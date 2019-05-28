Предзаказы на Супру в России, загадочная новинка Теслы и другие новости за ночь

BMW выпустила первый апдейт для новейшей мультимедийки

Новости

Николай Андреев

Компания BMW объявила о выпуске первого обновления «по воздуху» для самой свежей мультимедийной системы BMW OS 7.0. О появлении такой функции было заявлено ещё в 2018 году, но новая прошивка для новых 3 серии, X5, Х7 и 8 серии появилась только сейчас.

  • Операционная система обновляется через встроенный интернет-канал. После загрузки пользователю нужно выбрать время установки апдейта – в этот момент пользоваться автомобилем будет нельзя.

  • Первый комплекс обновлений BMW OS 7.0 включает расширенный функционал голосового помощника Intelligent Personal Assistant, а также улучшенные алгоритмы работы активного круиз-контроля и защиты от боковых столкновений.

Беспроводное обновление программного обеспечения также предлагают компании Audi, Ford, Volvo. Но большинство новых прошивок касаются только второстепенных функций мультимедийной системы и приложений к ней. Помимо BMW, серьёзные изменения «по воздуху» для своих автомобилей выпускает только Tesla.

Вы обновляете мультимедийку своего автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение