Названа дата премьеры «четвёрки» BMW с огромными ноздрями

На этом тизере хорошо видно главное изменение во внешности BMW 4 серии — фирменные «ноздри» решётки радиатора, которые сильно вытянутся по вертикали. Даже номерной знак теперь будет распо­ложен внутри решётки. Мы собрали всю инфор­мацию про новинку и нарисо­вали, как будет выглядеть серийная модель.