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«Четвёрку» BMW с огромными ноздрями раскрыли до премьеры

Новости

Николай Андреев

В Сети появились фотографии фирменного буклета BMW, на которых изображено купе четвёртой серии нового поколения. Снимки опубликованы на Germancarforum.

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  • Фотографии окончательно подтвердили наличие у новой «четвёрки» огромных «ноздрей» решётки радиатора: она настолько большая, то номерной знак пришлось крепить прямо на ней. Ещё в начале апреля мы представили, какая внешность будет у новинки, и наши изображения оказались очень близки к реальности.

  • На снимках фирменного буклета BMW представлена модификация M440i xDrive. Она получит трёхлитровую рядную «турбошестёрку» мощностью 374 л.с., 11-сильный стартер-генератор, помогающий ДВС на разгоне, восьмиступен­чатый «автомат» и полный привод с электронно­управляемой блокировкой заднего дифференциала. Эта версия будет топовой до появления в сентябре M4.

  • Дебют новой «четвёрки» BMW состоится уже совсем скоро — 2 июня. На премьере покажут только купе, а позднее компания рассекретит кабриолет 4 серии, пятидверный Gran Coupe и серийный электромобиль i4.

Как вам внешность новой BMW 4 серии?

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