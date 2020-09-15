Неучтённый элемент. Все плюсы и минусы Audi A7: подробный тест

Гран спорта на два грана практичности. Все плюсы и минусы BMW 840i xDrive Gran Coupe: подробный тест

Тесты

Валерий Арутин

Купе в своём классическом виде – с двумя дверями, длинным капотом и отдельным багажником – медленно, но верно становится атавизмом. Это раньше каждый уважающий себя производитель считал обязательным наличие такой машины в модельной линейке: она была его гордостью, демонстраци­онным стендом инженерных и технологических возмож­ностей. Увы, в нынешнем автомобильном мире спорт всё больше транс­форми­руется из сущности в видимость. Приоритеты изменились: сегодня все меряются кроссоверами, гибридами и электро­мобилями. А от некогда престижных автомобилей лет через десять может остаться только слово Coupe – как приставка, обозначающая версию очередного кроссовера с более покатой крышей. Или седана, как в случае с BMW 840i Gran Coupe.

BMW 840i xDrive Gran Coupe
7 360 000 – 8 290 000 ₽ 
Выбор редакции: Комплектация M Sport Pro (340 л.с.) за 8 020 000 ₽
Оценка: 4,3 из 5
Плюсы
  • Мощный мотор
  • Баланс управляемости и комфорта
  • Богатое оснащение
Минусы
  • Высокая цена
  • Комфорт на любителя
  • Посредственная обзорность
Стоимость владения* в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
13 145 ₽
КАСКО
237 360 ₽
ТО за год
37 000 ₽
Транспортный налог
102 000 ₽
Топливо
111 035 ₽
Итого
500 540 ₽

Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Впрочем, надо признать: BMW пока сопротивляется этой тенденции. Это Mercedes-Benz в новом поколении S-класса вовсе отказался от двухдверной версии – наследницы роскошного в прошлом CL-класса. У Audi единственная двухдверная модель — вообще относительно компактный А5. А бавар­ский производитель, понимая, что полноценная линейка флагманской восьмой серии вряд ли окупится, решил использовать маркетинговые манёвры. На роль флагманского купе назначили преемника… «шестёрки» BMW, просто поменяв модели индекс. В итоге классический двухдверный BMW 840i Coupe (без приставки Gran) оказался короче, чем актуальная «пятёрка» BMW, на базе которой он, собственно, и сделан.

Машина получилась стильной и красивой, но осложнила следующий маркетинговый ход – создание «купе» с четырьмя дверями. Ведь Mercedes-Benz давно приучил публику к такому формату, и большой Gran Coupe марке BMW был необходим. Но если просто добавить «восьмёрке» пару дверей, то получится всего лишь спортивная версия седана 5-й серии. Которая вряд ли кому-то будет нужна, учитывая трёх­миллионный разрыв в цене между BMW 540i xDrive и купе с тем же силовым агрегатом.

В итоге при создании Gran Coupe ему не только добавили дверей, но и сразу на 23 см растянули кузов, из которых 20 см пошли на увеличение колёсной базы. Даже в ширину четырёхдверная версия на 3 см больше двухдверной. А заодно Gran Coupe сделали… дешевле. Хотя скидка в 320 000 рублей вряд ли станет для кого-то решающим аргументом, учитывая, что, например, тестовый BMW 840i xDrive Gran Coupe с 340-сильным турбомотором и набором опций обошёлся бы в сумму более девяти миллионов рублей! Но стоит ли он этих денег? Разбираемся.

Интерьер

Знаете, что такое комплекс Наполеона? Это набор психологиче­ских трудностей, которые испытывает человек невысокого роста. Так вот — сев в первый раз на водительское кресло «восьмёрки», я, кажется, стал понимать, что имеется в виду. Хотя рост у меня обычный, средний. 

И эти ощущения возникают не из-за длиннющего капота перед глазами, а потому что многие элементы кажутся больше, чем они должны быть. Пухлый руль, массивный центральный тоннель, толстые стойки лобового стекла, высокая подоконная линия и тяжёлая, несмотря на безрамочную конструкцию, дверь… Постепенно к этому привыкаешь и уже восприни­маешь как должное, но ощущение лёгкости управления автомобилем так и не приходит. Наоборот, весь этот массив кожи, пластика и металла образует вокруг водителя подобие кокпита, ежесекундно подчёрки­вающего серьёзность происходящего. Которую немного разбавляет разве что подсветка динамиков аудиосистемы Bowers & Wilkins.

