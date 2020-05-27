Обновлённая «пятёрка» BMW стала мощнее и подорожала в России

Большой лифтбек BMW пережил рестайлинг. Он появится в России

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Николай Андреев

Компания BMW представила рестайлинговую версию лифтбека 6 серии Gran Turismo. Он дебюти­ровал в 2017 году — на год позже «пятёрки», но обновились соплат­форменные модели одно­временно. 

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  • Как и BMW 5 серии, «шестёрка» получила новую переднюю часть с увели­ченной решёткой радиатора и заужен­ными фарами. При этом фонари Gran Turismo остались прежними, а изме­нения бамперов оказались небольшими. Мульти­медийная система с улучшенной навигацией теперь оснаща­ется 10,25-дюймовым или опци­ональным 12,3-дюймовым монитором.

  • Лифтбек за доплату оснащается пневмо­подвеской с адаптивными аморти­заторами, активными стабили­заторами, полно­управ­ляемым шасси, регистра­тором Drive Recorder, снимающим 40-секунд­ные видео с камер кругового обзора, системой активного удер­жания в полосе, а также функцией автомати­ческого торможения, которая работает на скорости 10–85 км/ч.

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  • В России обновлённая 6 серия Gran Turismo появится в двух бензино­вых и двух дизельных моди­фикациях. Базовой останется задне­приводная 630i c 249-сильным двух­литровым турбо­мотором (400 Н·м). Остальные доступны только с полным приводом. Речь о 640i xDrive с трёх­литровой «турбо­шестёркой» мощностью 340 л.с. (400 Н·м), 190-сильной 620d xDrive (400 Н·м) и 630d xDrive на 249 л.с. (400 Н·м).

  • Все двигатели идут в паре с облегчённым и более экономич­ным восьми­ступен­чатым «автоматом». В Европе вдобавок они оснащаются 48-вольтовыми стартер-генераторами мощностью 11 л.с., которые помогают при разгоне.

  • При обновлении «шестёрка» BMW подорожала на 130 000—160 000 рублей в зависи­мости от моди­фикации. Теперь версия 630i стоит минимум 4 290 000 рублей, 620d xDrive — 4 340 000 рублей, 630d xDrive — 4 850 000 рублей, 640i xDrive — 4 880 000 рублей. Производ­ство рестайлинговых лифтбеков начнётся в июле, а Gran Turismo поступит в продажу в августе.

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