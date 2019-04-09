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Для тела и души: первый тест BMW 7-й серии и «восьмёрки» без крыши

Тесты

Обновлённый седан BMW 7-й серии – это ноздри комфорт, роскошь, технологии и чумовые ездовые повадки. Но что делать, если представительский седан кажется слишком большим, а вам всё ещё хочется комфортный BMW c впечатляющей динамикой, но уступать водителю место за рулём – не для вас? В Мюнхене придумали ответ на этот вопрос.

– Первый обзор четырёхдверной BMW 8 серии https://youtu.be/TxgZUUnhhSE – BMW 7 серии на Авто.ру https://autoru.me/FXxbd – BMW 8 серии на Авто.ру https://autoru.me/FXxgj – Большой ледовый тест Авто.ру https://autoru.me/FXxoq Обновленная BMW 7 серии – это комфорт, роскошь, технологии и потрясающие ездовые повадки. Но что делать, если представительский седан кажется слишком большим, но все еще хочется комфортный BMW c впечатляющей динамикой, а уступать место за рулем – история вообще не про вас? В Мюнхене знают, что на это ответить. #тестдрайв #bmw #7серия #8серия

Обновлённая «семёрка» в России обойдётся минимум в 5 480 000 рублей. Базовый седан – это модификация 730i с 249-сильным бензиновым двигателем, а топовое исполнение – версия M760Li с мотором V12 мощностью 585 л.с. и разгоном до сотни за 3,8 секунды

За кабриолет восьмой серии просят от 9 410 000 рублей, он представлен только в двух модификациях: дизельной (320 л.с.) и бензиновой 530-сильной.

Что лучше: с комфортом на заднем ряду или без крыши и за рулём?

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