BMW выпустила первый апдейт для новейшей мультимедийки

Компания BMW объявила о выпуске первого обновления «по воздуху» для самой свежей мультимедийной системы BMW OS 7.0. О появлении такой функции было заявлено ещё в 2018 году, но новая прошивка для новых 3 серии, X5, Х7 и 8 серии появилась только сейчас.