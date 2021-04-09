Надёжен ли рестайлинговый BMW 5 серии VI поколения: все проблемы автомобиля с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности рестайлингового BMW 5 серии VI поколения составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки BMW. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Среднеразмерный легковой автомобиль с продольным расположением силового агрегата, задним или полным приводом. Три варианта кузова: седан (F10), универсал (F11) или хэтчбек GT (F07). Кузов комбинированный, из стали и алюминия. Двигатели – рядные, бензиновые или дизельные, а также бензиновый V8
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Пробег и VIN прописаны в каждом из многочисленных электронных блоков автомобиля. Перекодировать их все можно только при помощи дилерского программного обеспечения. К сожалению, это ПО существует и в пиратском виде, но нужно ещё уметь им пользоватьсяКриминальная привлекательность: высокая
По статистике, BMW 5 серии – одна из самых угоняемых моделей марки. Без дополнительной защиты автомобиля на его кражу уходит всего несколько минутСложность восстановления после аварии:
Восстановление после аварии требует высокой квалификации и больших затрат. У машины дорогие не только внешние элементы кузова (из алюминия), но и многочисленные крепления. Лонжероны выполнены из сверхпрочной стали, что делает очень трудным восстановление их геометрии. Также на автомобиле много декоративных пластиковых и хромированных деталей с высокой стоимостью
Кузов
При рестайлинге немного изменилась внешность автомобиля: он получил новые бамперы, решётку радиатора, повторители поворотов в зеркалах. Наиболее существенно доработали хэтчбек GT – у него также изменилась задняя дверь. Лакокрасочное покрытие BMW – качественное и стойкое. Капот, крылья, двери и другие детали кузова выполнены из алюминия. Силовая структура кузова – из высококачественной стали, поэтому ржавчина на F10 встречается крайне редко. Менее прочны пластиковые детали – бамперы и накладки, особенно зимой. А хром мутнеет и может начать слезать уже после года пользования. Ещё одна проблема зимней эксплуатации – часто теряющиеся крышки омывателей фар, при этом каждая из них стоит от 1000 рублей без учёта окраски.
Салон
Салон автомобиля – высокого качества, так как в нём много элементов интерьера BMW 7 серии. Кожаная отделка руля и кнопки служат без заметного износа более 150 тыс. км, сенсоры мультимедийной системы не сбоят. Основная проблема интерьера 5 серии – кожаная обивка сидений, в первую очередь водительского. Она способна потрескаться и даже порваться уже при небольшом пробеге автомобиля. А замена обивки, например, на заднем сиденье у официального дилера может стоить более 100 тысяч рублей.
Ещё одно слабое место – дефлекторы вентиляции. Не нужно устанавливать на них держатели для смартфонов и т.п. В остальном салон BMW 5 серии очень удобный и качественный.
Двигатели
После рестайлинга на BMW 5-й серии устанавливались уже только моторы с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.
Бензиновые
N20B20U0 (BMW 520i) и N20B20O0 (BMW 528i)
Четырёхцилиндровый турбированный двигатель, мощностью 184 или 245 л.с. Самый популярный на этой модели силовой агрегат, довольно сложной конструкции, но достаточно надёжный. Наиболее слабые места – цепь ГРМ и система питания, чувствительная к качеству топлива.
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N55B30M0 (BMW 535i)
Шестицилиндровый рядный турбомотор мощностью 306 л.с., созданный на основе атмосферного агрегата серии N53. Особенности двигателя – непосредственный впрыск топлива, системы управления клапанами Double VANOS и Valvetronic. Наиболее проблемные узлы – топливный насос высокого давления, форсунки, система вентиляции картерных газов.
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N63B44O1 (BMW 550i)
V-образный, восьмицилиндровый турбомотор с рабочим объёмом 4,4 литра. Самый мощный и одновременно самый ненадёжный силовой агрегат 5 серии. Причина большинства проблем – оригинальная компоновка двигателя с турбокомпрессорами в развале блока цилиндров, провоцирующими перегрев компонентов мотора. При рестайлинге двигатель был форсирован до 450 л.с., также у него была модернизирована система охлаждения. Однако ресурс агрегата кардинально не увеличился.
