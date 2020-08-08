Секретный суперкар, дрифт-кар из Швеции и 1378-сильный монстр: версии «восьмёрки» BMW, о которых вы не слышали
Борис Закиров
Старая «восьмёрка» BMW в глазах обывателя — очаровательный янгтаймер, которому самое место в тёплом гараже или на выставке раритетных «биммеров». Но не все согласны с таким образом этого автомобиля. В своей истории Е31 успела побывать в гараже султана Брунея, на московской выставке искусств и даже на соревнованиях по дрифту!
BMW M8 Prototype
Первой, кто взялся за экстремальную доработку старшей «акулы», оказалась сама марка BMW. Работу над секретным прототипом запустили в начале девяностых, но результат явили миру десятки лет спустя – в 2010 году. И оказалось, что от нас скрывали настоящее сокровище: характеристикам «супервосьмёрки» завидовали даже итальянские суперкары.
Первое, что сделали баварские инженеры, – выкинули старый двигатель и на его место водрузили шестилитровый V12 с индексом S70/1. Его ближайшим родственником был 627-сильный монстр от McLaren F1. Сгусток ярости под капотом «восьмой серии» был чуть слабее – 550 лошадиных сил, но мотор Lamborghini Diablo при том же количестве цилиндров выдавал на 58 сил меньше, а Ferrari F40 с её битурбированным V8 плелась в хвосте с отдачей в 478 «коней». Ярко-красная М8 должна была разорвать всех: в ходе диеты она лишилась заднего дивана и складных фар, получила двери и крылья из углепластика и научилась разгоняться до 320 километров в час.
Но проект прикрыли — побоялись, что такие машины никто не купит. За 10 лет владельцев нашли всего 30 тысяч «обычных» 8-series, и в Мюнхене не готовы были рисковать и выкидывать ещё один вагон дойчмарок в бездонную яму. Вместо дорог Лазурки М8 отправилась в заточение в хранилище, откуда её выпустили лишь двадцать лет спустя.
Koenig-Specials KS8 Turbo
В прошлом веке про М8 не знал никто, кроме боссов BMW. Но «восьмёрка» сама напрашивалась на доработку! И одну из самых ярких работ проделало ателье Koenig – настоящий мастодонт гротескного тюнинга.
Вам наверняка попадались фотографии странных Ferrari и Mercedes-Benz девяностых годов с неестественно «распухшими» кузовами. Это и было главной фишкой фирмы Koenig, которую она перенесла и на 8 серию. Было предусмотрено несколько степеней тюнинга. Самая злая отличалась новыми бамперами, расширенной колеёй, крупным антикрылом, спортивной подвеской и парой двухстволок выхлопной системы. Под капотом купе, получившего имя «KS8 Turbo», находился V12 от 850CSi с нагнетателем, доводившим отдачу до 510 сил — ненамного меньше, чем у М8. Максимальная скорость тоже была близкой: 310 километров в час. Точный тираж доработанных 8-series неизвестен, но одна из машин в чёрном цвете отправилась в коллекцию султана Брунея – известного любителя редких автомобилей.
Alpina B12 5.7
Эта Alpina, выпущенная в 1992 году, на вид — самая обычная из «восьмёрок» подборки. Но одна из таких машин тоже попала в султанский гараж! Или Хассанал Болкиах (так звали королевскую особу) питал слабость к двенадцатицилиндровым «акулам», или в ней есть что-то особенное. Давайте разбираться.
Как известно, внешняя скромность — главный признак машин Alpina. Разницу между обычной 8 серией и В12 найдёт только намётанный глаз. Подсказку могут дать разве что передняя «губа», вентиляционные прорези на капоте или фирменные колёсные диски. Поэтому при личном знакомстве с Alpina лучше всего сразу смотреть «в лицо». И главная жемчужина купе из Бухлоэ находится там же — это 5,7-литровый V12 с индексом S70, который выдаёт 416 лошадиных сил. Заметно меньше, чем у Koenig, но и такой мощности хватило, чтобы разгоняться быстрее 300 километров в час.
Значит, султана не привлекли бы ни внешность B12, ни её мощность… Остался один аргумент: магия цифр. Ведь цифра «5.7» в названии означает не только объём двигателя, но и количество – было собрано всего 57 машин. Из них только семь выпустили с правым рулём, а из этих семи лишь две оснастили шестиступенчатой «механикой» Getrag. И одна из этих двух машин (несложно запутаться, да?) принадлежала султану.
