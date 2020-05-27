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Обновлённая «пятёрка» BMW стала мощнее и подорожала в России

Новости

Николай Андреев

Компания BMW рассекретила рестайлинговое семей­ство 5 серии. Уже объявлена стартовая стоимость седана в России (универсал для нас недоступен) — он подорожал ровно на 100 000 рублей и теперь стоит от 3 470 000 рублей.

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  • На российском рынке обновлённая «пятёрка» доступна в шести моди­фикациях. С двух­литровыми бензиновыми «турбо­четвёрками» идут версии 520i мощностью 184 л.с. (290 Н·м) и 530i xDrive отдачей 249 л.с. (350 Н·м). Трёх­литровый шести­цилиндровый агрегат ставится на 540i xDrive, где он выдаёт 340 л.с. (450 Н·м). Топовый вариант M550i xDrive оснащён битурбиро­ванным 4.4 V8, который развивает 530 л.с. и 750 Н·м (прежде было 462 л.с. и 650 Н·м).

  • Также есть дизельные версии — 190-сильная двух­литровая BMW 520d (400 Н·м), а также 530d xDrive. У последней макси­мальный крутящий момент трёх­литровой «турбо­шестёрки» вырос с 620 до 650 Н·м при прежних 249 лошадиных силах. «Пятёрки» BMW мощностью менее 190 л.с. предлага­ются как с задним, так и с опциональным полным приводом. У более мощных версий ведущие все четыре колеса.

  • Восьмиступенчатый «автомат» компании ZF, устанав­ливаемый на все BMW 5 серии, стал легче и получил другие пере­даточные числа, а также изменённую программу управ­ления. Это должно положи­тельно сказаться на экономичности.

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  • В Европе все модификации, кроме BMW M550i xDrive и полно­ценных гибридов, дополнены 11-силь­ными стартер-генераторами — они рекупери­руют энергию торможений и отдают её при интен­сивном разгоне. Подзаряжаемая от внешней сети гибридная версия 530e с двух­литровой «турбочетвёркой» и встроенным в восьми­ступенчатый «автомат» электро­мотором форси­рована с 252 до 292 л.с. при тех же 420 Н·м крутящего момента. Вдобавок появился гибрид 545e xDrive с трёх­литровым турбомотором. Вместе с электро­двигателем он выдаёт 394 л.с. (600 Н·м).

  • Доступный на европейском рынке вариант BMW 540d xDrive с битурбодизелем 3.0 форсировали с 320 л.с. (680 Н·м) до 340 л.с. (700 Н·м). С ним седан разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды, и теперь это самая мощная дизельная версия модели. 400-сильный трёх­литровый двигатель с четырьмя турбинами (760 Н·м) снимают с производ­ства. Вместе с ним отказываются и от версии M550d xDrive, которая разгонялась до сотни за 4,4 секунды.

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  • BMW 5 серии получила новые бамперы, увели­ченную решётку радиатора с соединён­ными вместе «ноздрями», иные свето­диодные фары, которые опци­онально меняются на адаптивные матричные или лазерные, а также фонари с другим рисунком. Выхлопные патрубки теперь на всех моди­фикациях трапеци­евидные. Также появились новые цвета кузова и изменился дизайн колёсных дисков.

  • Дисплей мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма вошёл в стандартное оборудо­вание, а опционально доступен 12,3-дюймовый экран. Мульти­медийка BMW OS 7.0 получила дорабо­танную навигацию, которая точнее проклады­вает маршруты благодаря обнов­лению данных о пробках в режиме реального времени. Комплекс асси­стентов безопас­ности попол­нился системой удер­жания в полосе и функцией авто­тормо­жения в городе, которая работает на скоростях от 10 до 85 км/ч.

  • Производство обновлённой «пятёрки» BMW в немецком Дингольфинге начнётся в июле. Первые клиенты получат машины в августе 2020 года.

Какой немецкий премиум-седан — самый крутой?

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