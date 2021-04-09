Надёжен ли рестайлинговый BMW 5 серии VI поколения: все проблемы автомобиля с пробегом

Двигатели

Бензиновые

N20B20U0 (BMW 520i) и N20B20O0 (BMW 528i)

Двухлитровые турбированные двигатели мощностью 184 и 245 л.с. отличаются не только давлением наддува (0,5 и 1,15 бар соответ­ственно), но и кон­струкцией выпуска. Моторы – с алюмини­евыми блоками цилиндров, системами Double VANOS и Valvetronic. Привод ГРМ цепной, ресурс цепи не очень большой – 100–150 тыс. км. Вместе с ней может потребо­ваться ремонт или замена актуаторов VANOS. Valvetronic на 4- и 6-цилин ­дровых моторах служит около 150 тыс. км, после чего обычно требуется замена электри­ческого актуатора – его неисправ­ность проявляется в потере мощности двигателя.

Даже исправные двигатели серии N20 работают с большим шумом и вибрациями, чем «шестёрки». Усиление вибраций обычно свидетель­ствует о засорении и некорректной работе топливных форсунок — проблема решается их промывкой или заменой. Моторы чувстви­тельны к качеству бензина — заправка плохим топливом может привести к прогару поршней. Этим же обычно заканчи­ваются попытки поднять мощность, увеличив давление наддува.

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N55B30M0 (BMW 535i)

Этот шестицилиндровый турбомотор в целом надёжен, но требует аккуратного обращения. А также повышенного внимания к системе непосред­ственного впрыска. Самое слабое место – форсунки, которые могут засориться, начать протекать или полностью отказать до 100 тыс. км. Они провоцируют детонацию и делают неустойчивым холостой ход. Засорив­шуюся форсунку можно промыть, в остальных случаях требуется замена, так как текущая форсунка способна стать причиной гидроудара в двигателе с последующим дорого­стоящим ремонтом. Со временем в BMW справились с этой проблемой – сейчас в запчасти поставляются доработанные, более надёжные топливные форсунки.

Чувствителен к качеству топлива и насос высокого давления – периодически он сбоит или может выйти из строя. Турбо­нагнетатель надёжнее – при правильной эксплуатации служит более 130 тыс. км.

Ещё одна проблема, типичная для многих моторов BMW, – течь масла через прокладки и сальники (чаще всего через задний сальник коленвала), вызванная неисправ­ностью системы вентиляции картера. В ней необходимо менять клапан, располо­женный в клапанной крышке двигателя. Его ресурс – 40–50 тыс. км. Как все современные двигатели BMW, N55 чувстви­телен и к уровню, и качеству масла, хотя выраженных проблем с цепью ГРМ или с закоксовкой колец у него нет.

Насос в системе охлаждения двигателя – с электронным управлением.

Большая проблема двигателя N55 – увлечение владельцев тюнингом. Форсировать мотор, подняв давление наддува, легко, но он на это не рассчитан. Итогом такого тюнинга оказываются прогоревшие поршни или сломанные форсунки. А ресурс турбо­компрессора сокращается в разы.

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N63B44O1 (BMW 550i)

Двигатель V8 с турбонаддувом. Стремясь сделать мотор компактнее и отзыв­чивее на педаль газа, два турбо­нагнетателя, развивающие давление до 0,8 бар, разместили в развале V-образ ­ного блока цилиндров. Из-за этого двигатель и все его компоненты работают в условиях повышенных температур, что крайне негативно сказы­вается на надёжности силового агрегата.

От высокой температуры страдают прокладки, электро­проводка, сами турбины – их механическая часть надёжна, но закоксо­вываются трубки охлаждения и пере­греваются элементы управления турбин.

Из-за температуры закоксовываются поршневые кольца и быстро начинают пропускать масло сальники и масло­съёмные колпачки клапанов. Порой это происходит уже через год эксплуатации или через 50 тыс. км пробега. А эти неисправ­ности требуют капиталь­ного ремонта двигателя.

Форсунки на этом двигателе такие же, как и на N55, – пьезо­электри­ческие, с керамикой. Они тоже не любят высоких температур и служат ещё меньше, чем на 6-цилин ­дровом моторе. Последствия их выхода из строя тоже могут быть серьёзными, вплоть до гидроудара, влекущего за собой капитальный ремонт двигателя.

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Дизельные

N47D20O1 (BMW 520d), N47D20T1 (BMW 525d)

Дизельные четырёхцилиндровые моторы с алюмини­евым блоком цилиндров, чугунными гильзами и приводом ГРМ в задней части двигателя. Пробег этих моторов до капремонта в среднем около 300 тыс. км.

Турбокомпрессоры и сами двигатели чувстви­тельны к качеству масла – заливать можно только то, которое указано в заводских специ­фикациях. Тогда нагнетатель прослужит более 250 тыс. км.

Наиболее проблемное место серии N47 – цепной привод ГРМ. Цепи (их три) могут вытянуться уже через 70 тыс. км, а их замена вместе с натяжи­телями и успокоите­лями стоит недёшево, так как для этого по техно­логиям BMW требуется снятие силового агрегата. В профиль­ных сервисах чаще обходятся демонтажом КПП, меняя цепи прямо на авто­мобиле. В процессе выпуска мотора цепи модерни­зировали, однако их ресурс всё равно не очень большой.

Ещё одна характерная для дизелей BMW неисправность – разрушение демпфера коленвала в шкиве привода навесных агрегатов. Его ресурс не превышает 100 тыс. км. Так же со временем изнаши­ваются и зарастают нагаром вихревые заслонки во впускном коллекторе, но, в отличие от моторов М47, их можно заменить отдельно от коллектора.

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B47D20 (BMW 520d)

Дизельный двигатель, сменивший агрегат серии N47. Он также построен на основе блока из алюминия с чугунными гильзами, в конструкции этих моторов много общего. По сравнению с N47 немного умень­шился расход топлива и вибрации двигателя. Но многие «болезни» N47 пере­кочевали и на этот двигатель. Это те же проблемы с демпфером колен­чатого вала, которого хватает примерно на 100 тыс. км пробега. Такие же, как на N47, вихревые заслонки. Они не обламы­ваются и не попадают в камеру сгорания, но покрываются нагаром из системы EGR уже через 50 тыс. км пробега. Однако цепи ГРМ на B47 считаются более надёжными – они растяги­ваются медленнее. Пробег двигателя до капремонта примерно равен 300 тыс. км.

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N57D30O1 (BMW 530d) и N57D30S1 (BMW M550d)

Семейство шестицилиндровых дизельных моторов с рабочим объёмом 3 литра. В Европе также предлагалась версия 535d (313 л.с.) Двигатели различаются уровнем форсировки и количе­ством турбо­компрессоров – их два или три.

По конструкции эти моторы очень похожи на агрегаты серии N47 – алюмини­евый блок, привод ГРМ с тыла двигателя, рециркуляция выхлопных газов (EGR). И проблемы у них схожие – недолго­вечный демпфер коленвала (ресурс до 100 тыс. км), износ и зарастание нагаром вихревых заслонок на впуске. Однако цепи привода ГРМ на 6-цилин ­дровых дизелях надёжнее – их замена требуется через 150–200 тыс. км.

Средний срок службы турбонагнетателей – 250 тыс. км, но он достижим только при применении (и свое­временной замене) каче­ственного масла с соответ­ствующими допусками BMW.

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