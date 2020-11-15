Битва универсалов: в дрэге сравнили практичные Audi, BMW и Volvo

Все автомобили в этом тесте полно­приводные, однако суще­ственно отличаются силовыми установками. Так, практичная Audi един­ственная в испытании оснащена дизелем — это V6 объёмом 3,0 литра с 347 силами и «рекорд­ными» 700 Нм крутящего момента.

Баварский универсал обладает наименее мощным двигате­лем среди сопер­ников — это рядная «шестёрка» с 374 силами и 500 Нм крутящего момента — но только у M340i есть лонч-контроль.