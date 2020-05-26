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Названа дата премьеры «четвёрки» BMW с огромными ноздрями

Новости

Николай Андреев

На короткое время в специальном разделе пресс-сайта BMW появился тизер нового купе четвёртой серии, и дата его дебюта — 2 июня 2020 года. Изобра­жение и дату премьеры удалось увидеть журна­листам Motor1.

  • На этом тизере хорошо видно главное изменение во внешности BMW 4 серии — фирменные «ноздри» решётки радиатора, которые сильно вытянутся по вертикали. Даже номерной знак теперь будет распо­ложен внутри решётки. Мы собрали всю инфор­мацию про новинку и нарисо­вали, как будет выглядеть серийная модель.

  • В апреле в BMW раскрыли данные о версии M440i xDrive. Стоящая на ступень ниже M4, эта моди­фикация получит трёх­литровую рядную «турбо­шестёрку» мощностью 374 л.с., 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне, и восьмиступен­чатый «автомат». Привод — полный с муфтой подключе­ния передних колёс и с электронно­управляемой блокировкой заднего дифференциала.

  • После купе BMW 4 серии дебютирует кабри­олет, который сменит жёсткий съёмный верх на мягкий, а также пяти­дверный вариант Gran Coupe. Позже остальных покажут серийный электро­мобиль i4.

Нравятся последние модели BMW с большими «ноздрями»?

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