Геометрия посадки традиционно для BMW низкая. Качество материалов и сборки безупречное. Фрезерованный алюминий на центральном тоннеле – самый «яркий» вариант отделки. Альтернатива – разные оттенки серого и чёрного, включая карбон. А вот кожа может быть серой, бежевой или коричневой
Кресло странное. С одной стороны, ты чувствуешь все эти бугорки и впадины, как ни настраивай. С другой стороны – и после целого дня езды в нём не устаёшь. Но даже в самом нижнем положении запас пространства над головой невелик
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Геометрия посадки традиционно для BMW низкая. Качество материалов и сборки безупречное. Фрезерованный алюминий на центральном тоннеле – самый «яркий» вариант отделки. Альтернатива – разные оттенки серого и чёрного, включая карбон. А вот кожа может быть серой, бежевой или коричневой

Практичность

Четыре двери обычно позиционируются как более практичная альтер­натива традици­онному купе – и «восьмёрка» Gran Coupe тут не исключение. Но акценты в такой дополнитель­ной практичности можно делать по-разному. У этого автомобиля неожиданно просторный второй ряд, хоть и не без купейных особен­ностей, вроде заваленной посадки и низкой крыши. И всё же на этом BMW можно спокойно устроить грандтур в компании из четырёх взрослых, не опасаясь, что кто-то будет стеснён. Только гору багажа взять с собой не получится.

Потому что баварские инженеры не стали заморачиваться с грузовым отсеком: в сравнении с исходным купе он всего на 20 литров больше. В итоге паспортные 440 л багажника – это заметно скромнее, чем у «четырёх­дверно­купейных» конкурентов, не говоря уже про традици­онные седаны. Для понимания масштабов: даже у BMW 3-й серии заявленный объём – 480 литров.

В BMW посадочную формулу Gran Coupe обозначают как 4+1. Формально сидеть в центре можно: ремень безопасности для третьего пассажира есть. Но ему придётся обнимать ногами центральный тоннель и подпирать головой крышу
Лучше здесь путешествовать вдвоём: места для ног много, хотя крыша низковата. В центральном подлокотнике – отсек для мелочёвки и немного заедающие складные подстаканники
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В BMW посадочную формулу Gran Coupe обозначают как 4+1. Формально сидеть в центре можно: ремень безопасности для третьего пассажира есть. Но ему придётся обнимать ногами центральный тоннель и подпирать головой крышу

Техника и надёжность

Gran Coupe базируется на той же платформе CLAR, что и все крупные BMW сегодняшнего дня. Правда, здесь используется некая её «гибридная» версия. С одной стороны, кузов 8-й серии – это комбинация стали, алюминия, магния и углепластика, интегриро­ванного в силовую структуру. Он в центральном тоннеле, боковых стойках, поперечинах крыши — всё как у флагманской «семёрки».

С другой стороны, в подвесках не предусмотрены пневмо­элементы, обязатель­ные для 7-й серии. И в передней двухрычажке, и сзади, где рычагов по пять на каждое колесо, установлены обычные пружины — по аналогии с «пятёркой». Статус топовой серии на «восьмёрках» BMW подтверждают адаптивные аморти­заторы и система подрули­вающих задних колёс уже в базовой комплектации, а за доплату – и активные стабилиза­торы поперечной устойчивости, подавляющие крены в поворотах.

В российской спецификации всё это сочетается с 8-ступен­чатым «автоматом» и полным приводом (в Европе есть и задне­приводные версии). И с одним из трёх моторов на выбор.

Базовая версия BMW 840d xDrive – это трёхлитровый дизель мощностью 320 л.с. с двумя турбинами и впрыском топлива common-rail. Он проигрывает бензиновой версии пару десятых секунды в разгоне до сотни, зато на добрых полтора литра экономичнее в смешанном цикле – по паспорту. В реаль­ности разница в расходе топлива наверняка будет даже выше.

