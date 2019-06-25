BMW 5-й серии превратили в 720-сильный электрокар

У электрического седана три мотора — два на задней оси и один на передней. Суммарно они выдают 720 л.с. и 1150 Н·м тяги, что на 95 л.с. и 400 Н·м больше, чем у M5 Competition. До 100 км/ч прототип разгоняется менее чем за три секунды.

Система управления тягой на прототипе способна перебрасывать до 100 процентов крутящего момента на любое из колёс. По словам создателей, здесь она работает точнее, чем на автомобилях с ДВС и активным задним дифференциалом. Вес прототипа, оснащённого аккумулятором ёмкостью 45 кВт·ч, составляет 2404 килограмма — это на 464 килограмма больше, чем весит BMW M5 Competition.