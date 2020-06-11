17-летний универсал BMW с небольшим пробегом оценили как новый X1
Константин Новацкий
В американском Нейпервилле, штат Иллинойс, выставлен на торги универсал BMW 525i Touring 2003 года выпуска. Несмотря на возраст, автомобиль находится в отличном состоянии, а его пробег лишь слегка превышает 14 000 миль (22,6 тысячи километров). Компания Gold Coast Motors просит за «сарай» 29 900 долларов (примерно
Помимо превосходного состояния кузова, BMW может похвастать идеальным кожаным салоном с деревянными элементами отделки, 10-позиционной электрорегулировкой кресел и десятью динамиками штатной аудиосистемы.
Под капотом заднеприводной версии 525i Touring стоит рядная 2,5-литровая «шестёрка» мощностью 192 лошадиные силы. Она состыкована с пятиступенчатым «автоматом».
Универсал обладает стильными 16-дюймовыми колёсами со всесезонными покрышками SBR.
В конце апреля в США выставили на продажу седан BMW M5 в кузове E34.