Тестовый 840i xDrive оснащён рядной бензиновой «шестёркой», тоже объёмом в три литра. С помощью турбо­нагнетателя типа twin-scroll он развивает 340 сил и разгоняет четырёхдверное купе до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Наконец, на вершине моторной гаммы «восьмёрки» – V8 объёмом 4,4 литра и мощностью 530 л.с. С ним Gran Coupe на 140 кг прибавляет в весе, зато достигает 100 км/ч ещё на секунду быстрее. Однако и доплата за эту секунду — почти 1,8 миллиона рублей! На основе этого же V8 строится и силовой агрегат для BMW M8 Gran Coupe. Там он выдаёт уже от 600 до 625 сил.

Создатели Gran Coupe разменяли красоту на практичность. Профиль не такой стремительный, как у купе, зато сзади можно посадить не только детей
С дорожным просветом у машины всё так себе – передний бампер можно оцарапать даже о вполне стандартный бордюр
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Создатели Gran Coupe разменяли красоту на практичность. Профиль не такой стремительный, как у купе, зато сзади можно посадить не только детей

А ещё этот V8 серии N63 – главная головная боль владельцев всех мощных BMW последних лет. Из-за особен­ностей своей конструкции – с турбо­нагнета­телями в развале блока цилиндров – мотор оказался слишком «горячим», что приводит к много­численным и серьёзным проблемам, от задиров на стенках цилиндров до отказа самих турбин. Двигатель уже несколько раз дорабаты­вали, и вроде бы он стал заметно надёжнее, но уверенности в его ресурсе всё равно нет.

Рядные «шестёрки» относятся уже к более современной В-линейке двигателей. Эксплуати­ровать их тоже нужно с аккуратностью и вниманием – прежде всего к качеству топлива и своевремен­ности технического обслужи­вания с заменой масла. Но серьёзных хронических болезней что у бензинового, что у дизельного агрегата специалисты не отмечают. По крайней мере, до 150–170 тыс. км пробега.

По самой восьмой серии репрезентативной статистики ещё нет: машина свежая. С опреде­лённой вероят­ностью говорить о её будущих проблемах можно только на основе опыта других моделей BMW, использующих те же узлы и компоненты. Например, многие водители «пятёрок» и Х5 столкнулись с отказами активных жалюзи, прикрывающих решётку радиатора ради быстрого прогрева и снижения лобового сопротив­ления. Дилеры обычно без вопросов меняют их привод по гарантии.

Некоторые владельцы «семёрок» и «икс-пятых» также жалуются на быстро теряющую вид кожаную обивку, а на руле (обычном, а не из М-пакета, как у тестовой машины) кожа, бывает, отклеива­ется на спицах. Наконец, способна закаприз­ничать электроника: то соединение со смартфоном теряется, то модный ключ с дисплеем барахлит. Вроде мелочи, которые легко исправ­ляются в дилерских сервисах, но впечатление могут испортить.

Езда

Мне, признаться, трудно понять, зачем в России нужен топовый BMW 850i xDrive Gran Coupe. Безлимитных автобанов у нас официально не существует, ехать с пятиметровым седаном (ценник которого достигает 8-значной цифры) на трек тоже как-то странно. Тем более, что существует настоящая BMW M8, в том числе с четырьмя дверями. А для всего остального есть версии Gran Coupe с «шестёрками» – их 300+ лошадей хватает всегда и везде. Надо только ими правильно управлять.

Главное — выбрать соответствующий настроению режим. Eco Pro, как водится, в реаль­ности ничего не экономит – больше раздражает задержками в реакциях мотора. Comfort – режим по-настоящему универсальный. В нём Gran Coupe – это просто удобный автомобиль на каждый день, динамичный, но максимально послушный. В таком виде он устроит вас в 95 процентах дорожных ситуаций, будь то загородное шоссе, городские улицы или городские пробки – везде, где от BMW не требуется демонстри­ровать все свои 340-сильные возможности.

Но по мере движения вверх по режимной лестнице с четырёх­дверного купе сходит налёт цивилизо­ванности. Adaptive в случае с Gran Coupe оказывается не самым оптималь­ным вариантом: адаптация силового агрегата к дорожным реалиям всё равно тянет его ближе к комфорту. А вот с каждым следующим нажатием кнопки Sport, последо­вательно включающей режимы Sport, Sport+ и Sport Individual, звук мотора становится всё злее, его отклики на газ резче, а «автомат» переключает передачи позднее и быстрее – пока BMW не превращается в беском­промиссный аппарат по выработке адреналина, подзуживающий водителя на гонки везде и со всеми.

