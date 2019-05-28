BMW выпустила первый апдейт для новейшей мультимедийки
Николай Андреев
Компания BMW объявила о выпуске первого обновления «по воздуху» для самой свежей мультимедийной системы BMW OS 7.0. О появлении такой функции было заявлено ещё в 2018 году, но новая прошивка для новых 3 серии, X5, Х7 и 8 серии появилась только сейчас.
Операционная система обновляется через встроенный интернет-канал. После загрузки пользователю нужно выбрать время установки апдейта – в этот момент пользоваться автомобилем будет нельзя.
Первый комплекс обновлений BMW OS 7.0 включает расширенный функционал голосового помощника Intelligent Personal Assistant, а также улучшенные алгоритмы работы активного круиз-контроля и защиты от боковых столкновений.
Беспроводное обновление программного обеспечения также предлагают компании Audi, Ford, Volvo. Но большинство новых прошивок касаются только второстепенных функций мультимедийной системы и приложений к ней. Помимо BMW, серьёзные изменения «по воздуху» для своих автомобилей выпускает только Tesla.