В BMW отказались брать за Apple CarPlay ежегодную плату
Николай Андреев
Компания BMW больше не будет брать отдельную плату за использование в автомобилях марки системы Apple CarPlay, позволяющей интегрировать смартфон Apple с мультимедийной системой машины. Об этом стало известно изданию Autoblog.
В BMW ввели ежегодную подписку на Apple CarPlay в начале 2018 года. В США за это просили 80 долларов в год (5100 рублей), а в Великобритании — 85 фунтов стерлингов (7100 рублей) в год. В России опция стоила 8900 рублей за год или 25 600 рублей без ограничения по времени, однако теперь CarPlay станет бесплатным.
Ранее в BMW объясняли, что ввели дополнительную плату за Apple CarPlay из-за того, что установка системы требует специального оборудования, что увеличивает производственные затраты. Однако другие автопроизводители за это не брали дополнительных денег.
Отмена платы за Apple CarPlay предусмотрена для автомобилей BMW 2019 и 2020 модельного года. В компании не рассказали, получат ли компенсацию владельцы, которые уже успели заплатить за сервис.