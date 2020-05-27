Обновлённая «пятёрка» BMW стала мощнее и подорожала в России
Николай Андреев
Компания BMW рассекретила рестайлинговое семейство 5 серии. Уже объявлена стартовая стоимость седана в России (универсал для нас недоступен) — он подорожал ровно на 100 000 рублей и теперь стоит от 3 470 000 рублей.
На российском рынке обновлённая «пятёрка» доступна в шести модификациях. С двухлитровыми бензиновыми «турбочетвёрками» идут версии 520i мощностью 184 л.с. (290 Н·м) и 530i xDrive отдачей 249 л.с. (350 Н·м). Трёхлитровый шестицилиндровый агрегат ставится на 540i xDrive, где он выдаёт 340 л.с. (450 Н·м). Топовый вариант M550i xDrive оснащён битурбированным 4.4 V8, который развивает 530 л.с. и 750 Н·м (прежде было 462 л.с. и 650 Н·м).
Также есть дизельные версии — 190-сильная двухлитровая BMW 520d (400 Н·м), а также 530d xDrive. У последней максимальный крутящий момент трёхлитровой «турбошестёрки» вырос с 620 до 650 Н·м при прежних 249 лошадиных силах. «Пятёрки» BMW мощностью менее 190 л.с. предлагаются как с задним, так и с опциональным полным приводом. У более мощных версий ведущие все четыре колеса.
Восьмиступенчатый «автомат» компании ZF, устанавливаемый на все BMW 5 серии, стал легче и получил другие передаточные числа, а также изменённую программу управления. Это должно положительно сказаться на экономичности.
В Европе все модификации, кроме BMW M550i xDrive и полноценных гибридов, дополнены
11-сильными стартер-генераторами — они рекуперируют энергию торможений и отдают её при интенсивном разгоне. Подзаряжаемая от внешней сети гибридная версия 530e с двухлитровой «турбочетвёркой» и встроенным в восьмиступенчатый «автомат» электромотором форсирована с 252 до 292 л.с. при тех же 420 Н·м крутящего момента. Вдобавок появился гибрид 545e xDrive с трёхлитровым турбомотором. Вместе с электродвигателем он выдаёт 394 л.с. (600 Н·м).
Доступный на европейском рынке вариант BMW 540d xDrive с битурбодизелем 3.0 форсировали с 320 л.с. (680 Н·м) до 340 л.с. (700 Н·м). С ним седан разгоняется до
100 км/чза 4,6 секунды, и теперь это самая мощная дизельная версия модели. 400-сильный трёхлитровый двигатель с четырьмя турбинами (760 Н·м) снимают с производства. Вместе с ним отказываются и от версии M550d xDrive, которая разгонялась до сотни за 4,4 секунды.
BMW 5 серии получила новые бамперы, увеличенную решётку радиатора с соединёнными вместе «ноздрями», иные светодиодные фары, которые опционально меняются на адаптивные матричные или лазерные, а также фонари с другим рисунком. Выхлопные патрубки теперь на всех модификациях трапециевидные. Также появились новые цвета кузова и изменился дизайн колёсных дисков.
Дисплей мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма вошёл в стандартное оборудование, а опционально доступен 12,3-дюймовый экран. Мультимедийка BMW OS 7.0 получила доработанную навигацию, которая точнее прокладывает маршруты благодаря обновлению данных о пробках в режиме реального времени. Комплекс ассистентов безопасности пополнился системой удержания в полосе и функцией автоторможения в городе, которая работает на скоростях от 10 до
85 км/ч.
Производство обновлённой «пятёрки» BMW в немецком Дингольфинге начнётся в июле. Первые клиенты получат машины в августе 2020 года.