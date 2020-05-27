Большой лифтбек BMW пережил рестайлинг. Он появится в России
Николай Андреев
Компания BMW представила рестайлинговую версию лифтбека 6 серии Gran Turismo. Он дебютировал в 2017 году — на год позже «пятёрки», но обновились соплатформенные модели одновременно.
Как и BMW 5 серии, «шестёрка» получила новую переднюю часть с увеличенной решёткой радиатора и зауженными фарами. При этом фонари Gran Turismo остались прежними, а изменения бамперов оказались небольшими. Мультимедийная система с улучшенной навигацией теперь оснащается 10,25-дюймовым или опциональным 12,3-дюймовым монитором.
Лифтбек за доплату оснащается пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, активными стабилизаторами, полноуправляемым шасси, регистратором Drive Recorder, снимающим
40-секундные видео с камер кругового обзора, системой активного удержания в полосе, а также функцией автоматического торможения, которая работает на скорости 10– 85 км/ч.
В России обновлённая 6 серия Gran Turismo появится в двух бензиновых и двух дизельных модификациях. Базовой останется заднеприводная 630i c 249-сильным двухлитровым турбомотором (400 Н·м). Остальные доступны только с полным приводом. Речь о 640i xDrive с трёхлитровой «турбошестёркой» мощностью 340 л.с. (400 Н·м), 190-сильной 620d xDrive (400 Н·м) и 630d xDrive на 249 л.с. (400 Н·м).
Все двигатели идут в паре с облегчённым и более экономичным восьмиступенчатым «автоматом». В Европе вдобавок они оснащаются 48-вольтовыми стартер-генераторами мощностью 11 л.с., которые помогают при разгоне.
При обновлении «шестёрка» BMW подорожала на 130 000—160 000 рублей в зависимости от модификации. Теперь версия 630i стоит минимум 4 290 000 рублей, 620d xDrive — 4 340 000 рублей, 630d xDrive — 4 850 000 рублей, 640i xDrive — 4 880 000 рублей. Производство рестайлинговых лифтбеков начнётся в июле, а Gran Turismo поступит в продажу в августе.