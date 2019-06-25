BMW 5-й серии превратили в 720-сильный электрокар
Николай Андреев
Компания BMW показала экспериментальный прототип очень быстрого электрокара, созданный на базе седана 5-й серии.
У электрического седана три мотора — два на задней оси и один на передней. Суммарно они выдают 720 л.с. и 1150 Н·м тяги, что на 95 л.с. и 400 Н·м больше, чем у M5 Competition. До
100 км/чпрототип разгоняется менее чем за три секунды.
Система управления тягой на прототипе способна перебрасывать до 100 процентов крутящего момента на любое из колёс. По словам создателей, здесь она работает точнее, чем на автомобилях с ДВС и активным задним дифференциалом. Вес прототипа, оснащённого аккумулятором ёмкостью 45 кВт·ч, составляет 2404 килограмма — это на 464 килограмма больше, чем весит BMW M5 Competition.
В BMW не планируют серийное производство электрической версии
5-йсерии, однако технологии, опробованные на прототипе, используют при создании будущих моделей. Глава отдела разработок BMW Клаус Фрёлих заявил изданию Motor1, что в ближайшем будущем компания представит подзаряжаемый гибрид под брендом M Performance, а к 2025 году подразделение BMW M создаст свой первый серийный электромобиль.