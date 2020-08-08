Секретный суперкар, дрифт-кар из Швеции и 1378-сильный монстр: версии «восьмёрки» BMW, о которых вы не слышали

Первое, что сделали баварские инженеры, – выкинули старый двигатель и на его место водрузили шестилитровый V12 с индексом S70/1. Его ближайшим родственником был 627-сильный монстр от McLaren F1. Сгусток ярости под капотом «восьмой серии» был чуть слабее – 550 лошадиных сил, но мотор Lamborghini Diablo при том же количестве цилиндров выдавал на 58 сил меньше, а Ferrari F40 с её битурбированным V8 плелась в хвосте с отдачей в 478 «коней». Ярко-красная М8 должна была разорвать всех: в ходе диеты она лишилась заднего дивана и складных фар, получила двери и крылья из углепластика и научилась разгоняться до 320 километров в час.

Но проект прикрыли — побоялись, что такие машины никто не купит. За 10 лет владельцев нашли всего 30 тысяч «обычных» 8-series, и в Мюнхене не готовы были рисковать и выкидывать ещё один вагон дойчмарок в бездонную яму. Вместо дорог Лазурки М8 отправилась в заточение в хранилище, откуда её выпустили лишь двадцать лет спустя.