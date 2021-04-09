Надёжен ли BMW 5 серии VI поколения: все проблемы подержанного автомобиля

Надёжен ли рестайлинговый BMW 5 серии VI поколения: все проблемы автомобиля с пробегом

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности рестайлингового BMW 5 серии VI поколения составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки BMW. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
BMW 5 серии, VI поколение, рестайлинг
Годы выпуска: 2013–2017

Среднеразмерный легковой автомобиль с продольным расположением силового агрегата, задним или полным приводом. Три варианта кузова: седан (F10), универсал (F11) или хэтчбек GT (F07). Кузов комбинированный, из стали и алюминия. Двигатели – рядные, бензиновые или дизельные, а также бензиновый V8

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.47/5
Седан 2.0 AT (184 л.с.)
наиболее популярная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
2.0 л / Бензин
Коробка
Автомат
Привод
Задний
Мощность
184 л.с.
Расход
6 л
Макс. скорость
233 км/ч
Разгон до 100 км/ч
7.9 секунды
Седан D 3.0 AT (258 л.с.)
наиболее надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
3.0 л / Дизель
Коробка
Автомат
Привод
Полный
Мощность
258 л.с.
Расход
5.4 л
Макс. скорость
250 км/ч
Разгон до 100 км/ч
5.7 секунды
Возможность скрутки пробега: средняя

Пробег и VIN прописаны в каждом из многочисленных электронных блоков автомобиля. Перекодировать их все можно только при помощи дилерского программного обеспечения. К сожалению, это ПО существует и в пиратском виде, но нужно ещё уметь им пользоваться

Криминальная привлекательность: высокая

По статистике, BMW 5 серии – одна из самых угоняемых моделей марки. Без дополнительной защиты автомобиля на его кражу уходит всего несколько минут

Сложность восстановления после аварии:

Восстановление после аварии требует высокой квалификации и больших затрат. У машины дорогие не только внешние элементы кузова (из алюминия), но и многочисленные крепления. Лонжероны выполнены из сверхпрочной стали, что делает очень трудным восстановление их геометрии. Также на автомобиле много декоративных пластиковых и хромированных деталей с высокой стоимостью

2 043 917 ₽
1 400 000 – 2 765 000 ₽
1/9

Кузов

При рестайлинге немного изменилась внешность автомобиля: он получил новые бамперы, решётку радиатора, повторители поворотов в зеркалах. Наиболее существенно доработали хэтчбек GT – у него также изменилась задняя дверь. Лако­красочное покрытие BMW – качественное и стойкое. Капот, крылья, двери и другие детали кузова выполнены из алюминия. Силовая структура кузова – из высоко­качественной стали, поэтому ржавчина на F10 встречается крайне редко. Менее прочны пластиковые детали – бамперы и накладки, особенно зимой. А хром мутнеет и может начать слезать уже после года пользо­вания. Ещё одна проблема зимней эксплуатации – часто теряющи­еся крышки омывателей фар, при этом каждая из них стоит от 1000 рублей без учёта окраски.

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Салон

Салон автомобиля – высокого качества, так как в нём много элементов интерьера BMW 7 серии. Кожаная отделка руля и кнопки служат без заметного износа более 150 тыс. км, сенсоры мульти­медийной системы не сбоят. Основная проблема интерьера 5 серии – кожаная обивка сидений, в первую очередь водитель­ского. Она способна потрескаться и даже порваться уже при небольшом пробеге автомобиля. А замена обивки, например, на заднем сиденье у офици­ального дилера может стоить более 100 тысяч рублей.

Ещё одно слабое место – дефлекторы вентиляции. Не нужно устанав­ливать на них держатели для смартфонов и т.п. В остальном салон BMW 5 серии очень удобный и качественный.

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Двигатели

После рестайлинга на BMW 5-й серии устанавлива­лись уже только моторы с турбо­наддувом и непосред­ственным впрыском топлива.

Бензиновые

N20B20U0 (BMW 520i) и N20B20O0 (BMW 528i)

Четырёхцилиндровый турбированный двигатель, мощностью 184 или 245 л.с. Самый популярный на этой модели силовой агрегат, довольно сложной конструкции, но достаточно надёжный. Наиболее слабые места – цепь ГРМ и система питания, чувстви­тельная к качеству топлива.

