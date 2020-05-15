Музейщики BMW показали 65-летнее такси, проехавшее более миллиона километров

Новый BMW 501 поступил в таксопарк Мюнхена, где проработал 15 лет. С ним почти не возникало проблем, и сохрани­лись оригинальный атмосферник 2.6 V8 мощностью 96 л.с. и четырёх­ступенчатая «механика».

Позже автопроизводитель обменял заслуженный авто­мобиль на седан BMW 1500. 501-й прошёл реставрацию и попал в экспо­зицию музея. Иногда он участвует в различных меро­приятиях, ради чего установ­лены номерные знаки нового образца — первые буквы и цифры повторяют оригинальные номера.

Большой седан BMW 501 представили в 1952 году. Он стал первой новой моделью в после­военной истории марки. До 1958 года выпустили 3444 экзем­пляра, но немецкой полиции так понрави­лась модель, что по спец­заказам произвели ещё 51 авто­мобиль в течение шести лет.