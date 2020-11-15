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Битва универсалов: в дрэге сравнили практичные Audi, BMW и Volvo

Новости

Михаил Кондратьев

Британский портал Carwow провёл сравнение трёх «горячих» универсалов примерно одинако­вой стои­мости. Audi S4, BMW M340i и Volvo V60 T8 сразились в традици­онном дрэге (разгон с места на дистанции 402 метра), ускорении с ходу (со скорости 90 км/ч) и тормо­жении до полной остановки со скорости около 112 км/ч.

  • Все автомобили в этом тесте полно­приводные, однако суще­ственно отличаются силовыми установками. Так, практичная Audi един­ственная в испытании оснащена дизелем — это V6 объёмом 3,0 литра с 347 силами и «рекорд­ными» 700 Нм крутящего момента.

  • Баварский универсал обладает наименее мощным двигате­лем среди сопер­ников — это рядная «шестёрка» с 374 силами и 500 Нм крутящего момента — но только у M340i есть лонч-контроль.

  • Наконец, Volvo V60 отличается наличием гибридной силовой установки. Суммарная отдача системы составляет 387 л.с. и 640 Нм. При наиболь­шем коли­честве «лошадей» и электро­моторе, который передаёт мощность на заднюю ось, шведский универсал имеет и самую большую массу.

Audi, BMW или Volvo из этого теста?

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