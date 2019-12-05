Российский рынок новых автомобилей в ноябре ускорил падение

В BMW отказались брать за Apple CarPlay ежегодную плату

Новости

Николай Андреев

Компания BMW больше не будет брать отдельную плату за использо­вание в автомо­билях марки системы Apple CarPlay, позволяющей интегри­ровать смартфон Apple с мульти­медийной системой машины. Об этом стало известно изданию Autoblog.

  • В BMW ввели ежегодную подписку на Apple CarPlay в начале 2018 года. В США за это просили 80 долларов в год (5100 рублей), а в Велико­британии — 85 фунтов стерлингов (7100 рублей) в год. В России опция стоила 8900 рублей за год или 25 600 рублей без ограни­чения по времени, однако теперь CarPlay станет бесплатным.

  • Ранее в BMW объясняли, что ввели дополни­тельную плату за Apple CarPlay из-за того, что установка системы требует специ­ального оборудо­вания, что увеличивает производ­ственные затраты. Однако другие автопро­изводители за это не брали дополнительных денег.

  • Отмена платы за Apple CarPlay предусмотрена для автомобилей BMW 2019 и 2020 модельного года. В компании не рас­сказали, получат ли компен­сацию владельцы, которые уже успели заплатить за сервис.

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