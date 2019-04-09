Для тела и души: первый тест BMW 7-й серии и «восьмёрки» без крыши

Обновлённая «семёрка» в России обойдётся минимум в 5 480 000 рублей. Базовый седан – это модификация 730i с 249-сильным бензиновым двигателем, а топовое исполнение – версия M760Li с мотором V12 мощностью 585 л.с. и разгоном до сотни за 3,8 секунды.

За кабриолет восьмой серии просят от 9 410 000 рублей, он представлен только в двух модификациях: дизельной (320 л.с.) и бензиновой 530-сильной.