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Дизельные
N47D20O1 (BMW 520d) и N47D20T1 (BMW 525d)
Четырёхцилиндровые моторы объёмом 2 литра, с одним и двумя турбонагнетателями, мощностью 184 и 218 л.с. соответственно. Не очень надёжные двигатели, наиболее характерные неисправности – быстрый износ цепей ГРМ, а также разрушение шкива коленвала с демпфером крутильных колебаний. Требовательны к уровню и качеству масла. Через пару лет после рестайлинга базовый мотор сменил агрегат серии B47.
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B47D20 (BMW 520d)
Четырёхцилиндровый дизельный двигатель, конструктивно похожий на предшественника N47. Мощность 190 л.с. Унаследовал часть проблем предшественника, однако привод ГРМ стал более надёжным.
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N57D30O1 (BMW 530d) и N57D30S1 (BMW M550d)
Шестицилиндровые двигатели объёмом 3 литра, близкие по конструкции, но с разными уровнем форсировки. Мощность – 258 и 381 л.с. Проблемы этих моторов сходны с теми, что есть у
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Трансмиссия
МКПП
BMW 5 серии с 6-ступенчатой МКПП не пользуется спросом и встречается в России крайне редко. Хотя ручная коробка предельно надёжна.
АКПП
В зависимости от мощности двигателя на этот автомобиль устанавливалась АКПП в двух вариантах исполнения. Оба –
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Привод
Не очень надёжна и система привода – её компоненты могут выйти из строя почти одновременно с АКПП. Слабое место системы полного привода xDrive – актуатор в раздаточной коробке, управляющей блокировкой муфты, его ресурс меньше 100 тыс. км. Официальные дилеры меняли агрегат целиком, в клубных сервисах научились его ремонтировать. Общая для всей 5 серии проблема – быстрый износ сайлентблоков крепления заднего редуктора, а на мощных версиях также быстро выходят из строя ШРУСы.
Подвеска
Передняя подвеска не отличается надёжностью компонентов – её ресурс часто не превышает 50–60 тыс. км. На этом пробеге приходится менять шаровые опоры диагональных и поперечных нижних рычагов, на 70–80 тыс. км могут потечь амортизаторы – как базовые, так и адаптивные. На часть машин также устанавливались активные стабилизаторы – их конструкция надёжна и редко требует ремонта.
Тормоза
Тормозная система очень надёжная, включая механизм электрического «ручника». Однако колодки и диски изнашиваются быстро – сказываются немалый вес и особенности эксплуатации баварского автомобиля. Средний ресурс передних колодок – около
Электроника
В целом, система работает без каких-либо сбоев, у машины нет характерных неисправностей электрооборудования. Часто приходится менять только датчики на бензиновом V8 (N63B44) – из-за слишком высокой температуры двигателя.
При рестайлинге в списке опций автомобиля появились светодиодные фары, система бесконтактного открытия багажника и автопарковщик – все они достаточно надёжны.
Двигатели
Бензиновые
N20B20U0 (BMW 520i) и N20B20O0 (BMW 528i)
Двухлитровые турбированные двигатели мощностью 184 и 245 л.с. отличаются не только давлением наддува (0,5 и 1,15 бар соответственно), но и конструкцией выпуска. Моторы – с алюминиевыми блоками цилиндров, системами Double VANOS и Valvetronic. Привод ГРМ цепной, ресурс цепи не очень большой – 100–150 тыс. км. Вместе с ней может потребоваться ремонт или замена актуаторов VANOS. Valvetronic на 4- и
Даже исправные двигатели серии N20 работают с большим шумом и вибрациями, чем «шестёрки». Усиление вибраций обычно свидетельствует о засорении и некорректной работе топливных форсунок — проблема решается их промывкой или заменой. Моторы чувствительны к качеству бензина — заправка плохим топливом может привести к прогару поршней. Этим же обычно заканчиваются попытки поднять мощность, увеличив давление наддува.
N55B30M0 (BMW 535i)
Этот шестицилиндровый турбомотор в целом надёжен, но требует аккуратного обращения. А также повышенного внимания к системе непосредственного впрыска. Самое слабое место – форсунки, которые могут засориться, начать протекать или полностью отказать до 100 тыс. км. Они провоцируют детонацию и делают неустойчивым холостой ход. Засорившуюся форсунку можно промыть, в остальных случаях требуется замена, так как текущая форсунка способна стать причиной гидроудара в двигателе с последующим дорогостоящим ремонтом. Со временем в BMW справились с этой проблемой – сейчас в запчасти поставляются доработанные, более надёжные топливные форсунки.
