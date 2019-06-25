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BMW 5-й серии превратили в 720-сильный электрокар

Новости

Николай Андреев

Компания BMW показала экспериментальный прототип очень быстрого электрокара, созданный на базе седана 5-й серии. 

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  • У электрического седана три мотора — два на задней оси и один на передней. Суммарно они выдают 720 л.с. и 1150 Н·м тяги, что на 95 л.с. и 400 Н·м больше, чем у M5 Competition. До 100 км/ч прототип разгоняется менее чем за три секунды.

  • Система управления тягой на прототипе способна перебрасывать до 100 процентов крутящего момента на любое из колёс. По словам создателей, здесь она работает точнее, чем на автомобилях с ДВС и активным задним дифференциалом. Вес прототипа, оснащённого аккумулятором ёмкостью 45 кВт·ч, составляет 2404 килограмма — это на 464 килограмма больше, чем весит BMW M5 Competition.

  • В BMW не планируют серийное производство электрической версии 5-й серии, однако технологии, опробованные на прототипе, используют при создании будущих моделей. Глава отдела разработок BMW Клаус Фрёлих заявил изданию Motor1, что в ближайшем будущем компания представит подзаряжаемый гибрид под брендом M Performance, а к 2025 году подразделение BMW M создаст свой первый серийный электромобиль.

Может, им стоит запустить производство такой 720-сильной электрической BMW 5-й серии прямо сейчас?

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