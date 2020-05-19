Компания BMW покажет в мае две новинки. Они дебютируют в Корее
Николай Андреев
Компания BMW опубликовала тизеры двух обновлённых моделей — седана и универсала 5 серии, а также лифтбека 6 серии Gran Turismo. Их премьера пройдёт в Южной Корее 27 мая.
Уже известно, как будет выглядеть рестайлинговый седан BMW 5 серии — ранее в Сеть попали официальные фотографии модели. Четырёхдверка получит соединённые «ноздри» радиаторной решётки и зауженные фары в стиле «трёшки» в кузове G20.
BMW 6 серии Gran Turismo дебютировал в 2017 году — на год позже «пятёрки». Однако соплатформенные модели обновятся одновременно. Лифтбек заимеет схожий рисунок светодиодных ходовых огней и более крупную решётку радиатора.
Большинство модификаций рестайлинговых моделей получат 48-вольтовые стартер-генераторы, которые будут рекуперировать энергию на торможениях и отдавать её на разгонах, помогая экономить топливо. Также модернизируют и полноценные гибриды с возможностью подзарядки от бытовой сети.