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Обновлённую BMW 5 серии раскрыли до премьеры. Она похожа на «трёшку»

Новости

Николай Андреев

В Сети появились фотографии рестайлинговой версии седана BMW 5 серии. Их опубликовал портал Germancarforum.

Рестайлинговый седан BMW 530e
Рестайлинговый седан BMW 530e
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Рестайлинговый седан BMW 530e

  • После обновления фирменные «ноздри» решётки радиатора соединили в одну деталь, как на последних моделях BMW. Полностью новые фары стали более узкими и вытянутыми, в стиле «трёшки» G20, а фонари поменяли рисунок.

  • На фотографиях — подзаряжаемая гибридная модификация BMW 530e со «спортивным» M-пакетом. До рестайлинга эта версия оснащалась двух­литровой «турбочетвёркой» мощностью 184 л.с., 95-сильным электро­мотором и аккумулятором ёмкостью 9,2 кВт·ч. Совокупная мощность — 252 л.с. (400 Н·м).

  • Ожидается, что премьера обновлённого семейства BMW 5 серии состоится в ближайшее время. В продажу седан и универсал поступят в течение 2020 года.

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