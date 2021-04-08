Надёжен ли BMW 5 серии VI поколения: все проблемы подержанного автомобиля
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности BMW 5 серии VI поколения составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки BMW. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Среднеразмерный легковой автомобиль с продольным расположением силового агрегата, задним или полным приводом. Три варианта кузова: седан (F10), универсал (F11) или хэтчбек GT (F07). Кузов комбинированный, из стали и алюминия. Двигатели – рядные, бензиновые или дизельные, а также бензиновый V8
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
Пробег и VIN прописаны в каждом из многочисленных электронных блоков автомобиля. Перекодировать их все можно только при помощи дилерского программного обеспечения. К сожалению, это ПО существует и в пиратском виде, но нужно ещё уметь им пользоватьсяКриминальная привлекательность: высокая
По статистике, BMW 5 серии – одна из самых угоняемых моделей марки. Без дополнительной защиты автомобиля на его кражу уходит всего несколько минутСложность восстановления после аварии:
Восстановление после аварии требует высокой квалификации и больших затрат. У машины дорогие не только внешние элементы кузова (из алюминия), но и многочисленные крепления. Лонжероны выполнены из сверхпрочной стали, что делает очень трудным восстановление их геометрии. Также на автомобиле много декоративных пластиковых и хромированных деталей с высокой стоимостью
Кузов
Лакокрасочное покрытие BMW – качественное и стойкое. Капот, крылья, двери и другие детали кузова выполнены из алюминия. Силовая структура кузова – из высококачественной стали, поэтому ржавчина на F10 встречается крайне редко. Менее прочны пластиковые детали – бамперы и накладки, особенно зимой. А хром мутнеет и может начать слезать уже после года эксплуатации. Ещё одна проблема зимней эксплуатации – часто теряющиеся крышки омывателей фар, при этом каждая из них стоит от 1000 рублей без учёта окраски.
Салон
Салон автомобиля – высокого качества, так как в нём много элементов интерьера BMW 7 серии. Кожаная отделка руля и кнопки служат без заметного износа более 150 тыс. км, сенсоры мультимедийной системы не сбоят. Основная проблема интерьера 5 серии – кожаная обивка сидений, в первую очередь водительского. Она может потрескаться и даже порваться уже при небольшом пробеге автомобиля. А замена обивки, например, на заднем сиденье у официального дилера может стоить более 100 тысяч рублей.
Ещё одно слабое место – дефлекторы вентиляции. Не стоит устанавливать на них держатели для смартфонов и т.п. В остальном салон BMW 5 серии очень удобный и качественный.
Двигатели
Для BMW 5-й серии этого поколения предлагался широкий выбор силовых агрегатов, причём некоторые моторы заменялись другими уже по ходу выпуска модели.
Бензиновые
N20B20U0 (BMW 520i) и N20B20O0 (BMW 528i)
Четырёхцилиндровый турбированный двигатель, с мощностью 184 или 245 л.с. Наиболее популярный на этой модели силовой агрегат, довольно сложной конструкции, но достаточно надёжный. Более мощная версия заменила в этом поколении атмосферный мотор N53B30. Наиболее слабые места – цепь ГРМ и система питания, чувствительная к качеству топлива.
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N52B25 (BMW 523i)
Шестицилиндровый рядный атмосферный двигатель мощностью 204 л.с., устанавливавшийся в первые годы выпуска автомобиля. Оснащался системами Double VANOS и Valvetronic, а также распределённым впрыском топлива. Система питания в целом надёжная, основная проблема этого двигателя – склонность к перегреву
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N53B30 (BMW 528i)
Шестицилиндровый рядный атмосферный двигатель мощностью 258 л.с., устанавливался на автомобиль только в первые годы выпуска. Довольно надёжный мотор, его ресурс в среднем более 250 тыс. км. Главная проблема этого силового агрегата – система непосредственного впрыска с не очень надёжными ТНВД и форсунками, неисправность которых может привести к гидроудару.
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N55B30M0 (BMW 535i)
Шестицилиндровый рядный турбомотор мощностью 306 л.с., созданный на основе агрегата серии N53. Особенности двигателя – непосредственный впрыск топлива, системы управления клапанами Double VANOS и Valvetronic. Наиболее проблемные узлы – топливный насос высокого давления, форсунки, система вентиляции картерных газов.
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N63B44 (BMW 550i)
V-образный турбомотор с 8 цилиндрами и рабочим объёмом 4,4 литра. Самый мощный (407 л.с.) и одновременно самый ненадёжный силовой агрегат 5 серии. Причина большинства проблем – оригинальная компоновка двигателя с турбокомпрессорами в развале блока цилиндров, провоцирующими перегрев компонентов мотора.
