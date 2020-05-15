Британский порт забили десятками тысяч автомобилей, не проданных из-за коронавируса

Музейщики BMW показали 65-летнее такси, проехавшее более миллиона километров

Новости

Николай Андреев

Подразделение классических автомобилей BMW рассказало об экспо­нате фирменного музея с самым большим пробегом. Это седан 501, выпущенный в 1955 году, проехавший более миллиона километров.

1/9

  • Новый BMW 501 поступил в таксопарк Мюнхена, где проработал 15 лет. С ним почти не возникало проблем, и сохрани­лись оригинальный атмосферник 2.6 V8 мощностью 96 л.с. и четырёх­ступенчатая «механика».

  • Позже автопроизводитель обменял заслуженный авто­мобиль на седан BMW 1500. 501-й прошёл реставрацию и попал в экспо­зицию музея. Иногда он участвует в различных меро­приятиях, ради чего установ­лены номерные знаки нового образца — первые буквы и цифры повторяют оригинальные номера.

Большой седан BMW 501 представили в 1952 году. Он стал первой новой моделью в после­военной истории марки. До 1958 года выпустили 3444 экзем­пляра, но немецкой полиции так понрави­лась модель, что по спец­заказам произвели ещё 51 авто­мобиль в течение шести лет.

Новая BMW 5 серии сможет проехать в такси миллион километров?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение