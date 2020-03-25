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«Семёрка» BMW 23 года простояла в особом пузыре. Теперь её выставили на аукцион

Новости

Николай Андреев

На сайте eBay выставили на аукцион BMW 740i (E38) 1997 года выпуска. Автомобиль всю свою жизнь хранился в особой капсуле с механи­ческой циркуляцией воздуха, а его пробег состав­ляет всего 255 километров.

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  • Со слов продавца, седан изначально был зареги­стрирован в Германии и принад­лежал женщине, родив­шейся в 1927 году. Через очень короткий период времени автомобиль оказался у нынеш­него владельца в Польше. Но в другой стране машину не ставили на учёт и в доку­ментах всё ещё числится первый хозяин.

  • По фотографиям днища и салона видно, что BMW находится в состоянии нового автомобиля. Седан никогда не ремонти­ровали, и абсолютно все детали остались заводскими. Продавец хвастается, что в таком состоянии в мире больше нет ни одной «семёрки» тех лет.

  • Продающийся BMW 740i оснащён атмосферным бензиновым 4.4 V8 отдачей 286 л.с. (450 Н·м). Вся мощность на задние колёса идёт через пятиступенчатый «автомат».

  • Текущая ставка на аукционе составляет 48 350 евро (4,1 миллиона рублей). При этом резервная цена ещё не достигнута, а торги продлятся до 31 марта.

Хотите такую «семёрку» без пробега?

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