Примерно те же метаморфозы происходят и с шасси, только драмы в пере­ключениях режимов тут поменьше. Просто потому, что даже в «комфорте» Gran Coupe потряхивает пассажиров уже на мало-мальски неровной дороге. Убаюкивающая мягкость подвески – это не про него. Но и жёсткость BMW не бесполезная: в ней заложена неплохая энерго­ёмкость. Крупные ямы или лежачих полицейских машина преодоле­вает легче, чем от неё ожидаешь. Езда по разбитым провинциальным «направ­лениям» не вытряхивает пломбы из зубов и не треплет водителю нервы. Хотя задние шины 30-го профиля (спереди – 35-го) и полное отсутствие запаски спокой­ствия за городом не добавляют.

В спортивных режимах тряски становится ещё больше и тычки на неров­ностях острее, но это ещё далеко не трековые настройки. Gran Coupe послушно следует за поворотами руля, запас сцепления шин тоже огромный. Но крены, пусть небольшие, всё равно ощущаются, а почув­ствовать на тяжёлом руле грань, за которой начинается скольжение колёс, непросто. Хотя в штатных режимах информатив­ность рулевого управления хорошая. А характер скольжений немного меняется только в крайнем режиме Sport+, когда у BMW в крутых поворотах наконец-то появляется лёгкая склон­ность к заносу. Возможно, из-за того, что в «плюсе» увеличи­вается скорость, до которой задние колёса повёрнуты в противофазе с передними. Хотя макси­мальный угол этого поворота всего 2,5 градуса – его даже не видно глазами, как у других машин. Да и ощущения «подрули­вания кормой» здесь нет: при траекторной езде Gran Coupe однозначен и точен на дуге.

«Восьмёрка» — не самый тихий автомобиль в классе, однако до акустического дискомфорта здесь далеко. К приятному басу мотора, частично генерируемому динамиками акустической системы, в Gran Coupe примеши­ваются только дорожные шумы, пропускаемые безрамочными дверями. А двойных стёкол автомобилю почему-то не полагается — несмотря на его статус и немалую цену.

Оснащение

Как это сейчас принято у большинства BMW в российском конфигура­торе, предложение на большое четырёх­дверное купе начинается с уровня Базовая модель. Его отличи­тельные черты – привлека­тельная цена (в данном случае сразу на 620–660 тысяч рублей дешевле остальных) при относительно богатом оснащении и ограниченный выбор опций – даже цветов кузова под «базу» предлагается меньше.

Такой BMW 840d xDrive Gran Coupe стоит от 7 290 000 рублей. У машины будут 18-дюймовые колёса с шинами Runflat, кожаная обивка (6 комби­наций цвета на выбор), передние сиденья с электро­приводами, обогревом и вентиляцией, подогрев руля и подлокот­ников, светодиодно-лазерные фары с автоматом дальнего света, автопарковщик с парктрониками и камерой заднего вида, электро­привод крышки багажника, бесключевой доступ и доводчики дверей, аудио­система Harman/Kardon и беспроводная зарядка для смартфона, мульти­медийная система Live Cockpit Professional с виртуальной приборкой, навигацией с пробками, выходом в интернет и протоколами Apple CarPlay и Android Auto, электронные ассистенты, следящие за знаками, разметкой, дистанцией, мёртвыми зонами и помехами при движении задним ходом.

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За доплату можно получить колёсные диски 19- или 20-дюймовой размер­ности (от 121 900 рублей), круговой обзор (46 900 рублей), адаптивный круиз-контроль, реагирующий на ограни­чения скорости (157 900 рублей), систему ночного видения (204 300 рублей), панорамную крышу (178 800 рублей), более продвинутую аудиосистему Bowers & Wilkins (379 тысяч рублей) и другие радости жизни. Ещё 225 600 рублей с покупателя базовой модели попросят за активные стабили­заторы поперечной устойчивости.

Следующая комплектация называется M Sport Pro. С ним цена дизельной версии поднимается до 7 950 000 рублей. Однако уровень оснащения у неё фактически базовый, вся доплата – за антураж: внешний М-пакет, 19-дюймовые колёса, спортивный руль, чёрную обивку потолка, декоративные детали… Зато в списке опций появляются тормоза M Sport с чёрными суп­портами вместо синих (42 600 рублей) и климатические допол­нения для задних пассажиров – подогревы и собственные зоны климат-контроля.

