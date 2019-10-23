«Четвёрка» BMW сохранит огромную решётку концепта
Николай Андреев
Во время премьеры концепта создатели заявляли, что он на 85 процентов повторяет будущую товарную версию купе 4 серии и, видимо, решётка тоже входит в эти проценты. Её форма вдохновлена моделями BMW 1930-х годов.
Помимо вытянутых «ноздрей», купе BMW 4 серии получит повторяющие их большие выштамповки на капоте, а также фары более простой формы, чем у соплатформенной модели 3 серии в кузове G20. Также существует вероятность, что огромная решётка радиатора достанется только топ-версии M4, а стандартные купе оснастят более привычными воздухозаборниками.
Ожидается, что конвейерную версию купе BMW 4 серии второго поколения представят в 2020 году. Позже появятся кабриолет и пятидверный лифтбек Gran Coupe.