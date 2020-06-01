«Четвёрку» BMW с огромными ноздрями раскрыли до премьеры

Фотографии окончательно подтвердили наличие у новой «четвёрки» огромных «ноздрей» решётки радиатора: она настолько большая, то номерной знак пришлось крепить прямо на ней. Ещё в начале апреля мы представили, какая внешность будет у новинки, и наши изображения оказались очень близки к реальности.