Максимальная версия дизельного Gran Coupe за 8 220 000 рублей несёт обозначение M Sport by Individual. Лишние 170 тысяч рублей просят за уже безальтер­нативные 20-дюймовые колёса, ещё более богатую отделку салона с рояльным лаком или чёрным ясенем и эксклю­зивные цвета кузова. Но за все технические дополнения придётся доплачивать также, как и в базовой комплектации.

BMW 840i xDrive Gran Coupe с бензиновой «шестёркой» имеет те же уровни оснащения, только стоит на 70 тысяч дороже – от 7 360 000, 8 020 000 и 8 290 000 рублей соответственно.

У самого мощного BMW 850i комплектации только две – Базовая и M Sport by Individual. За первую просят от 9 150 000 рублей, но по уровню оснащения это M Sport Pro — с внешним М-пакетом, 20-дюймовыми дисками и тормозами М Sport. Версия M Sport с приставкой Individual за 9 770 000 рублей внешне почти не отличается, но оснащена богаче. А ещё у «восемьсот пяти­десятой» уже в базе стоит задний дифферен­циал, блокируемый электроникой.

Конкуренты

<h3>Mercedes-Benz CLS</h3> Родоначальник жанра четырёхдверных купе и сегодня продаётся в России лучше остальных. Он представлен в трёх версиях – CLS 350d, CLS 450 и AMG CLS&nbsp;53, все с <nobr>9-ступен</nobr>&shy;чатым «автоматом» и полным приводом. Цена на близкий по мощности к тестовому BMW CLS 450 (367&nbsp;л.с.) начинается с <nobr>6 570 000</nobr> рублей. У&nbsp;него более объёмный багажник (490&nbsp;л), но меньше места на заднем диване
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/audia7alldetails/" target="_blank">Audi A7 Sportback</a></h3> Версия «купе» из Ингольштадта с мотором той же мощности (340&nbsp;л.с.) заметно дешевле тестового Gran Coupe – от <nobr>4 852 000</nobr> рублей. Хотя на деле это большой лифтбек с подъёмной багажной дверью и большим грузовым отсеком (535&nbsp;л). Однако характер у А7 более «гражданский», чем у BMW: экстремальные настройки полагаются 450-сильному Audi S7 Sportback, который уже стоит почти как Gran Coupe – от <nobr>7 041 000</nobr> рублей. А&nbsp;есть ещё и RS7, двигатель которого выдаёт 600 сил
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Mercedes-Benz CLS

Родоначальник жанра четырёхдверных купе и сегодня продаётся в России лучше остальных. Он представлен в трёх версиях – CLS 350d, CLS 450 и AMG CLS 53, все с 9-ступен­чатым «автоматом» и полным приводом. Цена на близкий по мощности к тестовому BMW CLS 450 (367 л.с.) начинается с 6 570 000 рублей. У него более объёмный багажник (490 л), но меньше места на заднем диване

Выводы

Наращивание колёсной базы и длины, прибавка пары дверей не сделали Gran Coupe по-настоящему универсальным авто­мобилем, хотя для путеше­ствий компанией он несомненно подходит лучше, чем канони­ческое купе. А вот в качестве спортивной версии обычного седана этот BMW хорош: управление им доставляет удоволь­ствие без драматичных жертв в части комфорта и удобства ежедневного использования.

Но если рассматривать весь довольно камерный сегмент «не просто седанов», то 8-я серия Gran Coupe выглядит несколько… пере­оценённой. Проще говоря, её основные конкуренты дешевле. Насколько важна для покупателя такого автомобиля цена? Судя по свежей статистике продаж, в которой четырёхдверное купе BMW пробилось в первую десятку бизнес-класса, это явно не главный аргумент.

Какие четыре двери интереснее?

Характеристики BMW 8 серии II (G14/G15/G16)

  • Комплектация

    840i xDrive 3.0 AT (340 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    3.0 / 340 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Седан Gran Coupe

  • Расход топлива

    7.8

  • Разгон до 100 км/ч

    4.9

  • Цена, ₽

    8 020 000
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BMW 8 серии на Авто.ру

Фото: Вячеслав Крылов
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