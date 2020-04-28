Обновлённую BMW 5 серии раскрыли до премьеры. Она похожа на «трёшку»

После обновления фирменные «ноздри» решётки радиатора соединили в одну деталь, как на последних моделях BMW. Полностью новые фары стали более узкими и вытянутыми, в стиле «трёшки» G20, а фонари поменяли рисунок.

На фотографиях — подзаряжаемая гибридная модификация BMW 530e со «спортивным» M-пакетом. До рестайлинга эта версия оснащалась двух­литровой «турбочетвёркой» мощностью 184 л.с., 95-сильным электро­мотором и аккумулятором ёмкостью 9,2 кВт·ч. Совокупная мощность — 252 л.с. (400 Н·м).