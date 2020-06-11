Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

17-летний универсал BMW с небольшим пробегом оценили как новый X1

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Константин Новацкий

В американском Нейпервилле, штат Иллинойс, выставлен на торги универсал BMW 525i Touring 2003 года выпуска. Несмотря на возраст, авто­мобиль находится в отличном состоянии, а его пробег лишь слегка превышает 14 000 миль (22,6 тысячи километров). Компания Gold Coast Motors просит за «сарай» 29 900 долларов (примерно 2 100 000 рублей). Столько же стоит новый кроссовер X1.

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  • Помимо превосходного состояния кузова, BMW может похвастать идеальным кожаным салоном с деревян­ными элементами отделки, 10-позиционной электро­регулировкой кресел и десятью динамиками штатной аудиосистемы.

  • Под капотом заднеприводной версии 525i Touring стоит рядная 2,5-литровая «шестёрка» мощностью 192 лошадиные силы. Она состыко­вана с пятиступенчатым «автоматом».

  • Универсал обладает стильными 16-дюймовыми колёсами со всесезонными покрышками SBR.

В конце апреля в США выставили на продажу седан BMW M5 в кузове E34. 29-летний автомобиль с пробегом 50 000 километров находится в отличном состоянии. Поэтому его стоимость сопо­ставима с ценой нового купе BWM M4.

Адекватная цена за немолодой семейный BMW?

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