Чувствителен к качеству топлива и насос высокого давления – периодически он сбоит или может выйти из строя. Турбонагнетатель надёжнее – при правильной эксплуатации служит более 130 тыс. км.
Ещё одна проблема, типичная для многих моторов BMW, – течь масла через прокладки и сальники (чаще всего через задний сальник коленвала), вызванная неисправностью системы вентиляции картера. В ней необходимо менять клапан, расположенный в клапанной крышке двигателя. Его ресурс – 40–50 тыс. км. Как все современные двигатели BMW, N55 чувствителен и к уровню, и качеству масла, хотя выраженных проблем с цепью ГРМ или с закоксовкой колец у него нет.
Насос в системе охлаждения двигателя – с электронным управлением.
Большая проблема двигателя N55 – увлечение владельцев тюнингом. Форсировать мотор, подняв давление наддува, легко, но он на это не рассчитан. Итогом такого тюнинга оказываются прогоревшие поршни или сломанные форсунки. А ресурс турбокомпрессора сокращается в разы.
N63B44O1 (BMW 550i)
Двигатель V8 с турбонаддувом. Стремясь сделать мотор компактнее и отзывчивее на педаль газа, два турбонагнетателя, развивающие давление до 0,8 бар, разместили в развале
От высокой температуры страдают прокладки, электропроводка, сами турбины – их механическая часть надёжна, но закоксовываются трубки охлаждения и перегреваются элементы управления турбин.
Из-за температуры закоксовываются поршневые кольца и быстро начинают пропускать масло сальники и маслосъёмные колпачки клапанов. Порой это происходит уже через год эксплуатации или через
Форсунки на этом двигателе такие же, как и на N55, – пьезоэлектрические, с керамикой. Они тоже не любят высоких температур и служат ещё меньше, чем на
Дизельные
N47D20O1 (BMW 520d), N47D20T1 (BMW 525d)
Дизельные четырёхцилиндровые моторы с алюминиевым блоком цилиндров, чугунными гильзами и приводом ГРМ в задней части двигателя. Пробег этих моторов до капремонта в среднем около 300 тыс. км.
Турбокомпрессоры и сами двигатели чувствительны к качеству масла – заливать можно только то, которое указано в заводских спецификациях. Тогда нагнетатель прослужит более 250 тыс. км.
Наиболее проблемное место серии N47 – цепной привод ГРМ. Цепи (их три) могут вытянуться уже через
Ещё одна характерная для дизелей BMW неисправность – разрушение демпфера коленвала в шкиве привода навесных агрегатов. Его ресурс не превышает 100 тыс. км. Так же со временем изнашиваются и зарастают нагаром вихревые заслонки во впускном коллекторе, но, в отличие от моторов М47, их можно заменить отдельно от коллектора.
B47D20 (BMW 520d)
Дизельный двигатель, сменивший агрегат серии N47. Он также построен на основе блока из алюминия с чугунными гильзами, в конструкции этих моторов много общего. По сравнению с N47 немного уменьшился расход топлива и вибрации двигателя. Но многие «болезни» N47 перекочевали и на этот двигатель. Это те же проблемы с демпфером коленчатого вала, которого хватает примерно на 100 тыс. км пробега. Такие же, как на N47, вихревые заслонки. Они не обламываются и не попадают в камеру сгорания, но покрываются нагаром из системы EGR уже через
N57D30O1 (BMW 530d) и N57D30S1 (BMW M550d)
Семейство шестицилиндровых дизельных моторов с рабочим объёмом 3 литра. В Европе также предлагалась версия 535d (313 л.с.) Двигатели различаются уровнем форсировки и количеством турбокомпрессоров – их два или три.
По конструкции эти моторы очень похожи на агрегаты серии N47 – алюминиевый блок, привод ГРМ с тыла двигателя, рециркуляция выхлопных газов (EGR). И проблемы у них схожие – недолговечный демпфер коленвала (ресурс до 100 тыс. км), износ и зарастание нагаром вихревых заслонок на впуске. Однако цепи привода ГРМ на
Средний срок службы турбонагнетателей – 250 тыс. км, но он достижим только при применении (и своевременной замене) качественного масла с соответствующими допусками BMW.
Трансмиссия
АКПП
Автоматическая коробка передач имела два варианта исполнения: в расчёте на 450 Нм или на 700 Нм максимального крутящего момента двигателя. Конструктивно агрегаты очень похожи, оба –