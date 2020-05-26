Названа дата премьеры «четвёрки» BMW с огромными ноздрями
Николай Андреев
На короткое время в специальном разделе пресс-сайта BMW появился тизер нового купе четвёртой серии, и дата его дебюта — 2 июня 2020 года. Изображение и дату премьеры удалось увидеть журналистам Motor1.
На этом тизере хорошо видно главное изменение во внешности BMW 4 серии — фирменные «ноздри» решётки радиатора, которые сильно вытянутся по вертикали. Даже номерной знак теперь будет расположен внутри решётки. Мы собрали всю информацию про новинку и нарисовали, как будет выглядеть серийная модель.
В апреле в BMW раскрыли данные о версии M440i xDrive. Стоящая на ступень ниже M4, эта модификация получит трёхлитровую рядную «турбошестёрку» мощностью 374 л.с., 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне, и восьмиступенчатый «автомат». Привод — полный с муфтой подключения передних колёс и с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала.
После купе BMW 4 серии дебютирует кабриолет, который сменит жёсткий съёмный верх на мягкий, а также пятидверный вариант Gran Coupe. Позже остальных покажут серийный электромобиль i4.