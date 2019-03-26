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7 проблем, поджидающих покупателя BMW 5-й серии в кузове F10

Разбор

Валерий Арутин

В отношении современных автомобилей BMW действует почти железное правило: чем роскошнее модель, тем больше у неё неисправностей и дороже их устранение. Седан 5-й серии (а также хэтчбек GT и редкий в России универсал) располагается аккурат в середине модельной линейки. И вот 7 наиболее серьёзных проблем, к которым надо быть готовым при покупке автомобиля в кузове F10.

1. Двигатель V8

Лучший BMW – быстрый BMW? Следуя этой логике, наиболее привлекательной выглядит версия 550i: быстрее неё только совсем уж дорогая «эмка». Однако на вторичном рынке эти седаны продаются едва ли не дешевле базовых! Причина – в крайней ненадёжности 8-цилиндрового «битурбо» мощностью 407 л.с. (а после рестайлинга – 450 л.с.). Серьёзный и очень дорогостоящий ремонт этому мотору требуется ещё до 100 тыс. км.

Что делать

Справиться с проблемами самого мотора сложно: их корень кроется в конструкции самого агрегата с турбонагнетателями в развале блока. Из-за чего перегреваются многие компоненты двигателя – от форсунок и маслосъёмных колпачков до сальников и проводки. Попытки улучшить охлаждение мотора кардинального увеличения ресурса не дают.

А вот версия, стоящая по динамике на ступеньку ниже, заметно надёжнее. Это BMW M550d с 6-цилиндровым дизелем мощностью 381 л.с. Конечно, мотор аж с тремя турбонагнетателями тоже не без греха, но при должном внимании – прежде всего к заменам масла, фильтров, а также к качеству дизтоплива – может проехать до капремонта 250 тысяч километров.

2. «Маленькие» дизели

Правда, BMW M550d встречается на вторичном рынке ещё реже, чем седаны с V8. Основную массу дизельных машин составляют версии с 4-цилиндровыми моторами – BMW 520d и 525d. Это две модификации двигателя серии N47, у которого есть несколько типичных «болячек», обычно вылазящих ещё до 150 тыс. км, – цепи ГРМ, демпфер коленвала, заслонки на впуске.

Что делать

Открыв капот дизельной «пятёрки», стоит внимательно прислушаться и… принюхаться. Запах горелой резины говорит о начавшемся разрушении демпфера: он встроен в шкив коленвала и если порвётся окончательно, то придётся вызывать эвакуатор. А растянувшиеся цепи издают характерный шум, идущий со стороны моторного отсека. Привод ГРМ на этих моторах сзади, так что замена цепей – большая работа. Да и стоят все эти запчасти немало.

3. Форсунки

Бензиновые моторы – как атмосферные на машинах первых лет выпуска, так и турбированные – тоже не образец надёжности. Одна из характерных проблем – недолговечные топливные форсунки, часто требующие чистки или замены до 100 тыс. км пробега.

Что делать

Не откладывать ремонт. Неисправная форсунка способна спровоцировать детонацию и, как следствие, перегрев двигателя – а его агрегаты BMW очень не любят. На моторах с непосредственным впрыском (таких большинство) последствия могут оказаться и вовсе фатальными, когда текущая форсунка просто заливает цилиндр бензином и при запуске двигателя происходит гидроудар.

4. Потёки масла

Нередкая для двигателей BMW неисправность – течь масла через прокладки и/или сальники. Учитывая, что все баварские агрегаты очень не любят нехватки масла, а на части из них уже нет масляного щупа (только электронный датчик критического уровня), то эта «мелочь» может обернуться серьёзными последствиями.

Что делать

Прокладки и сальники со временем «дубеют» и их приходится менять. Но зачастую виноваты не они, а неисправная система вентиляции картера. Её клапан расположен в клапанной крышке и тоже требует периодической замены.

5. «Автомат»

Встретить в России BMW 5-й серии на «механике» труднее, чем уссурийского тигра, хотя такие машины выпускались и продавались. Увы, удобный «автомат» на этой модели не отличается надёжностью: 8-ступенчатая АКПП часто начинает переключаться с толчками уже к 100 тыс. км.

Что делать

Если коробка вдруг стала работать менее комфортно после того, как на машине поездил кто-то другой, скорее всего, она просто снова адаптируется к вашему стилю вождения. Но постоянные рывки свидетельствуют о необходимости ремонта мехатроника. Он не любит пробок – перегревается. Чтобы продлить «автомату» жизнь, нужно не забывать о смене масла с фильтром, а ещё почаще заглядывать под днище: течи масла через прокладку поддона у BMW нередки.

6. Передняя подвеска

У «пятёрки» F10 много рычагов не только сзади, но и спереди – по три на каждое колесо. А их шарнирные соединения плохо переносят российские дороги – ремонт подвеске обычно требуется уже через 50–60 тыс. км. Немного позже могут потечь и амортизаторы – что обычные, что более дорогие адаптивные.

Что делать

Рычаги в подвеске алюминиевые и, увы, неразборные – менять шаровые опоры придётся с ними в сборе. А каждый из рычагов стоит более 10 тыс. рублей. Впрочем, есть неоригинальные, и даже у именитых производителей они стоят в 2–3 раза дешевле. Примерно такая же ситуация с амортизаторами, но только с обычными. У тех, что с электронным управлением, заменителей нет, а стоят они в среднем по 35–40 тысяч рублей за штуку.

7. Обивка кресел

Тканевый салон на российском BMW 5-й серии тоже встретить непросто. А жаль – кожаная обивка, даже «эксклюзивная», не отличается стойкостью и способна пойти трещинами уже через год-другой. Причём это относится и к заднему дивану.

Что делать

Обивку можно поменять отдельно от всего остального: в каталоге запчастей BMW она есть, и разных цветов. Но цены на каждый элемент отделки такие, что лучшим вариантом станет пошив салона в стороннем ателье: обновление заднего дивана обойдётся в 100 с лишним тысяч рублей.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев BMW 5 серии

Все BMW 5 серии на Авто.ру

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Анимация: Павел Михеев
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