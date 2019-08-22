У BMW 5 серии тоже будет подсветка «ноздрей»

Стоимость новой опции под названием Iconic Glow в США составит 653 доллара (42,8 тысячи рублей). Подсветку можно настроить для срабаты­вания при открытии и закрытии автомо­биля. Также её легко активи­ровать принуди­тельно с помощью отдельной кнопки в салоне.

Других изменений у BMW 5 серии пока не плани­руется, так как в следующем году модель должна пройти плановый рестай­линг с небольшой транс­фор­ма­цией внешности и внедре­нием новой мульти­медийной системы, которую получают все новинки BMW.