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N55B30M0 (BMW 535i)

Шестицилиндровый рядный турбомотор мощностью 306 л.с., созданный на основе атмосферного агрегата серии N53. Особенности двигателя – непосред­ственный впрыск топлива, системы управления клапанами Double VANOS и Valvetronic. Наиболее проблемные узлы – топливный насос высокого давления, форсунки, система вентиляции картерных газов.

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N63B44O1 (BMW 550i)

V-образный, восьмицилиндровый турбомотор с рабочим объёмом 4,4 литра. Самый мощный и одно­временно самый ненадёжный силовой агрегат 5 серии. Причина большинства проблем – оригиналь­ная компоновка двигателя с турбо­компрес­сорами в развале блока цилиндров, прово­циру­ющими перегрев компонентов мотора. При рестай­линге двигатель был форсирован до 450 л.с., также у него была модерни­зирована система охлаждения. Однако ресурс агрегата кардинально не увеличился.

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Дизельные

N47D20O1 (BMW 520d) и N47D20T1 (BMW 525d)

Четырёхцилиндровые моторы объёмом 2 литра, с одним и двумя турбо­нагнетате­лями, мощностью 184 и 218 л.с. соответ­ственно. Не очень надёжные двигатели, наиболее характерные неисправ­ности – быстрый износ цепей ГРМ, а также разрушение шкива коленвала с демпфером крутильных колебаний. Требова­тельны к уровню и качеству масла. Через пару лет после рестайлинга базовый мотор сменил агрегат серии B47.

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B47D20 (BMW 520d)

Четырёхцилиндровый дизельный двигатель, конструктивно похожий на пред­ше­ственника N47. Мощность 190 л.с. Унаследовал часть проблем предше­ственника, однако привод ГРМ стал более надёжным.

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N57D30O1 (BMW 530d) и N57D30S1 (BMW M550d)

Шестицилиндровые двигатели объёмом 3 литра, близкие по конструкции, но с разными уровнем форсировки. Мощность – 258 и 381 л.с. Проблемы этих моторов сходны с теми, что есть у 4-цилин­дровых дизелей, однако в целом они более надёжные.

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Трансмиссия

МКПП

BMW 5 серии с 6-ступенчатой МКПП не пользуется спросом и встречается в России крайне редко. Хотя ручная коробка предельно надёжна.

АКПП

В зависимости от мощности двигателя на этот автомобиль устанавли­валась АКПП в двух вариантах исполнения. Оба – 8-ступен­чатые, и оба не очень надёжные – на многих машинах ремонт «автомата» требовался при пробеге менее 100 тыс. км.

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Привод

Не очень надёжна и система привода – её компоненты могут выйти из строя почти одно­временно с АКПП. Слабое место системы полного привода xDrive – актуатор в раздаточной коробке, управляющей блокировкой муфты, его ресурс меньше 100 тыс. км. Официаль­ные дилеры меняли агрегат целиком, в клубных сервисах научились его ремонти­ровать. Общая для всей 5 серии проблема – быстрый износ сайлент­блоков крепления заднего редуктора, а на мощных версиях также быстро выходят из строя ШРУСы.

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Подвеска

Передняя подвеска не отличается надёжностью компонентов – её ресурс часто не превышает 50–60 тыс. км. На этом пробеге приходится менять шаровые опоры диагональ­ных и поперечных нижних рычагов, на 70–80 тыс. км могут потечь амортизаторы – как базовые, так и адаптивные. На часть машин также устанавли­вались активные стабили­заторы – их конструкция надёжна и редко требует ремонта.

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Рулевое управление

На 5 серии применялись рулевые механизмы двух видов: обычный и с изменя­емым пере­даточным числом (Active Steering). Оба надёжны и редко выходят из строя, как и электро­усилитель руля. Слабое место рулевого управления – кардан рулевого вала, в котором появляется люфт и стук.

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Тормоза

Тормозная система очень надёжная, включая механизм электриче­ского «ручника». Однако колодки и диски изнаши­ваются быстро – сказываются немалый вес и особен­ности эксплуатации баварского автомобиля. Средний ресурс передних колодок – около 20 тыс. км, вместе с каждым вторым их комплектом приходится менять и тормозные диски.

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Климатическая система

Основные компоненты системы надёжны, необходимо только периодически чистить радиатор кондиционера. Наиболее вероятные неисправности — отказы датчиков, контролирующих чистоту подаваемого воздуха или влажность в салоне. Вентилятор отопителя служит 5–6 лет.

