Из BMW 4 серии сделали прицеп для другой «четвёрки»

В Таиланде владельцу BMW 4 серии Gran Coupe понадобился прицеп. Но вместо покупки обычного он решил найти ещё один лифтбек и сделать прицеп из него. Для этого мужчина отпилил у второй машины передок вплоть до середины передних дверей (возможно, прежде автомобиль побывал в аварии) и установил перегородку с окном. Получившийся баварский состав хозяин покрасил в серый цвет, установил расширение кузова и стилизовал под BMW M4, хотя самые мощные версии модели выпускаются только в виде купе и кабриолета.