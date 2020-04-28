Обновлённую BMW 5 серии раскрыли до премьеры. Она похожа на «трёшку»
Николай Андреев
В Сети появились фотографии рестайлинговой версии седана BMW 5 серии. Их опубликовал портал Germancarforum.
После обновления фирменные «ноздри» решётки радиатора соединили в одну деталь, как на последних моделях BMW. Полностью новые фары стали более узкими и вытянутыми, в стиле «трёшки» G20, а фонари поменяли рисунок.
На фотографиях — подзаряжаемая гибридная модификация BMW 530e со «спортивным»
M-пакетом.До рестайлинга эта версия оснащалась двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 184 л.с., 95-сильным электромотором и аккумулятором ёмкостью 9,2 кВт·ч. Совокупная мощность — 252 л.с. (400 Н·м).
Ожидается, что премьера обновлённого семейства BMW 5 серии состоится в ближайшее время. В продажу седан и универсал поступят в течение 2020 года.