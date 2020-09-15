Гран спорта на два грана практичности. Все плюсы и минусы BMW 840i xDrive Gran Coupe: подробный тест

В итоге при создании Gran Coupe ему не только добавили дверей, но и сразу на 23 см растянули кузов, из которых 20 см пошли на увеличение колёсной базы. Даже в ширину четырёхдверная версия на 3 см больше двухдверной. А заодно Gran Coupe сделали… дешевле. Хотя скидка в 320 000 рублей вряд ли станет для кого-то решающим аргументом, учитывая, что, например, тестовый BMW 840i xDrive Gran Coupe с 340-сильным турбомотором и набором опций обошёлся бы в сумму более девяти миллионов рублей! Но стоит ли он этих денег? Разбираемся.

Интерьер

Знаете, что такое комплекс Наполеона? Это набор психологиче­ских трудностей, которые испытывает человек невысокого роста. Так вот — сев в первый раз на водительское кресло «восьмёрки», я, кажется, стал понимать, что имеется в виду. Хотя рост у меня обычный, средний.

И эти ощущения возникают не из-за длиннющего капота перед глазами, а потому что многие элементы кажутся больше, чем они должны быть. Пухлый руль, массивный центральный тоннель, толстые стойки лобового стекла, высокая подоконная линия и тяжёлая, несмотря на безрамочную конструкцию, дверь… Постепенно к этому привыкаешь и уже восприни­маешь как должное, но ощущение лёгкости управления автомобилем так и не приходит. Наоборот, весь этот массив кожи, пластика и металла образует вокруг водителя подобие кокпита, ежесекундно подчёрки­вающего серьёзность происходящего. Которую немного разбавляет разве что подсветка динамиков аудиосистемы Bowers & Wilkins.