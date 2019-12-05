В BMW отказались брать за Apple CarPlay ежегодную плату

В BMW ввели ежегодную подписку на Apple CarPlay в начале 2018 года. В США за это просили 80 долларов в год (5100 рублей), а в Велико­британии — 85 фунтов стерлингов (7100 рублей) в год. В России опция стоила 8900 рублей за год или 25 600 рублей без ограни­чения по времени, однако теперь CarPlay станет бесплатным.