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Дизельные
N47D20O1 (BMW 520d) и N47D20T1 (BMW 525d)
Четырёхцилиндровые моторы объёмом 2 литра, с одним и двумя турбонагнетателями, мощностью 184 и 218 л.с. соответственно. Не очень надёжные двигатели, наиболее характерные неисправности – быстрый износ цепей ГРМ, а также разрушение шкива коленвала с демпфером крутильных колебаний. Требовательны к уровню и качеству масла.
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N57D30U0 (BMW 525d), N57D30O0 и N57D30O1 (BMW 530d), N57D30T0 и N57D30T1 (BMW 535d) и N57D30S1 (BMW M550d)
Семейство шестицилиндровых двигателей рабочим объёмом 3 литра с разными уровнем форсировки. Диапазон мощности – от 204 до 381 л.с. Проблемы этих моторов сходны с теми, что есть у четырёхцилиндровых дизелей, однако в целом они более надёжные.
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Трансмиссия
МКПП
BMW 5 серии с 6-ступенчатой МКПП не пользуется спросом и встречается в России крайне редко. Хотя ручная коробка предельно надёжна.
АКПП
В зависимости от мощности двигателя на этот автомобиль устанавливалась АКПП в двух вариантах исполнения. Оба –
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Привод
Не очень надёжна и система привода – ее компоненты могут выйти из строя почти одновременно с АКПП. Слабое место системы полного привода xDrive – актуатор в раздаточной коробке, управляющей блокировкой муфты, его ресурс меньше 100 тыс. км. Официальные дилеры меняли агрегат целиком, в клубных сервисах научились его ремонтировать. Общая для всей 5 серии проблема – быстрый износ сайлентблоков крепления заднего редуктора, а на мощных версиях также быстро выходят из строя ШРУСы.
Подвеска
Передняя подвеска не отличается надёжностью компонентов: её ресурс часто не превышает 50–60 тыс. км. На этом пробеге приходится менять шаровые опоры диагональных и поперечных нижних рычагов, на 70–80 тыс. км могут потечь амортизаторы – как базовые, так и адаптивные. На часть машин также устанавливались активные стабилизаторы, их конструкция надёжна и редко требует ремонта.
Тормоза
Тормозная система очень надёжная, включая механизм электрического «ручника». Однако колодки и диски изнашиваются очень быстро – сказывается немалый вес и особенности эксплуатации баварского автомобиля. Средний ресурс передних колодок – около 20 тыс. км, вместе с каждым вторым их комплектом приходится менять и тормозные диски.
Двигатели
Бензиновые
N20B20U0 (BMW 520i) и N20B20O0 (BMW 528i)
Двухлитровые турбированные двигатели мощностью 184 и 245 л.с. отличаются не только давлением наддува (0,5 и 1,15 бар соответственно), но и конструкцией выпуска. Моторы – с алюминиевыми блоками цилиндров, системами Double VANOS и Valvetronic. Привод ГРМ цепной, ресурс цепи не очень большой – 100–150 тыс. км. Вместе с ней может потребоваться ремонт или замена актуаторов VANOS. Valvetronic на 4- и
Даже исправные двигатели серии N20 дают больше шума и вибраций, чем «шестёрки». Усиление вибраций обычно свидетельствует о засорении и некорректной работе топливных форсунок – проблема решается их промывкой или заменой. Моторы чувствительны к качеству бензина – заправка плохим топливом может привести к прогару поршней. Этим же обычно заканчиваются попытки поднять мощность, увеличив давление наддува.
N52B25 (BMW 523i)
Атмосферный двигатель с 6 цилиндрами объёмом 2,5 литра. Изначально в конструкции этого агрегата были просчёты, из-за чего он печально известен по другим моделям BMW очень большим расходом масла, приводящим к серьёзному ремонту. Однако к моменту начала выпуска 5 серии этого поколения двигатель был модернизирован и расход масла существенно сократился. Цепной привод ГРМ здесь надёжен, ресурс цепи – порядка 180–200 тыс. км. Распределённый впрыск не так требователен к качеству топлива, однако нейтрализатор на выпуске может забиться уже через 100 тыс. км, а новый стоит более 70 тыс. рублей. Чаще его просто вырезают, заменяя пламегасителем.
Слабое место двигателя – насос системы охлаждения, он может выйти из строя раньше 100 тыс. км.
N53B30 (BMW 528i)
Этот атмосферный двигатель – развитие серии N52, с большим рабочим объёмом. Отличается непосредственным впрыском и отсутствием системы Valvetronic (её компоненты не уместились в ГБЦ). Проблем с расходом масла на этом моторе не было, и основные его компоненты (ГРМ, шатунно-поршневая группа) даже надёжнее, чем у N52. Срок службы компонентов системы питания не так велик, замена ТНВД и сверхточных форсунок может потребоваться через 100–120 тыс. км. Недолговечны и катушки зажигания – 40–60 тыс. км.
