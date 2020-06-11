17-летний универсал BMW с небольшим пробегом оценили как новый X1

В американском Нейпервилле, штат Иллинойс, выставлен на торги универсал BMW 525i Touring 2003 года выпуска. Несмотря на возраст, авто­мобиль находится в отличном состоянии, а его пробег лишь слегка превышает 14 000 миль (22,6 тысячи километров). Компания Gold Coast Motors просит за «сарай» 29 900 долларов (примерно 2 100 000 рублей). Столько же стоит новый кроссовер X1.