«Четвёрка» BMW сохранит огромную решётку концепта

В Сети появилась фотография с одного из заводов BMW, на которой виден автомобиль с точно такой же радиаторной решёткой, что у концептуального купе Concept 4, представленного в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Снимок опубликовал пользователь под ником wilcoblok.