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Электроника

В целом, система работает без каких-либо сбоев, у машины нет характерных неисправ­ностей электро­оборудования. Часто приходится менять только датчики на бензиновом V8 (N63B44) – из-за слишком высокой температуры двигателя.

При рестайлинге в списке опций автомобиля появились свето­диодные фары, система бесконтактного открытия багажника и автопарковщик – все они достаточно надёжны.

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Двигатели

Бензиновые

N20B20U0 (BMW 520i) и N20B20O0 (BMW 528i)

Двухлитровые турбированные двигатели мощностью 184 и 245 л.с. отличаются не только давлением наддува (0,5 и 1,15 бар соответ­ственно), но и кон­струкцией выпуска. Моторы – с алюмини­евыми блоками цилиндров, системами Double VANOS и Valvetronic. Привод ГРМ цепной, ресурс цепи не очень большой – 100–150 тыс. км. Вместе с ней может потребо­ваться ремонт или замена актуаторов VANOS. Valvetronic на 4- и 6-цилин­дровых моторах служит около 150 тыс. км, после чего обычно требуется замена электри­ческого актуатора – его неисправ­ность проявляется в потере мощности двигателя.

Даже исправные двигатели серии N20 работают с большим шумом и вибрациями, чем «шестёрки». Усиление вибраций обычно свидетель­ствует о засорении и некорректной работе топливных форсунок — проблема решается их промывкой или заменой. Моторы чувстви­тельны к качеству бензина — заправка плохим топливом может привести к прогару поршней. Этим же обычно заканчи­ваются попытки поднять мощность, увеличив давление наддува.

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N55B30M0 (BMW 535i)

Этот шестицилиндровый турбомотор в целом надёжен, но требует аккуратного обращения. А также повышенного внимания к системе непосред­ственного впрыска. Самое слабое место – форсунки, которые могут засориться, начать протекать или полностью отказать до 100 тыс. км. Они провоцируют детонацию и делают неустойчивым холостой ход. Засорив­шуюся форсунку можно промыть, в остальных случаях требуется замена, так как текущая форсунка способна стать причиной гидроудара в двигателе с последующим дорого­стоящим ремонтом. Со временем в BMW справились с этой проблемой – сейчас в запчасти поставляются доработанные, более надёжные топливные форсунки.

Чувствителен к качеству топлива и насос высокого давления – периодически он сбоит или может выйти из строя. Турбо­нагнетатель надёжнее – при правильной эксплуатации служит более 130 тыс. км.

Ещё одна проблема, типичная для многих моторов BMW, – течь масла через прокладки и сальники (чаще всего через задний сальник коленвала), вызванная неисправ­ностью системы вентиляции картера. В ней необходимо менять клапан, располо­женный в клапанной крышке двигателя. Его ресурс – 40–50 тыс. км. Как все современные двигатели BMW, N55 чувстви­телен и к уровню, и качеству масла, хотя выраженных проблем с цепью ГРМ или с закоксовкой колец у него нет.

Насос в системе охлаждения двигателя – с электронным управлением.

Большая проблема двигателя N55 – увлечение владельцев тюнингом. Форсировать мотор, подняв давление наддува, легко, но он на это не рассчитан. Итогом такого тюнинга оказываются прогоревшие поршни или сломанные форсунки. А ресурс турбо­компрессора сокращается в разы.

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N63B44O1 (BMW 550i)

Двигатель V8 с турбонаддувом. Стремясь сделать мотор компактнее и отзыв­чивее на педаль газа, два турбо­нагнетателя, развивающие давление до 0,8 бар, разместили в развале V-образ­ного блока цилиндров. Из-за этого двигатель и все его компоненты работают в условиях повышенных температур, что крайне негативно сказы­вается на надёжности силового агрегата. 

От высокой температуры страдают прокладки, электро­проводка, сами турбины – их механическая часть надёжна, но закоксо­вываются трубки охлаждения и пере­греваются элементы управления турбин.

Из-за температуры закоксовываются поршневые кольца и быстро начинают пропускать масло сальники и масло­съёмные колпачки клапанов. Порой это происходит уже через год эксплуатации или через 50 тыс. км пробега. А эти неисправ­ности требуют капиталь­ного ремонта двигателя.

