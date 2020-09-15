Гран спорта на два грана практичности. Все плюсы и минусы BMW 840i xDrive Gran Coupe: подробный тест
Валерий Арутин
Купе в своём классическом виде – с двумя дверями, длинным капотом и отдельным багажником – медленно, но верно становится атавизмом. Это раньше каждый уважающий себя производитель считал обязательным наличие такой машины в модельной линейке: она была его гордостью, демонстрационным стендом инженерных и технологических возможностей. Увы, в нынешнем автомобильном мире спорт всё больше трансформируется из сущности в видимость. Приоритеты изменились: сегодня все меряются кроссоверами, гибридами и электромобилями. А от некогда престижных автомобилей лет через десять может остаться только слово Coupe – как приставка, обозначающая версию очередного кроссовера с более покатой крышей. Или седана, как в случае с BMW 840i Gran Coupe.
- Мощный мотор
- Баланс управляемости и комфорта
- Богатое оснащение
- Высокая цена
- Комфорт на любителя
- Посредственная обзорность
Впрочем, надо признать: BMW пока сопротивляется этой тенденции. Это Mercedes-Benz в новом поколении
Машина получилась стильной и красивой, но осложнила следующий маркетинговый ход – создание «купе» с четырьмя дверями. Ведь Mercedes-Benz давно приучил публику к такому формату, и большой Gran Coupe марке BMW был необходим. Но если просто добавить «восьмёрке» пару дверей, то получится всего лишь спортивная версия седана
В итоге при создании Gran Coupe ему не только добавили дверей, но и сразу на 23 см растянули кузов, из которых 20 см пошли на увеличение колёсной базы. Даже в ширину четырёхдверная версия на 3 см больше двухдверной. А заодно Gran Coupe сделали… дешевле. Хотя скидка в 320 000 рублей вряд ли станет для кого-то решающим аргументом, учитывая, что, например, тестовый BMW 840i xDrive Gran Coupe с 340-сильным турбомотором и набором опций обошёлся бы в сумму более девяти миллионов рублей! Но стоит ли он этих денег? Разбираемся.
Интерьер
Знаете, что такое комплекс Наполеона? Это набор психологических трудностей, которые испытывает человек невысокого роста. Так вот — сев в первый раз на водительское кресло «восьмёрки», я, кажется, стал понимать, что имеется в виду. Хотя рост у меня обычный, средний.
И эти ощущения возникают не из-за длиннющего капота перед глазами, а потому что многие элементы кажутся больше, чем они должны быть. Пухлый руль, массивный центральный тоннель, толстые стойки лобового стекла, высокая подоконная линия и тяжёлая, несмотря на безрамочную конструкцию, дверь… Постепенно к этому привыкаешь и уже воспринимаешь как должное, но ощущение лёгкости управления автомобилем так и не приходит. Наоборот, весь этот массив кожи, пластика и металла образует вокруг водителя подобие кокпита, ежесекундно подчёркивающего серьёзность происходящего. Которую немного разбавляет разве что подсветка динамиков аудиосистемы Bowers & Wilkins.
Практичность
Четыре двери обычно позиционируются как более практичная альтернатива традиционному купе – и «восьмёрка» Gran Coupe тут не исключение. Но акценты в такой дополнительной практичности можно делать по-разному. У этого автомобиля неожиданно просторный второй ряд, хоть и не без купейных особенностей, вроде заваленной посадки и низкой крыши. И всё же на этом BMW можно спокойно устроить грандтур в компании из четырёх взрослых, не опасаясь, что кто-то будет стеснён. Только гору багажа взять с собой не получится.
Потому что баварские инженеры не стали заморачиваться с грузовым отсеком: в сравнении с исходным купе он всего на 20 литров больше. В итоге паспортные 440 л багажника – это заметно скромнее, чем у «четырёхдвернокупейных» конкурентов, не говоря уже про традиционные седаны. Для понимания масштабов: даже у BMW
Техника и надёжность
Gran Coupe базируется на той же платформе CLAR, что и все крупные BMW сегодняшнего дня. Правда, здесь используется некая её «гибридная» версия. С одной стороны, кузов
С другой стороны, в подвесках не предусмотрены пневмоэлементы, обязательные для
В российской спецификации всё это сочетается с
Базовая версия BMW 840d xDrive – это трёхлитровый дизель мощностью 320 л.с. с двумя турбинами и впрыском топлива common-rail. Он проигрывает бензиновой версии пару десятых секунды в разгоне до сотни, зато на добрых полтора литра экономичнее в смешанном цикле – по паспорту. В реальности разница в расходе топлива наверняка будет даже выше.
Тестовый 840i xDrive оснащён рядной бензиновой «шестёркой», тоже объёмом в три литра. С помощью турбонагнетателя типа twin-scroll он развивает 340 сил и разгоняет четырёхдверное купе до
Наконец, на вершине моторной гаммы «восьмёрки» – V8 объёмом 4,4 литра и мощностью 530 л.с. С ним Gran Coupe на 140 кг прибавляет в весе, зато достигает
А ещё этот V8 серии N63 – главная головная боль владельцев всех мощных BMW последних лет.
Рядные «шестёрки» относятся уже к более современной
По самой восьмой серии репрезентативной статистики ещё нет: машина свежая. С определённой вероятностью говорить о её будущих проблемах можно только на основе опыта других моделей BMW, использующих те же узлы и компоненты. Например, многие водители «пятёрок» и Х5 столкнулись с отказами активных жалюзи, прикрывающих решётку радиатора ради быстрого прогрева и снижения лобового сопротивления. Дилеры обычно без вопросов меняют их привод по гарантии.
