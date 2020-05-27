Большой лифтбек BMW пережил рестайлинг. Он появится в России

В России обновлённая 6 серия Gran Turismo появится в двух бензино­вых и двух дизельных моди­фикациях. Базовой останется задне­приводная 630i c 249-сильным двух­литровым турбо­мотором (400 Н·м). Остальные доступны только с полным приводом. Речь о 640i xDrive с трёх­литровой «турбо­шестёркой» мощностью 340 л.с. (400 Н·м), 190-сильной 620d xDrive (400 Н·м) и 630d xDrive на 249 л.с. (400 Н·м).

Все двигатели идут в паре с облегчённым и более экономич­ным восьми­ступен­чатым «автоматом». В Европе вдобавок они оснащаются 48-вольтовыми стартер-генераторами мощностью 11 л.с., которые помогают при разгоне.