Форсунки на этом двигателе такие же, как и на N55, – пьезо­электри­ческие, с керамикой. Они тоже не любят высоких температур и служат ещё меньше, чем на 6-цилин­дровом моторе. Последствия их выхода из строя тоже могут быть серьёзными, вплоть до гидроудара, влекущего за собой капитальный ремонт двигателя.

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Дизельные

N47D20O1 (BMW 520d), N47D20T1 (BMW 525d)

Дизельные четырёхцилиндровые моторы с алюмини­евым блоком цилиндров, чугунными гильзами и приводом ГРМ в задней части двигателя. Пробег этих моторов до капремонта в среднем около 300 тыс. км.

Турбокомпрессоры и сами двигатели чувстви­тельны к качеству масла – заливать можно только то, которое указано в заводских специ­фикациях. Тогда нагнетатель прослужит более 250 тыс. км.

Наиболее проблемное место серии N47 – цепной привод ГРМ. Цепи (их три) могут вытянуться уже через 70 тыс. км, а их замена вместе с натяжи­телями и успокоите­лями стоит недёшево, так как для этого по техно­логиям BMW требуется снятие силового агрегата. В профиль­ных сервисах чаще обходятся демонтажом КПП, меняя цепи прямо на авто­мобиле. В процессе выпуска мотора цепи модерни­зировали, однако их ресурс всё равно не очень большой.

Ещё одна характерная для дизелей BMW неисправность – разрушение демпфера коленвала в шкиве привода навесных агрегатов. Его ресурс не превышает 100 тыс. км. Так же со временем изнаши­ваются и зарастают нагаром вихревые заслонки во впускном коллекторе, но, в отличие от моторов М47, их можно заменить отдельно от коллектора.

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B47D20 (BMW 520d)

Дизельный двигатель, сменивший агрегат серии N47. Он также построен на основе блока из алюминия с чугунными гильзами, в конструкции этих моторов много общего. По сравнению с N47 немного умень­шился расход топлива и вибрации двигателя. Но многие «болезни» N47 пере­кочевали и на этот двигатель. Это те же проблемы с демпфером колен­чатого вала, которого хватает примерно на 100 тыс. км пробега. Такие же, как на N47, вихревые заслонки. Они не обламы­ваются и не попадают в камеру сгорания, но покрываются нагаром из системы EGR уже через 50 тыс. км пробега. Однако цепи ГРМ на B47 считаются более надёжными – они растяги­ваются медленнее. Пробег двигателя до капремонта примерно равен 300 тыс. км.

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N57D30O1 (BMW 530d) и N57D30S1 (BMW M550d)

Семейство шестицилиндровых дизельных моторов с рабочим объёмом 3 литра. В Европе также предлагалась версия 535d (313 л.с.) Двигатели различаются уровнем форсировки и количе­ством турбо­компрессоров – их два или три.

По конструкции эти моторы очень похожи на агрегаты серии N47 – алюмини­евый блок, привод ГРМ с тыла двигателя, рециркуляция выхлопных газов (EGR). И проблемы у них схожие – недолго­вечный демпфер коленвала (ресурс до 100 тыс. км), износ и зарастание нагаром вихревых заслонок на впуске. Однако цепи привода ГРМ на 6-цилин­дровых дизелях надёжнее – их замена требуется через 150–200 тыс. км.

Средний срок службы турбонагнетателей – 250 тыс. км, но он достижим только при применении (и свое­временной замене) каче­ственного масла с соответ­ствующими допусками BMW.

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Трансмиссия

АКПП

Автоматическая коробка передач имела два варианта исполнения: в расчёте на 450 Нм или на 700 Нм максимального крутящего момента двигателя. Конструктивно агрегаты очень похожи, оба – 8-ступен­чатые АКПП с адаптивным алгоритмом работы, поэтому при смене водителей с разным стилем езды могут появляться толчки при пере­ключе­ниях, но постепенно работа «автомата» нормализуется. Однако схожие рывки возникают и при неисправ­ности мехатроника (электро­гидравли­ческого управления коробкой) – он не выдер­живает затяжных «пробок» и пере­гревается. Ещё одна распро­странённая неисправ­ность – течь масла из-под прокладки пластико­вого поддона картера. По статистике, ремонт АКПП может потребоваться уже до 100 тыс. км пробега.

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