Некоторые владельцы «семёрок» и «икс-пятых» также жалуются на быстро теряющую вид кожаную обивку, а на руле (обычном, а не из
Езда
Мне, признаться, трудно понять, зачем в России нужен топовый BMW 850i xDrive Gran Coupe. Безлимитных автобанов у нас официально не существует, ехать с пятиметровым седаном (ценник которого достигает
Главное — выбрать соответствующий настроению режим. Eco Pro, как водится, в реальности ничего не экономит – больше раздражает задержками в реакциях мотора. Comfort – режим по-настоящему универсальный. В нём Gran Coupe – это просто удобный автомобиль на каждый день, динамичный, но максимально послушный. В таком виде он устроит вас в 95 процентах дорожных ситуаций, будь то загородное шоссе, городские улицы или городские пробки – везде, где от BMW не требуется демонстрировать все свои 340-сильные возможности.
Но по мере движения вверх по режимной лестнице с четырёхдверного купе сходит налёт цивилизованности. Adaptive в случае с Gran Coupe оказывается не самым оптимальным вариантом: адаптация силового агрегата к дорожным реалиям всё равно тянет его ближе к комфорту. А вот с каждым следующим нажатием кнопки Sport, последовательно включающей режимы Sport, Sport+ и Sport Individual, звук мотора становится всё злее, его отклики на газ резче, а «автомат» переключает передачи позднее и быстрее – пока BMW не превращается в бескомпромиссный аппарат по выработке адреналина, подзуживающий водителя на гонки везде и со всеми.
Примерно те же метаморфозы происходят и с шасси, только драмы в переключениях режимов тут поменьше. Просто потому, что даже в «комфорте» Gran Coupe потряхивает пассажиров уже на мало-мальски неровной дороге. Убаюкивающая мягкость подвески – это не про него. Но и жёсткость BMW не бесполезная: в ней заложена неплохая энергоёмкость. Крупные ямы или лежачих полицейских машина преодолевает легче, чем от неё ожидаешь. Езда по разбитым провинциальным «направлениям» не вытряхивает пломбы из зубов и не треплет водителю нервы. Хотя задние шины
В спортивных режимах тряски становится ещё больше и тычки на неровностях острее, но это ещё далеко не трековые настройки. Gran Coupe послушно следует за поворотами руля, запас сцепления шин тоже огромный. Но крены, пусть небольшие, всё равно ощущаются, а почувствовать на тяжёлом руле грань, за которой начинается скольжение колёс, непросто. Хотя в штатных режимах информативность рулевого управления хорошая. А характер скольжений немного меняется только в крайнем режиме Sport+, когда у BMW в крутых поворотах наконец-то появляется лёгкая склонность к заносу. Возможно,
«Восьмёрка» — не самый тихий автомобиль в классе, однако до акустического дискомфорта здесь далеко. К приятному басу мотора, частично генерируемому динамиками акустической системы, в Gran Coupe примешиваются только дорожные шумы, пропускаемые безрамочными дверями. А двойных стёкол автомобилю почему-то не полагается — несмотря на его статус и немалую цену.
Оснащение
Как это сейчас принято у большинства BMW в российском конфигураторе, предложение на большое четырёхдверное купе начинается с уровня Базовая модель. Его отличительные черты – привлекательная цена (в данном случае сразу на 620–660 тысяч рублей дешевле остальных) при относительно богатом оснащении и ограниченный выбор опций – даже цветов кузова под «базу» предлагается меньше.
Такой BMW 840d xDrive Gran Coupe стоит от
За доплату можно получить колёсные диски 19- или 20-дюймовой размерности (от 121 900 рублей), круговой обзор (46 900 рублей), адаптивный круиз-контроль, реагирующий на ограничения скорости (157 900 рублей), систему ночного видения (204 300 рублей), панорамную крышу (178 800 рублей), более продвинутую аудиосистему Bowers & Wilkins (379 тысяч рублей) и другие радости жизни. Ещё 225 600 рублей с покупателя базовой модели попросят за активные стабилизаторы поперечной устойчивости.
Следующая комплектация называется M Sport Pro. С ним цена дизельной версии поднимается до
Максимальная версия дизельного Gran Coupe за
BMW 840i xDrive Gran Coupe с бензиновой «шестёркой» имеет те же уровни оснащения, только стоит на 70 тысяч дороже – от
У самого мощного BMW 850i комплектации только две – Базовая и M Sport by Individual. За первую просят от 9 150 000 рублей, но по уровню оснащения это M Sport Pro — с внешним
Конкуренты
Выводы
Наращивание колёсной базы и длины, прибавка пары дверей не сделали Gran Coupe по-настоящему универсальным автомобилем, хотя для путешествий компанией он несомненно подходит лучше, чем каноническое купе. А вот в качестве спортивной версии обычного седана этот BMW хорош: управление им доставляет удовольствие без драматичных жертв в части комфорта и удобства ежедневного использования.
Но если рассматривать весь довольно камерный сегмент «не просто седанов», то
Какие четыре двери интереснее?
Комплектация840i xDrive 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 340 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовСедан Gran Coupe
Расход топлива7.8
Разгон до 100 км/ч4.9
Цена, ₽8 020 000