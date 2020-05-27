Обновлённая «пятёрка» BMW стала мощнее и подорожала в России

В Европе все модификации, кроме BMW M550i xDrive и полно­ценных гибридов, дополнены 11-силь ­ными стартер-генераторами — они рекупери­руют энергию торможений и отдают её при интен­сивном разгоне. Подзаряжаемая от внешней сети гибридная версия 530e с двух­литровой «турбочетвёркой» и встроенным в восьми­ступенчатый «автомат» электро­мотором форси­рована с 252 до 292 л.с. при тех же 420 Н·м крутящего момента. Вдобавок появился гибрид 545e xDrive с трёх­литровым турбомотором. Вместе с электро­двигателем он выдаёт 394 л.с. (600 Н·м).