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«Четвёрка» BMW сохранит огромную решётку концепта

Новости

Николай Андреев

В Сети появилась фотография с одного из заводов BMW, на которой виден автомобиль с точно такой же радиаторной решёткой, что у концептуального купе Concept 4, представленного в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Снимок опубликовал пользователь под ником wilcoblok.

  • Во время премьеры концепта создатели заявляли, что он на 85 процентов повторяет будущую товарную версию купе 4 серии и, видимо, решётка тоже входит в эти проценты. Её форма вдохновлена моделями BMW 1930-х годов.

  • Помимо вытянутых «ноздрей», купе BMW 4 серии получит повторяющие их большие выштамповки на капоте, а также фары более простой формы, чем у соплатформенной модели 3 серии в кузове G20. Также существует вероятность, что огромная решётка радиатора достанется только топ-версии M4, а стандартные купе оснастят более привычными воздухозаборниками.

BMW Concept 4
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BMW Concept 4

Ожидается, что конвейерную версию купе BMW 4 серии второго поколения представят в 2020 году. Позже появятся кабриолет и пяти­дверный лифтбек Gran Coupe.

Вам нравятся последние модели BMW с огромными «ноздрями»?

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