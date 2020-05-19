Компания BMW покажет в мае две новинки. Они дебютируют в Корее

BMW 6 серии Gran Turismo дебютировал в 2017 году — на год позже «пятёрки». Однако соплат­форменные модели обновятся одно­временно. Лифтбек заимеет схожий рисунок свето­диодных ходовых огней и более крупную решётку радиатора.

Большинство модификаций рестайлинговых моделей получат 48-вольтовые стартер-генераторы, которые будут рекупери­ровать энергию на торможениях и отдавать её на разгонах, помогая экономить топливо. Также модерни­зируют и полноценные гибриды с возмож­ностью подзарядки от бытовой сети.