только у M340i есть лонч-контроль.
Наконец, Volvo V60 отличается наличием гибридной силовой установки. Суммарная отдача системы составляет 387 л.с. и 640 Нм. При наибольшем количестве «лошадей» и электромоторе, который передаёт мощность на заднюю ось, шведский универсал имеет и самую большую массу.