iPhone заменит ключи от новых BMW
Николай Андреев
На всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 компания Apple представила новую операционную систему для iPhone — iOS 14. Среди прочего в ней появилась функция CarKey, которая позволяет использовать смартфон вместо ключа для автомобиля. Первыми её получат модели BMW.
Apple CarKey работает по протоколу NFC (Near Field Communication). Для того, чтобы разблокировать замок машины, необходимо поднести iPhone к дверной ручке и подтвердить свою личность через сканер лица Face ID или сканер отпечатка пальца Touch ID. Чтобы запустить двигатель, необходимо положить смартфон на беспроводную зарядку.
Смартфон-ключ может использовать владелец машины лично или передавать доступ к автомобилю через iMessage членам семьи и друзьям — разрешено создать до 5 цифровых копий виртуального ключа. Для разных пользователей можно установить максимальную скорость автомобиля, громкость аудиосистемы и другие параметры. Настраивать ограничения можно как в мультимедийной системе автомобиля, так и на смартфоне через Apple Wallet.
Для эксплуатации цифрового ключа на iPhone необходимо установить приложение BMW Connected. Функция продолжит работать, даже если батарея смартфона разрядится, но в данном случае у владельца машины будет не более пяти часов. Кроме того, её можно использовать с часами Apple Watch.
Функция Apple CarKey будет доступна 15 моделям BMW, выпущенным после 1 июля 2020 года. В список входят 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 серии, X5, X6, X7, X5M, X6M, M5, M8 и Z4. Цифровой ключ поддерживают смартфоны iPhone XR, iPhone XS и более новые модели, а также часы Apple Watch Series 5.