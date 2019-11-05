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Из BMW 4 серии сделали прицеп для другой «четвёрки»

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Николай Андреев

В Таиланде владельцу BMW 4 серии Gran Coupe понадобился прицеп. Но вместо покупки обычного он решил найти ещё один лифтбек и сделать прицеп из него. Для этого мужчина отпилил у второй машины передок вплоть до середины передних дверей (возможно, прежде автомобиль побывал в аварии) и установил перегородку с окном. Получившийся баварский состав хозяин покрасил в серый цвет, установил расширение кузова и стилизовал под BMW M4, хотя самые мощные версии модели выпускаются только в виде купе и кабриолета.

Что делаете вы, когда часто нужно перевозить много вещей?

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