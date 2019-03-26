7 проблем, поджидающих покупателя BMW 5-й серии в кузове F10

1. Двигатель V8

Лучший BMW – быстрый BMW? Следуя этой логике, наиболее привлекательной выглядит версия 550i: быстрее неё только совсем уж дорогая «эмка». Однако на вторичном рынке эти седаны продаются едва ли не дешевле базовых! Причина – в крайней ненадёжности 8-цилиндрового «битурбо» мощностью 407 л.с. (а после рестайлинга – 450 л.с.). Серьёзный и очень дорогостоящий ремонт этому мотору требуется ещё до 100 тыс. км.

Что делать

Справиться с проблемами самого мотора сложно: их корень кроется в конструкции самого агрегата с турбонагнетателями в развале блока. Из-за чего перегреваются многие компоненты двигателя – от форсунок и маслосъёмных колпачков до сальников и проводки. Попытки улучшить охлаждение мотора кардинального увеличения ресурса не дают.

А вот версия, стоящая по динамике на ступеньку ниже, заметно надёжнее. Это BMW M550d с 6-цилиндровым дизелем мощностью 381 л.с. Конечно, мотор аж с тремя турбонагнетателями тоже не без греха, но при должном внимании – прежде всего к заменам масла, фильтров, а также к качеству дизтоплива – может проехать до капремонта 250 тысяч километров.