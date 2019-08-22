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У BMW 5 серии тоже будет подсветка «ноздрей»

Новости

Николай Андреев

Компания BMW скоро добавит в список дополни­тельного оборудо­вания для седанов и универ­салов 5 серии свето­диодную подсветку решётки радиатора. Об этом рассказали пользо­ватели форума Bimmer Post со ссылкой на одного из американ­ских дилеров марки.

  • Стоимость новой опции под названием Iconic Glow в США составит 653 доллара (42,8 тысячи рублей). Подсветку можно настроить для срабаты­вания при открытии и закрытии автомо­биля. Также её легко активи­ровать принуди­тельно с помощью отдельной кнопки в салоне.

  • Других изменений у BMW 5 серии пока не плани­руется, так как в следующем году модель должна пройти плановый рестай­линг с небольшой транс­фор­ма­цией внешности и внедре­нием новой мульти­медийной системы, которую получают все новинки BMW.

  • Впервые светодиодная подсветка решётки радиатора с таким же функци­оналом появилась на новом купе­образном кроссовере X6. Согласно россий­скому конфигу­ратору, за опцию просят 42,6 тысячи рублей.

Заказали бы для своей машины подсветку решётки?

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