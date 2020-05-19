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Компания BMW покажет в мае две новинки. Они дебютируют в Корее

Новости

Николай Андреев

Компания BMW опубликовала тизеры двух обновлённых моделей — седана и универсала 5 серии, а также лифтбека 6 серии Gran Turismo. Их премьера пройдёт в Южной Корее 27 мая.

  • Уже известно, как будет выглядеть рестайлинговый седан BMW 5 серии — ранее в Сеть попали офици­альные фото­графии модели. Четырёхдверка получит соединённые «ноздри» радиаторной решётки и зауженные фары в стиле «трёшки» в кузове G20.

Обновлённый седан BMW 530e
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Обновлённый седан BMW 530e

  • BMW 6 серии Gran Turismo дебютировал в 2017 году — на год позже «пятёрки». Однако соплат­форменные модели обновятся одно­временно. Лифтбек заимеет схожий рисунок свето­диодных ходовых огней и более крупную решётку радиатора.

  • Большинство модификаций рестайлинговых моделей получат 48-вольтовые стартер-генераторы, которые будут рекупери­ровать энергию на торможениях и отдавать её на разгонах, помогая экономить топливо. Также модерни­зируют и полноценные гибриды с возмож­ностью подзарядки от бытовой сети.

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