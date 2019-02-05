BMW не будет выпускать конкурента Майбаху
Компания BMW решила не конкурировать с седаном Mercedes-Maybach S-класса и отказалась от проекта по созданию семейства 9 серии. Об этом в интервью изданию Autocar заявил глава отдела разработок BMW Клаус Фрёлих.
«Я не думаю, что вам нужна девятая серия. В самом дорогом сегменте достаточно трёх автомобилей — кроссовера, седана и эмоционального спорткара. У нас они есть: X7, седьмая и восьмая серии. Некоторые конкуренты уже начали сокращать количество автомобилей в этом классе, потому что объёмы продаж слишком малы», – объяснил свою позицию Фрёлих.
При этом в августе 2018 года главный дизайнер концерна BMW Group Адриан ван Хойдонк в интервью тому же изданию намекал, что в компании всё ещё рассматривают возможность появления 9 серии. Об этом говорил и Клаус Фрёлих в 2016 году в беседе с журналистами из издания Automotive News – тогда он заявлял, что между флагманским седаном BMW M760Li и начальными моделями Rolls-Royce есть свободная ниша.
В 2014 году на автосалоне в Пекине компания BMW показала концепт Vision Future Luxury.
Седан с карбон-алюминиевом шасси, который должен был стать предвестником 9 серии, оснащался открывающимися против хода движения задними дверьми. Позднее карбоновые элементы в конструкции кузова появились на седане 7 серии.