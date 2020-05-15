Музейщики BMW показали 65-летнее такси, проехавшее более миллиона километров
Николай Андреев
Подразделение классических автомобилей BMW рассказало об экспонате фирменного музея с самым большим пробегом. Это седан 501, выпущенный в 1955 году, проехавший более миллиона километров.
Новый BMW 501 поступил в таксопарк Мюнхена, где проработал 15 лет. С ним почти не возникало проблем, и сохранились оригинальный атмосферник 2.6 V8 мощностью 96 л.с. и четырёхступенчатая «механика».
Позже автопроизводитель обменял заслуженный автомобиль на седан BMW 1500.
501-йпрошёл реставрацию и попал в экспозицию музея. Иногда он участвует в различных мероприятиях, ради чего установлены номерные знаки нового образца — первые буквы и цифры повторяют оригинальные номера.
Большой седан BMW 501 представили в 1952 году. Он стал первой новой моделью в послевоенной истории марки. До 1958 года выпустили 3444 экземпляра, но немецкой полиции так понравилась модель, что по спецзаказам произвели ещё 51 автомобиль в течение шести лет.