С водяным насосом проблем нет, однако повышенные нагрузки делают двигатель теплонагруженным. Во избежание перегрева систему охлаждения вместе с радиатором рекомендуется периодически чистить.
N55B30M0 (BMW 535i)
Этот шестицилиндровый турбомотор в целом надёжен, но требует аккуратного обращения. А также повышенного внимания к системе непосредственного впрыска. Самое слабое место – форсунки, которые могут засориться, начать протекать или полностью отказать до 100 тыс. км. Они провоцируют детонацию и делают неустойчивым холостой ход. Засорившуюся форсунку можно промыть, в остальных случаях требуется замена, так как текущая форсунка способна стать причиной гидроудара в двигателе с последующим дорогостоящим ремонтом. Со временем в BMW справились с этой проблемой. Сейчас в запчасти поставляются доработанные, более надёжные топливные форсунки. Чувствителен к качеству топлива и насос высокого давления, периодически он сбоит или может выйти из строя. Турбонагнетатель надёжнее – при правильной эксплуатации служит более 130 тыс. км.
Ещё одна проблема, типичная для многих моторов BMW, – течь масла через прокладки и сальники (чаще всего через задний сальник коленвала), вызванная неисправностью системы вентиляции картера. В ней необходимо менять клапан, расположенный в клапанной крышке двигателя. Его ресурс – 40–50 тыс. км. Как все современные двигатели BMW, N55 чувствителен и к уровню и качеству масла, хотя выраженных проблем с цепью ГРМ или с закоксовкой колец у него нет.
Насос в системе охлаждения двигателя – с электронным управлением.
Большая проблема двигателя N55 – увлечение владельцев тюнингом. Форсировать мотор, подняв давление наддува, легко, но он на это не рассчитан. Итогом такого тюнинга оказываются прогоревшие поршни или сломанные форсунки. А ресурс турбокомпрессора сокращается в разы.
N63B44 (BMW 550i)
Двигатель V8 с турбонаддувом. Стремясь сделать мотор компактнее и отзывчивее на педаль газа, два турбонагнетателя, развивающие давление до 0,8 бар, разместили в развале
Из-за температуры закоксовываются поршневые кольца и быстро начинают пропускать масло сальники и малосъёмные колпачки клапанов. Порой это происходит уже через год эксплуатации или через
Дизельные
N47D20O1 (BMW 520d), N47D20T1 (BMW 525d)
Дизельные четырёхцилиндровые моторы, пришедшие на смену агрегатам серии М47. Отличаются от них алюминиевым блоком цилиндров, приводом ГРМ в задней части двигателя и многими другими решениями. Двигатели серии N47 считаются менее надёжными, однако их пробег до капремонта в среднем около 300 тыс. км.
Турбокомпрессоры и сами моторы чувствительны к качеству масла – заливать можно только то, которое указано в заводских спецификациях. Тогда нагнетатель прослужит более 250 тыс. км.
Наиболее проблемное место серии N47 – цепной привод ГРМ. Цепи (их три) могут вытянуться уже через
Ещё одна характерная для дизелей BMW неисправность – разрушение демпфера коленвала в шкиве привода навесных агрегатов. Его ресурс не превышает 100 тыс. км. Так же со временем изнашиваются и зарастают нагаром вихревые заслонки во впускном коллекторе, но, в отличие от моторов М47, их можно заменить отдельно от коллектора.
N57D30U0 (BMW 525d), N57D30O0 и N57D30O1 (BMW 530d), N57D30T0 и N57D30T1 (BMW 535d) и N57D30S1 (BMW M550d)
Целое семейство дизельных моторов, пришедшее на смену серии М57. Все шестицилиндровые, с рабочим объёмом 3 литра, различаются уровнем форсировки и количеством турбокомпрессоров – от одного до трёх. Версия 525d (204 л.с.) производилась только в первые годы выпуска, позже её сменил вариант с четырёхцилиндровым N47D20T1. Остальные двигатели по ходу выпуска модернизировались с увеличением мощности: 530d – с 245 до 258 л.с., 535d – с 300 до 313 л.с. Версия с тремя турбинами M550d развивала 381 л.с.
По конструкции эти моторы очень похожи на агрегаты серии N47 – алюминиевый блок, привод ГРМ с тыла двигателя, рециркуляция выхлопных газов (EGR). И проблемы у них схожие – недолговечный демпфер коленвала (ресурс до 100 тыс. км), износ и зарастание нагаром вихревых заслонок на впуске. Однако цепи привода ГРМ на
Средний срок службы турбонагнетателей – 250 тыс. км, но он достижим только при применении (и своевременной замене) качественного масла с соответствующими допусками BMW.
Трансмиссия
АКПП
Автоматическая коробка передач имела два варианта исполнения: в расчете на 450 Нм или на 700 Нм максимального крутящего момента двигателя. Конструктивно агрегаты очень похожи, оба –