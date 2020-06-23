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iPhone заменит ключи от новых BMW

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Николай Андреев

На всемирной конференции для разработ­чиков WWDC 2020 компания Apple пред­ставила новую операци­онную систему для iPhone — iOS 14. Среди прочего в ней появилась функция CarKey, которая позволяет использовать смартфон вместо ключа для автомобиля. Первыми её получат модели BMW.

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  • Apple CarKey работает по протоколу NFC (Near Field Communication). Для того, чтобы разблоки­ровать замок машины, необходимо поднести iPhone к дверной ручке и подтвердить свою личность через сканер лица Face ID или сканер отпечатка пальца Touch ID. Чтобы запустить двигатель, необходимо положить смартфон на беспроводную зарядку.

  • Смартфон-ключ может использовать владелец машины лично или передавать доступ к автомобилю через iMessage членам семьи и друзьям — разре­шено создать до 5 цифровых копий виртуального ключа. Для разных пользо­вателей можно установить макси­мальную скорость авто­мобиля, громкость аудио­системы и другие параметры. Настраивать ограни­чения можно как в мульти­медийной системе автомобиля, так и на смартфоне через Apple Wallet.

  • Для эксплуатации цифрового ключа на iPhone необходимо установить прило­жение BMW Connected. Функция продолжит работать, даже если батарея смартфона разрядится, но в данном случае у владельца машины будет не более пяти часов. Кроме того, её можно использовать с часами Apple Watch.

  • Функция Apple CarKey будет доступна 15 моделям BMW, выпущенным после 1 июля 2020 года. В список входят 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 серии, X5, X6, X7, X5M, X6M, M5, M8 и Z4. Цифровой ключ поддер­живают смартфоны iPhone XR, iPhone XS и более новые модели, а также часы Apple Watch Series 5.

Ваш автомобиль открывается с помощью смартфона?

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