BMW 850 CSi Art Car Дэвида Хокни
8-series Е31 — красивый автомобиль. Но создавали его не для того, чтобы любоваться: прежде всего это гран-туризмо, в который хочется закинуть пару чемоданов, посадить рядом любимую женщину и отправиться через страну под рокот V12. А вот художники видят окружающий мир иначе. И один из них сделал «восьмёрку», которую можно рассматривать часами.
Британец Дэвид Хокни известен своими картинами в стиле поп-арт. В отличие от абстрактного искусства, поп-арт можно считать одним из самых «наглядных» направлений, где нам не придётся продираться через десятки смыслов и подтекстов. Вот и посыл работы Хокни был предельно ясным: показать «восьмую серию» изнутри. Зритель словно смотрит сквозь кузовные панели и видит всю начинку автомобиля. На водительской двери виден силуэт хозяина, сзади — его собака, а «шевроны» на передних и задних крыльях изображают протектор шин, который обычно скрыт от посторонних глаз. На капоте 8-series Хокни изобразил цилиндры двигателя и вентиляционные прорези.
Когда Дэвид закончил творить, эта 850 CSi стала четырнадцатым из почти двух десятков проектов серии BMW Art Cars. В разные годы машины BMW послужили холстами для таких художников, как Энди Уорхол, Фрэнк Стелла и Джон Балдессари, а часть из них даже выставлялась в московском Центральном Манеже в 2007 году.
Дрифтовая 8 серия из Швеции
Хотя «восьмёрка» разменяла третий десяток, гоночные проекты на её основе появились относительно недавно. И один из них выглядит совсем уж неожиданно: «восьмёрка» получила современный двигатель и отправилась на соревнования по дрифту!
Такая необычная идея посетила Андреаса Магнуссона из Швеции. Странным был и выбор мотора: старые немецкие V8 и V12 его не устроили, так что под капотом дрифт-кара прописалась четырёхлитровая рядная «шестёрка» от Jaguar. Правда, в 2015 году Андреас исправился и заменил британский двигатель 4,4-литровым V8 от BMW M5 F10.
Пятисот сил шведу было недостаточно, так что он довёл отдачу мотора до 864 л.с., усилил дифференциал и дал угла! А чтобы у вас не оставалось сомнений в готовности Е31 к бою — скорее включайте прикреплённый ролик и берегите уши. А вот здесь можно посмотреть, как эта «восьмёрка» делает бёрнаут.
8 серия с мотором от М5 Е34
Не только Андреас додумался поместить под длинный капот «акулы» двигатель от M5. Но японец Масахиро Ито подошёл к задаче с совсем другой стороны.
Если Магнуссон делал проект для удовлетворения гоночных амбиций, то Ито решил поразмышлять: какой стала бы «восьмёрка», примерь она шильдик CSL? Эти три буквы можно расшифровать как Coupe Sport Leichtbau,«Суперлёгкое спортивное купе». А Е31 лёгкостью никогда не отличалась: даже в лучшем случае значение на весах переваливало за 1,8 тонны. И решение этого вопроса Масахиро начал с главного: V12 отправился на помойку, его место занял шестицилиндровый двигатель S38 от BMW M5 E34, а автоматическую коробку вытеснила шестиступенчатая «механика». Результат — минус 100 килограммов. Но этого было мало, потому Ито заморочился и заменил бамперы, капот и крышу углепластиковыми аналогами. На место кожаных кресел встали ковши Recaro, а на одном только титановом выхлопе хозяин сэкономил 25 килограммов.
В итоге «восьмёрка» стала весить 1590 кг! Легче только прототип М8 Е31 (1443 кг), но Масахиро не трогал ни задний диван, ни выдвигающиеся фары. И шильдик CSL эта 8 серия точно заслужила.
Норвежская 8 серия для гонок Time Attack
Не будем скрывать: этого зверя мы приберегли на сладкое. Потому что на Земле нет более мощной, быстрой и безумной «восьмёрки».
Она находится в Норвегии, где участвует на автошоу Gatebil Time Attack в классе «Экстрим». Для справки, «time attack» — вид соревнований, где пилоты пытаются установить лучшее время прохождения трассы, а их автомобили отличают сумасшедшая мощность и развитые аэродинамические обвесы. И Е31 «оделась» соответствующе: в громадном диффузоре может заблудиться соседская кошка, а при виде антикрыла даже болиды DTM прячутся по боксам.
Но внешний вид или спартанский салон — ничто в сравнении с исполинским V12, который не помещается под капотом. Благодаря турбине Garrett М24 двигатель выдаёт 1378 лошадиных сил и 1566 Нм крутящего момента! Для такой мощности любая трасса мира окажется тесной, а свист огромной турбины из салона напоминает звук взлетающего истребителя.