iPhone заменит ключи от новых BMW

Apple CarKey работает по протоколу NFC (Near Field Communication). Для того, чтобы разблоки­ровать замок машины, необходимо поднести iPhone к дверной ручке и подтвердить свою личность через сканер лица Face ID или сканер отпечатка пальца Touch ID. Чтобы запустить двигатель, необходимо положить смартфон на беспроводную зарядку.

Смартфон-ключ может использовать владелец машины лично или передавать доступ к автомобилю через iMessage членам семьи и друзьям — разре­шено создать до 5 цифровых копий виртуального ключа. Для разных пользо­вателей можно установить макси­мальную скорость авто­мобиля, громкость аудио­системы и другие параметры. Настраивать ограни­чения можно как в мульти­медийной системе автомобиля, так и на смартфоне через Apple Wallet.

Для эксплуатации цифрового ключа на iPhone необходимо установить прило­жение BMW Connected. Функция продолжит работать, даже если батарея смартфона разрядится, но в данном случае у владельца машины будет не более пяти часов. Кроме того, её можно использовать с часами Apple Watch.