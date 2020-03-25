«Семёрка» BMW 23 года простояла в особом пузыре. Теперь её выставили на аукцион
Николай Андреев
На сайте eBay выставили на аукцион BMW 740i (E38) 1997 года выпуска. Автомобиль всю свою жизнь хранился в особой капсуле с механической циркуляцией воздуха, а его пробег составляет всего 255 километров.
Со слов продавца, седан изначально был зарегистрирован в Германии и принадлежал женщине, родившейся в 1927 году. Через очень короткий период времени автомобиль оказался у нынешнего владельца в Польше. Но в другой стране машину не ставили на учёт и в документах всё ещё числится первый хозяин.
По фотографиям днища и салона видно, что BMW находится в состоянии нового автомобиля. Седан никогда не ремонтировали, и абсолютно все детали остались заводскими. Продавец хвастается, что в таком состоянии в мире больше нет ни одной «семёрки» тех лет.
Продающийся BMW 740i оснащён атмосферным бензиновым 4.4 V8 отдачей 286 л.с. (450 Н·м). Вся мощность на задние колёса идёт через пятиступенчатый «автомат».
Текущая ставка на аукционе составляет 48 350 евро (4,1 миллиона рублей). При этом резервная цена ещё не достигнута, а торги продлятся до 31 марта.