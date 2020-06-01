«Четвёрку» BMW с огромными ноздрями раскрыли до премьеры
Николай Андреев
В Сети появились фотографии фирменного буклета BMW, на которых изображено купе четвёртой серии нового поколения. Снимки опубликованы на Germancarforum.
Фотографии окончательно подтвердили наличие у новой «четвёрки» огромных «ноздрей» решётки радиатора: она настолько большая, то номерной знак пришлось крепить прямо на ней. Ещё в начале апреля мы представили, какая внешность будет у новинки, и наши изображения оказались очень близки к реальности.
На снимках фирменного буклета BMW представлена модификация M440i xDrive. Она получит трёхлитровую рядную «турбошестёрку» мощностью 374 л.с., 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне, восьмиступенчатый «автомат» и полный привод с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала. Эта версия будет топовой до появления в сентябре M4.
Дебют новой «четвёрки» BMW состоится уже совсем скоро — 2 июня. На премьере покажут только купе, а позднее компания рассекретит кабриолет 4 серии, пятидверный Gran Coupe и серийный электромобиль i4.