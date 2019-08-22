У BMW 5 серии тоже будет подсветка «ноздрей»
Николай Андреев
Компания BMW скоро добавит в список дополнительного оборудования для седанов и универсалов 5 серии светодиодную подсветку решётки радиатора. Об этом рассказали пользователи форума Bimmer Post со ссылкой на одного из американских дилеров марки.
Стоимость новой опции под названием Iconic Glow в США составит 653 доллара (42,8 тысячи рублей). Подсветку можно настроить для срабатывания при открытии и закрытии автомобиля. Также её легко активировать принудительно с помощью отдельной кнопки в салоне.
Других изменений у BMW 5 серии пока не планируется, так как в следующем году модель должна пройти плановый рестайлинг с небольшой трансформацией внешности и внедрением новой мультимедийной системы, которую получают все новинки BMW.
Впервые светодиодная подсветка решётки радиатора с таким же функционалом появилась на новом купеобразном кроссовере X6. Согласно российскому конфигуратору, за опцию просят 42,6 тысячи рублей.